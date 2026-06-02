Alienware, RGB şerit pikselli dünyanın ilk 39 inç 5K OLED monitörünü tanıttı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Dell, Computex 2026 kapsamında Alienware markası altında dört yeni oyuncu monitörünü tanıttı. Şirket, amiral gemisi OLED modellerden daha erişilebilir VA panelli seçeneklere kadar uzanan yeni serisiyle hem üst düzey hem de ana akım oyuncuları hedefliyor. Duyurunun en dikkat çeken ürünü ise Dell’in “dünyanın ilk 39 inç 5K RGB Şeritli Tandem OLED monitörü” olarak tanımladığı Alienware AW3926QW oldu.

Alienware AW3926QW özellikleri

39 inç boyutundaki AW3926QW, LG tarafından üretilen yeni nesil Tandem OLED paneli temel alıyor. İki mavi, bir kırmızı ve bir yeşil ışık katmanından oluşan dört katmanlı yapı sayesinde önceki WOLED panellere kıyasla daha yüksek parlaklık, daha geniş renk hacmi ve daha net metin görüntüleme sunulması hedefleniyor. Monitör, 5120 x 2160 piksel çözünürlükte 165 Hz yenileme hızına ulaşırken, çözünürlük 2560 x 1080 seviyesine düşürüldüğünde 330 Hz’e kadar çıkabiliyor.

MSI, dünyanın ilk üç modlu QD-OLED oyun monitörünü tanıttı 2 gün önce eklendi

Alienware, özellikle rekabetçi oyuncular için çeşitli eSpor modları da eklemiş durumda. Kullanıcılar ekranın yalnızca belirli bir bölümünü kullanarak 24,5 inç veya 27 inç monitör deneyimini simüle edebiliyor. Bu modlarda yenileme hızı 330 Hz seviyesinde korunurken kullanılmayan ekran alanları siyah olarak bırakılıyor. Monitör ayrıca yapay zeka destekli yeni bir algoritma sayesinde kullanım alışkanlıklarını analiz ederek parlaklık seviyelerini optimize ediyor ve OLED panel ömrünü uzatmayı amaçlıyor.

Bağlantı seçenekleri açısından AW3926QW, iki adet HDMI 2.1 bağlantı noktası, bir adet DisplayPort 2.1 ve video için bir adet USB-C girişi (90W PD özellikli DisplayPort 2.1 Alt Modu) içeriyor. Ayrıca, iki adet 5 Gbps USB-A portu ve bir adet 5 Gbps USB-C'ye bir USB hub da bulunuyor.

Alienware AW3426DW

Tam Boyutta Gör Şirketin tanıttığı ikinci OLED model olan Alienware AW3426DW ise Samsung’un yeni nesil Penta Tandem QD-OLED teknolojisini kullanıyor. Beş katmanlı mavi ışık yapısına sahip panelin önceki nesle göre yüzde 30 daha yüksek ışık verimliliği ve iki kat daha uzun kullanım ömrü sunduğu belirtiliyor. 34 inç büyüklüğündeki monitör, 3440 x 1440 çözünürlük, 1800R kavis ve 280 Hz yenileme hızıyla geliyor. Ayrıca 1.300 nit tepe parlaklık, Dolby Vision desteği ve VESA DisplayHDR True Black 500 sertifikası da dikkat çeken özellikler arasında yer alıyor.

AW3426DW, video için iki adet HDMI 2.1 ve bir adet DisplayPort 1.4 portlarıyla geliyor. Ayrıca, USB-A 5 Gbps ve USB-C 5 Gbps bağlantı noktalarına sahip bir USB hub da bulunuyor.

Alienware AW3226DM ve AW3426DWM

Tam Boyutta Gör Dell yalnızca üst segment oyuncuları değil, daha geniş bir kullanıcı kitlesini de hedefliyor. Bu kapsamda tanıtılan Alienware AW3226DM ve AW3426DWM modelleri, VA panel teknolojisiyle daha uygun fiyatlı bir alternatif sunuyor. Her iki model de 240 Hz yenileme hızı, 1 ms tepki süresi ve 3.000:1 kontrast oranı ile geliyor. AW3226DM modeli 32 inç boyutunda ve 2560 x 1440 çözünürlük sunarken, AW3426DWM ise 34 inç ultrageniş formunda 3440 x 1440 çözünürlüğe sahip.

Her iki monitörde de iki adet HDMI 2.1, bir adet DisplayPort 1.4 ve 5 Gbps hızında USB-A ve 5 Gbps hızında USB-C bağlantı noktaları yer alıyor.

Dell henüz AW3926QW ve AW3426DW modellerinin fiyatlarını açıklamadı. AW3426DW’nin Temmuz ayında, AW3926QW’nin ise sonbaharda satışa çıkması planlanıyor. Daha uygun fiyatlı AW3226DM ve AW3426DWM modelleri ise Temmuz ayında sırasıyla 299,99 dolar ve 399,99 dolar fiyat etiketiyle piyasaya sürülecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Monitör Haberleri

Alienware, dünyanın ilk 39 inç 5K OLED monitörünü tanıttı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: