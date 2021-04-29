Alienware Monitörler Itopya'da!

İsmini kurucularının çok sevdiği bilim kurgu dizisi X-Files’tan alan Alienware 1996’dan günümüze kadar en güçlü gaming ekipmanlarını oyunculara ulaştırarak her zaman kendini gösterdi. Alienware bir DELL markası olmasıyla beraber daima güçlü ve döneminden daha önde gelen yaratıcı tasarımlarıyla dikkatleri çeken bir marka oldu. Günümüzde hala önde gelen tasarımlara sahip notebook, masaüstü bilgisayar, monitör ve pek çok gaming ekipmanlar ile Alienware markası oyuncuların en gözde markalarından biri olmaya devam ediyor. Alienware monitörler ise nihayet ülkemize giriş yaptı ve itopya.com’da satışa sunuldu.

AW2521HFA ile 240HZ IPS Farkını Hissedin

Alienware’in yenilikçi estetiğe sahip monitörlerinden biri olan AW2521HFA, 24.5” FHD çözünürlük ile rekabetçi oyuncular için dizayn edildi. 240Hz tazeleme hızı sayesinde hiçbir zaman rakibinizin gerisinde kalmayacaksınız!

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Fast IPS teknolojisi ve bununla birlikte hareket edebilen pivot ekranı sayesinde her açıdan oyunun içinde olacaksınız! Yakında Itopya.com üzerinden de inceleyebileceğiniz bu monitör G-Sync ve Free-Sync uyumu sayesinde rekabetçi oyunlar için aradığınız monitör olabilir! Çok yakında Itopya.com’da sizlerle…

AW2720HFA Oyuncular İçin Üretildi

Alienware, AW2720HFA monitör ile oyun tutkunlarının çok seveceği bir ürün ortaya koyuyor! 27” ekranı ve 240Hz tazeleme hızı ile öne çıkan bu monitör Fast IPS paneli sayesinde dünya çapında oyuncuların en sevdiği monitörlerden biri haline geldi. İster rekabetçi stilde oyunlar oynayın ister standart oyunlar, Alienware AW2720HFA monitörü ile her türden kullanıcıya en iyi deneyimi yaşatmak konusunda oldukça iddialı. AW2720HFA Itopya.com üzerinde şu anda sizlerle, hemen sepetinize ekleyebilirsiniz.

AW2521H ile Rekabetçi Oyunlar Daha Zevkli

Ürünlerinde sınır tanımayan Alienware, AW2521H monitör ile rekabetçi oyunculara rekabetin sınırlarını zorlatacak. En yüksek tazeleme hızı 360Hz ile öne çıkan bu monitör rakiplerinize karşı sizi daima bir adım önde tutacak. Fast IPS paneli sayesinde ise her açıdan daima en doğru renkleri görebilir ve en güzel görüntü deneyimini yaşayabilirsiniz. Aynı zamanda Nvidia G-Sync desteği sayesinde ekranda yırtılmaların önüne geçebilirsiniz… Itopya.com üzerinden bu muhteşem monitörü inceleyebilirsiniz.

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Geniş Ekran Sevenlere AW3420DW

En iyi oyuncu deneyimlerinden birini sunan 34” Wide QHD çözünürlükteki bu monitör sayesinde geniş bir ekranda en sevdiğiniz oyunların keyfine varacaksınız. Curved ekranıyla beraber gelen Fast IPS panel sayesinde en doğru renkleri her açıdan en iyi şekilde görebilirsiniz.

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120Hz tazeleme hızı ile gelen bu monitör oldukça akıcı bir görüntü sağlıyor. Şimdi sıra, daha önce oynadığınız her bir oyunu, bu ekran ile başka bir boyuta taşımakta. Itopya.com üzerinden hemen inceleyebilirsiniz…

38” Curved Ekrana Sahip AW3821DW ile Sınırları Zorlayın

Alienware’in daima sınırları zorlayan ve aynı zamanda her türden kullanıcı için dizayn edilen spesifik ürünlerinden birisi olan AW3821DW 37.5” Wide QHD ekranı ile keyifli ve oldukça geniş açılı bir oyun deneyimi yaşayacaksınız.

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Aynı zamanda diğer monitörlerinde de olduğu gibi Fast IPS kullanılan bu monitör ile her açıdan en doğru ve en canlı renkleri görebilirsiniz. 144Hz tazeleme hızı sayesinde akıcı bir görüntü tecrübesi sunan bu monitör incelemeniz için sizleri Itopya.com üzerinde bekliyor…

BONUS: DELL’DEN S2721DGFA 27” QHD Kalitesi

Alienware dışında DELL kendi markası için de yüksek kaliteli ve gaming için uygun monitörler üretiyor. Günümüzde oyun deneyiminde en güzel tecrübeyi almanın şartlarından birisi tartışmasız iyi bir monitör sahibi olmaktır.

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Ekran panelinin arkasında bulunan havalandırma alanı, panel üzerindeki ısı dağılımını iyileştiriyor. QHD çözünürlük ile gelen bu monitör 27” ekran ile harika bir görüntü kalitesi vadediyor. Rekabetçi oyunlar için de bir standart haline gelen 144Hz yenileme hızına sahip bu monitör Nano IPS bir panel ile birlikte, doğru renkler eşliğinde her açıdan en iyi görüntü deneyimini almanızı sağlıyor. Çok yakında Itopya.com üzerinden de bu monitörü inceleyebilirsiniz!

Itopya’da satılan ve gelecek tüm Alienware monitörler için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

https://www.itopya.com/alienware/gaming-monitor/

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