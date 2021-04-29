Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Alienware Monitörler Itopya'da!

    İsmini kurucularının çok sevdiği bilim kurgu dizisi X-Files’tan alan Alienware 1996’dan günümüze kadar en güçlü gaming ekipmanlarını oyunculara ulaştırarak her zaman kendini gösterdi.
    29 Nisan 2021, 18:32 (5 sa.)
    1,2b
    12
    sosyal medya
    Advertorial
    Advertorial
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    İsmini kurucularının çok sevdiği bilim kurgu dizisi X-Files’tan alan Alienware 1996’dan günümüze kadar en güçlü gaming ekipmanlarını oyunculara ulaştırarak her zaman kendini gösterdi. Alienware bir DELL markası olmasıyla beraber daima güçlü ve döneminden daha önde gelen yaratıcı tasarımlarıyla dikkatleri çeken bir marka oldu. Günümüzde hala önde gelen tasarımlara sahip notebook, masaüstü bilgisayar, monitör ve pek çok gaming ekipmanlar ile Alienware markası oyuncuların en gözde markalarından biri olmaya devam ediyor. Alienware monitörler ise nihayet ülkemize giriş yaptı ve itopya.com’da satışa sunuldu.

    AW2521HFA ile 240HZ IPS Farkını Hissedin

    Alienware’in yenilikçi estetiğe sahip monitörlerinden biri olan AW2521HFA, 24.5” FHD çözünürlük ile rekabetçi oyuncular için dizayn edildi. 240Hz tazeleme hızı sayesinde hiçbir zaman rakibinizin gerisinde kalmayacaksınız!

    Alienware Monitörler Itopya'da!
    Tam Boyutta Gör

    Fast IPS teknolojisi ve bununla birlikte hareket edebilen pivot ekranı sayesinde her açıdan oyunun içinde olacaksınız! Yakında Itopya.com üzerinden de inceleyebileceğiniz bu monitör G-Sync ve Free-Sync uyumu sayesinde rekabetçi oyunlar için aradığınız monitör olabilir! Çok yakında Itopya.com’da sizlerle…

    AW2720HFA Oyuncular İçin Üretildi

    Alienware, AW2720HFA monitör ile oyun tutkunlarının çok seveceği bir ürün ortaya koyuyor! 27” ekranı ve 240Hz tazeleme hızı ile öne çıkan bu monitör Fast IPS paneli sayesinde dünya çapında oyuncuların en sevdiği monitörlerden biri haline geldi. İster rekabetçi stilde oyunlar oynayın ister standart oyunlar, Alienware AW2720HFA monitörü ile her türden kullanıcıya en iyi deneyimi yaşatmak konusunda oldukça iddialı. AW2720HFA Itopya.com üzerinde şu anda sizlerle, hemen sepetinize ekleyebilirsiniz.

    AW2521H ile Rekabetçi Oyunlar Daha Zevkli

    Ürünlerinde sınır tanımayan Alienware, AW2521H monitör ile rekabetçi oyunculara rekabetin sınırlarını zorlatacak. En yüksek tazeleme hızı 360Hz ile öne çıkan bu monitör rakiplerinize karşı sizi daima bir adım önde tutacak. Fast IPS paneli sayesinde ise her açıdan daima en doğru renkleri görebilir ve en güzel görüntü deneyimini yaşayabilirsiniz. Aynı zamanda Nvidia G-Sync desteği sayesinde ekranda yırtılmaların önüne geçebilirsiniz… Itopya.com üzerinden bu muhteşem monitörü inceleyebilirsiniz.

    İlginizi Çekebilir Avatar Itopya Beylikdüzü Mağaza İlginin Odağı Oldu

    Geniş Ekran Sevenlere AW3420DW

    En iyi oyuncu deneyimlerinden birini sunan 34” Wide QHD çözünürlükteki bu monitör sayesinde geniş bir ekranda en sevdiğiniz oyunların keyfine varacaksınız. Curved ekranıyla beraber gelen Fast IPS panel sayesinde en doğru renkleri her açıdan en iyi şekilde görebilirsiniz.

    Alienware Monitörler Itopya'da!
    Tam Boyutta Gör

    120Hz tazeleme hızı ile gelen bu monitör oldukça akıcı bir görüntü sağlıyor. Şimdi sıra, daha önce oynadığınız her bir oyunu, bu ekran ile başka bir boyuta taşımakta. Itopya.com üzerinden hemen inceleyebilirsiniz…

    38” Curved Ekrana Sahip AW3821DW ile Sınırları Zorlayın

    Alienware’in daima sınırları zorlayan ve aynı zamanda her türden kullanıcı için dizayn edilen spesifik ürünlerinden birisi olan AW3821DW 37.5” Wide QHD ekranı ile keyifli ve oldukça geniş açılı bir oyun deneyimi yaşayacaksınız.

