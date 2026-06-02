Alienware, RGB şerit pikselli dünyanın ilk 39 inç 5K OLED monitörünü tanıttı

Alienware AW3926QW özellikleri
39 inç boyutundaki AW3926QW, LG tarafından üretilen yeni nesil Tandem OLED paneli temel alıyor. İki mavi, bir kırmızı ve bir yeşil ışık katmanından oluşan dört katmanlı yapı sayesinde önceki WOLED panellere kıyasla daha yüksek parlaklık, daha geniş renk hacmi ve daha net metin görüntüleme sunulması hedefleniyor. Monitör, 5120 x 2160 piksel çözünürlükte 165 Hz yenileme hızına ulaşırken, çözünürlük 2560 x 1080 seviyesine düşürüldüğünde 330 Hz’e kadar çıkabiliyor.
Alienware, özellikle rekabetçi oyuncular için çeşitli eSpor modları da eklemiş durumda. Kullanıcılar ekranın yalnızca belirli bir bölümünü kullanarak 24,5 inç veya 27 inç monitör deneyimini simüle edebiliyor. Bu modlarda yenileme hızı 330 Hz seviyesinde korunurken kullanılmayan ekran alanları siyah olarak bırakılıyor. Monitör ayrıca yapay zeka destekli yeni bir algoritma sayesinde kullanım alışkanlıklarını analiz ederek parlaklık seviyelerini optimize ediyor ve OLED panel ömrünü uzatmayı amaçlıyor.
Bağlantı seçenekleri açısından AW3926QW, iki adet HDMI 2.1 bağlantı noktası, bir adet DisplayPort 2.1 ve video için bir adet USB-C girişi (90W PD özellikli DisplayPort 2.1 Alt Modu) içeriyor. Ayrıca, iki adet 5 Gbps USB-A portu ve bir adet 5 Gbps USB-C'ye bir USB hub da bulunuyor.
Alienware AW3426DW
AW3426DW, video için iki adet HDMI 2.1 ve bir adet DisplayPort 1.4 portlarıyla geliyor. Ayrıca, USB-A 5 Gbps ve USB-C 5 Gbps bağlantı noktalarına sahip bir USB hub da bulunuyor.
Alienware AW3226DM ve AW3426DWM
Her iki monitörde de iki adet HDMI 2.1, bir adet DisplayPort 1.4 ve 5 Gbps hızında USB-A ve 5 Gbps hızında USB-C bağlantı noktaları yer alıyor.
Dell henüz AW3926QW ve AW3426DW modellerinin fiyatlarını açıklamadı. AW3426DW’nin Temmuz ayında, AW3926QW’nin ise sonbaharda satışa çıkması planlanıyor. Daha uygun fiyatlı AW3226DM ve AW3426DWM modelleri ise Temmuz ayında sırasıyla 299,99 dolar ve 399,99 dolar fiyat etiketiyle piyasaya sürülecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: