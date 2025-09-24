Giriş
    Alien: Earth devam edecek mi? Dizinin yaratıcısı, gelecek planlarını paylaştı

    Bu hafta final yapan Alien: Earth dizisinin 2. sezonu olacak mı? İzleyicilerin merak ettiği bu soru, dizinin yaratıcısı olan Noah Hawley'ye soruldu; Hawley diziye dair gelecek planlarını paylaştı.

    Alien: Earth devam edecek mi? Dizinin yaratıcısı, gelecek planlarını paylaştı Tam Boyutta Gör
    12 Ağustos'ta izleyici ile buluşan Alien dizisi Alien: Earth, sekiz bölümden oluşan ilk sezonunu dün tamamladı. Şu ana kadar 2. sezon hakkında resmi bir açıklama yapılmamış olsa da dizinin açık uçlu bir finalle sona ermesi, 2. sezon ihtimallini gündeme getirdi. Bu ihtimal, dizinin yaratıcısı olan Noah Hawley'ye soruldu.

    Noah Hawley, Alien: Earth'ü Devam Ettirmek İstiyor

    Bilerek ucu açık bir final hazırladığını söyleyen Noah Hawley, Alien: Earth'ün izleyicilerden yeterince ilgi görmesi hâlinde ikinci, hatta üçüncü sezonun çekilebileceğini ifade etti: "Aslında tüm bu proje, dünya üzerinde yeterince kişinin Alien dizisini izlemek isteyip istemediğini ölçmek; böylece ikinci ve üçüncü sezonun maliyetine değip değmeyeceğini görmek amacıyla yürütülen bir deneme.”

    Hawley'nin bu açıklaması, olası bir 2. sezonda daha yüksek bir bütçeyle, daha büyük bir hikâyenin anlatılacağının sinyallerini veriyor. Tabii bunun için önce Disney'e 2. sezon onayı vermesi gerekiyor ki şu ana kadar bu yönde bir açıklama gelmedi. Ancak Hawley, bu kararın önümüzdeki bir iki ay içinde netlik kazanacağını söylüyor.

    Alien: Earth, isminde yer alan "Earth" ifadesinden de anlaşılacağı üzere hikâyeyi Dünya’ya taşıyor. 2120 yılında, yaniilk Alien filminin sadece iki yıl öncesinde geçen dizi, gizemli bir geminin Dünya’ya düşmesiyle başlıyor. Gemide hayatta kalan var mı diye bakmaya giden genç bir kadın ve bir grup asker, gezegenin bugüne kadar karşılaştığı en büyük tehlikeyle yüz yüze geliyor. Kurtarma ekibi hayatta kalmaya çalışırken, arka planda dev şirketler ayaklarına gelen bu "fırsat" için güç mücadelesine giriyor.

