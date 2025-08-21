Giriş
    Alien dizisi Alien: Earth izleyiciler tarafından ilgiyle karşılandı

    Geçtiğimiz günlerde izleyici ile buluşan Alien dizisi Alien: Earth, izleyiciler tarafından ilgiyle karşılandı. Dizinin ilk haftasındaki izlenme sayıları oldukça etkileyici.

    Alien: Earth dizisi Tam Boyutta Gör
    Heyecanla beklenen Alien dizisi Alien: Earth geçtiğimiz hafta izleyici ile buluştu. ABD'de FX kanalı ile Hulu platformunda eşzamanlı olarak yayınlanan dizi, dünyanın geri kalanına ise Disney+ üzerinden sunuldu. Disney tarafından paylaşılan ilk rakamlar, Alien: Earth'ün izleyicilerden büyük ilgi gördüğünü gösteriyor.

    Dizinin 12 Ağustos'ta yayınlanan ilk bölümü, ilk haftasında 9.7 izlenmeye ulaştı. Üstelik bu sadece Disney+ ve Hulu'daki izlenmelerin sayısı. Diziyi FX üzerinden izleyenleri de ekleyince bu sayı daha da yukarı çıkıyor. Disney dizilerinin izlenme sayılarını düzenli olarak paylaşmadığı için Alien: Earth'ün en çok izlenen Disney dizileri arasında tam olarak nerede konumlandığını kestirmek güç. Ancak paylaşılan ilk rakamlar, dizinin oldukça üst sıralarda yer alacağına işaret ediyor.

    Alien: Earth, Hikâyeyi Dünya'ya Taşıyor

    Noah Hawley'nin (Fargo, Legion) imzasını taşıyan Alien: Earth, isminde yer alan "Earth" ifadesinden de anlaşılacağı üzere hikâyeyi Dünya’ya taşıyor. 2120 yılında, yaniilk Alien filminin sadece iki yıl öncesinde geçen dizi, gizemli bir geminin Dünya’ya düşmesiyle başlıyor. Gemide hayatta kalan var mı diye bakmaya giden genç bir kadın ve bir grup asker, gezegenin bugüne kadar karşılaştığı en büyük tehlikeyle yüz yüze geliyor. Kurtarma ekibi hayatta kalmaya çalışırken, arka planda dev şirketler ayaklarına gelen bu "fırsat" için güç mücadelesine giriyor.

    Genç oyuncu Sydney Chandler'ın başrolünü üstlendiği Alien: Earth'te Alex Lawther, Timothy Olyphant, Essie Davis, Samuel Blenkin, Babou Ceesay, David Rysdahl gibi isimler rol alıyor.