    Alienware Monitörler Itopya'da!
    Tam Boyutta Gör

    Aynı zamanda diğer monitörlerinde de olduğu gibi Fast IPS kullanılan bu monitör ile her açıdan en doğru ve en canlı renkleri görebilirsiniz. 144Hz tazeleme hızı sayesinde akıcı bir görüntü tecrübesi sunan bu monitör incelemeniz için sizleri Itopya.com üzerinde bekliyor…

    BONUS: DELL’DEN S2721DGFA 27” QHD Kalitesi

    Alienware dışında DELL kendi markası için de yüksek kaliteli ve gaming için uygun monitörler üretiyor. Günümüzde oyun deneyiminde en güzel tecrübeyi almanın şartlarından birisi tartışmasız iyi bir monitör sahibi olmaktır.

    Alienware Monitörler Itopya'da!
    Tam Boyutta Gör

    Ekran panelinin arkasında bulunan havalandırma alanı, panel üzerindeki ısı dağılımını iyileştiriyor. QHD çözünürlük ile gelen bu monitör 27” ekran ile harika bir görüntü kalitesi vadediyor. Rekabetçi oyunlar için de bir standart haline gelen 144Hz yenileme hızına sahip bu monitör Nano IPS bir panel ile birlikte, doğru renkler eşliğinde her açıdan en iyi görüntü deneyimini almanızı sağlıyor. Çok yakında Itopya.com üzerinden de bu monitörü inceleyebilirsiniz!

    Itopya’da satılan ve gelecek tüm Alienware monitörler için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

    https://www.itopya.com/alienware/gaming-monitor/



    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Çilek hasadı yapan robotik biçerdöver

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Kiralık Balayı Villalarının Sağladığı Lüksü Tecrübe Edin
    5 sa.
    Uzaktan Eğitimi ve Eğlenceyi Bir Araya Getiren Cihazlar
    5 sa.
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 20 dk. Sony, PlayStation'a özel oyun geliştiren 1. parti stüdyolara ciddi yatırımlar yapacak 50 dk. Google, Android tabanlı deprem algılama sistemini genişletiyor 1 sa. Spotify'ın "Kitaplığın" bölümüne yeni özellikler ve yeni bir tasarım geliyor 1 sa. Altay tankına güç verecek yerli motor ilk kez ateşlendi 1 sa. Colorful, Founders Edition benzeri RTX 3060 iGame Bilibili E-Sports OC’yi duyurdu 2 sa. FIFA 21'in EA Play'e ve Xbox Game Pass'e ne zaman ekleneceği açıklandı 2 sa. Popüler dizi Dexter'ın yıllar sonra yayınlanacak 9. sezonundan ilk teaser paylaşıldı 2 sa. Steam Altın Hafta indirimleri resmen başladı: İşte dikkat çekenler 2 sa. Galaxy S20 kullanıcıları, üretim hatası nedeniyle Samsung'u mahkemeye verdi 3 sa. Crucial ilk DDR5 RAM’lerini görücüye çıkardı 3 sa. Lisa SU mobil RX 6000 serisinin bu çeyrekte geleceğini doğruladı 4 sa. Google, Android 12'nin sunum tarihini açıkladı 4 sa. ABD Merkez Bankası Başkanı’ndan Dogecoin (DOGE) yorumu 4 sa. Samsung'un gözü LG'nin 5G patentlerinde 5 sa. GÖRÜNTÜLENEN Alienware Monitörler Itopya'da! Sonraki Fortnite'ın en çok gelir elde ettiği platform PlayStation 5 sa. Microsoft'tan Steam'e karşı hamle: Oyun satışlarında geliştirici payı %88'e çıkıyor 5 sa. Haftalık Epic Games hediyelerinde bu hafta farklı bir hediye var 5 sa. Pfizer, yıl sonuna kadar COVID-19 haplarını piyasaya süreceğini duyurdu 6 sa. Huawei yeni yıla düşüşle başladı 7 sa. Söylenti: Battlefield 6 önümüzdeki hafta tanıtılacak 7 sa. The Boys'un 3. sezonu çok daha karanlık ve kanlı bir sezon olacak 7 sa. DigitalOcean veri ihlali yaşadığını duyurdu: Müşterilerin ödeme bilgileri sızdırıldı 8 sa. Sokağa çıkma yasağında e-Devlet çalışma izin belgesi nasıl alınır? 8 sa. Facebook’un Bitcoin aldığı iddialarının doğru olmadığı ortaya çıktı 8 sa. Bakan Soylu, Thodex vurgunun miktarını açıkladı 8 sa. Logitech kârını ikiye katladı 9 sa. Yılın ilk PlayStation 5 özel oyunu Returnal'ın çıkış fragmanı paylaşıldı 9 sa. 2021 Skoda Fabia'nın konsol tasarımı ortaya çıktı 10 sa. DxOMark artık akıllı telefonların pillerini de test edecek 11 sa. Google'dan büyük yenilik (!) 500 gün sonra Stadia'ya arama çubuğu eklendi 11 sa. İkinci doz aşı randevularını erteleme kararında geri adım 12 sa. 2021'de en çok oynanan ücretsiz online oyunlar açıklandı: Mobil oyunlar zirvede 12 sa. Samsung'un varisleri 11 milyar dolarlık miras vergisini düşürmek için 23 bin sanat eserini bağışlayacak 12 sa. Telegram yeni güncellemesi ödeme sistemini yeniliyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız