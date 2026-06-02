Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Alienware, RGB şerit pikselli dünyanın ilk 39 inç 5K OLED monitörünü tanıttı

    Dell, Computex 2026'da Alienware markası altında dört yeni oyuncu monitörünü tanıttı. Duyurunun en dikkat çeken ürünü ise “dünyanın ilk 39 inç 5K OLED monitörü” olarak tanımlanan AW3926QW oldu.

    Alienware, dünyanın ilk 39 inç 5K OLED monitörünü tanıttı Tam Boyutta Gör
    Dell, Computex 2026 kapsamında Alienware markası altında dört yeni oyuncu monitörünü tanıttı. Şirket, amiral gemisi OLED modellerden daha erişilebilir VA panelli seçeneklere kadar uzanan yeni serisiyle hem üst düzey hem de ana akım oyuncuları hedefliyor. Duyurunun en dikkat çeken ürünü ise Dell’in “dünyanın ilk 39 inç 5K RGB Şeritli Tandem OLED monitörü” olarak tanımladığı Alienware AW3926QW oldu.

    Alienware AW3926QW özellikleri

    39 inç boyutundaki AW3926QW, LG tarafından üretilen yeni nesil Tandem OLED paneli temel alıyor. İki mavi, bir kırmızı ve bir yeşil ışık katmanından oluşan dört katmanlı yapı sayesinde önceki WOLED panellere kıyasla daha yüksek parlaklık, daha geniş renk hacmi ve daha net metin görüntüleme sunulması hedefleniyor. Monitör, 5120 x 2160 piksel çözünürlükte 165 Hz yenileme hızına ulaşırken, çözünürlük 2560 x 1080 seviyesine düşürüldüğünde 330 Hz’e kadar çıkabiliyor.

    Alienware, özellikle rekabetçi oyuncular için çeşitli eSpor modları da eklemiş durumda. Kullanıcılar ekranın yalnızca belirli bir bölümünü kullanarak 24,5 inç veya 27 inç monitör deneyimini simüle edebiliyor. Bu modlarda yenileme hızı 330 Hz seviyesinde korunurken kullanılmayan ekran alanları siyah olarak bırakılıyor. Monitör ayrıca yapay zeka destekli yeni bir algoritma sayesinde kullanım alışkanlıklarını analiz ederek parlaklık seviyelerini optimize ediyor ve OLED panel ömrünü uzatmayı amaçlıyor.

    Bağlantı seçenekleri açısından AW3926QW, iki adet HDMI 2.1 bağlantı noktası, bir adet DisplayPort 2.1 ve video için bir adet USB-C girişi (90W PD özellikli DisplayPort 2.1 Alt Modu) içeriyor. Ayrıca, iki adet 5 Gbps USB-A portu ve bir adet 5 Gbps USB-C'ye bir USB hub da bulunuyor.

    Alienware AW3426DW

    Alienware, dünyanın ilk 39 inç 5K OLED monitörünü tanıttı Tam Boyutta Gör
    Şirketin tanıttığı ikinci OLED model olan Alienware AW3426DW ise Samsung’un yeni nesil Penta Tandem QD-OLED teknolojisini kullanıyor. Beş katmanlı mavi ışık yapısına sahip panelin önceki nesle göre yüzde 30 daha yüksek ışık verimliliği ve iki kat daha uzun kullanım ömrü sunduğu belirtiliyor. 34 inç büyüklüğündeki monitör, 3440 x 1440 çözünürlük, 1800R kavis ve 280 Hz yenileme hızıyla geliyor. Ayrıca 1.300 nit tepe parlaklık, Dolby Vision desteği ve VESA DisplayHDR True Black 500 sertifikası da dikkat çeken özellikler arasında yer alıyor.

    AW3426DW, video için iki adet HDMI 2.1 ve bir adet DisplayPort 1.4 portlarıyla geliyor. Ayrıca, USB-A 5 Gbps ve USB-C 5 Gbps bağlantı noktalarına sahip bir USB hub da bulunuyor.

    Alienware AW3226DM ve AW3426DWM

    Alienware, dünyanın ilk 39 inç 5K OLED monitörünü tanıttı Tam Boyutta Gör
    Dell yalnızca üst segment oyuncuları değil, daha geniş bir kullanıcı kitlesini de hedefliyor. Bu kapsamda tanıtılan Alienware AW3226DM ve AW3426DWM modelleri, VA panel teknolojisiyle daha uygun fiyatlı bir alternatif sunuyor. Her iki model de 240 Hz yenileme hızı, 1 ms tepki süresi ve 3.000:1 kontrast oranı ile geliyor. AW3226DM modeli 32 inç boyutunda ve 2560 x 1440 çözünürlük sunarken, AW3426DWM ise 34 inç ultrageniş formunda 3440 x 1440 çözünürlüğe sahip.

    Her iki monitörde de iki adet HDMI 2.1, bir adet DisplayPort 1.4 ve 5 Gbps hızında USB-A ve 5 Gbps hızında USB-C bağlantı noktaları yer alıyor.

    Dell henüz AW3926QW ve AW3426DW modellerinin fiyatlarını açıklamadı. AW3426DW’nin Temmuz ayında, AW3926QW’nin ise sonbaharda satışa çıkması planlanıyor. Daha uygun fiyatlı AW3226DM ve AW3426DWM modelleri ise Temmuz ayında sırasıyla 299,99 dolar ve 399,99 dolar fiyat etiketiyle piyasaya sürülecek.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    İnsansı robot Atlas bu kez buzdolabı taşıdı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kaymakam nasıl olunur akü yeşil ışık yanıyor ama marş basmıyor peugeot 308 paket sıralaması geely araba neden tutulmuyor otomatik fiorino

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung Galaxy A07
    Samsung Galaxy A07
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Game Raider FLUX GR16
    Game Raider FLUX GR16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum