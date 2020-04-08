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    AliExpress, Koronavirüs etkileri ile mücadele kapsamında Türk satıcılara destek oluyor, pazaryeri komisyonunu sıfırlıyor!

    Alibaba Group bünyesindeki dünyanın önde gelen küresel e-ticaret pazaryeri AliExpress, Koronavirüs (COVID-19) salgınından etkilenen yerel satıcı ve işletmeler için vereceği destek paketini açıkladı.
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    İstanbul, 07 Nisan 2020 - Türk üreticilerinin ve KOBİ’lerin ekonomik olarak zor zamanlar geçirdiği bu dönemde, AliExpress, iş ortaklarının satış ve operasyonlarına destek olmak amacıyla, 18 Nisan 2020 itibari ile yapılacak satışlardan 3 ay boyunca hiç bir komisyon almayacağını duyurdu. Şirketten yapılacak açıklamaya göre destekten hem mevcut satıcılar hem de yeni katılacak satıcılar faydalanabilecek. Buna ek olarak, AliExpress, Türk satıcıların satışa sundukları ürünler için ek pazarlama yatırımı yapacağını da duyurdu. Bu sayede, her geçen gün büyüyen e-ihracatın daha da arttırılarak ülke ekonomisine ve KOBİ’lere destek olunması hedefleniyor.

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    AliExpress Global Tüketici ve Pazar Operasyonları Kıdemli İş Geliştirme Yöneticisi ve Türkiye Ülke Müdürü Yaman Alpata “Alibaba Grubu’nun misyonu her yerde ticaret yapmayı kolaylaştırmak. Kısa sürede binlerce satıcımız ve iş ortaklarımız ile dev bir ekosistem oluşturduk ve Türkiye’nin lider e-ihracat platformu haline geldik. Bu zor zamanlarda küçük büyük ayırt etmeden tüm satıcılarımıza elimizden geldiğinde destek olmak istiyoruz. Zaten mağaza açmak ücretsizdi, bu destek paketi kapsamında 3 ay boyunca komisyonu sıfırladık ve ek pazarlama yatırımları ile satıcılarımızın küresel satışlarını arttırmaya odaklandık.”

    Kuruluşu üzerinden 10 yıl geçen AliExpress, işletmelerin sınır ötesi ticarete başlaması ve geliştirmesi için destek oluyor. 2019 yılında Türk satıcıları platforma kabul etmeye başlayan AliExpress, dijital altyapısı ve platformun sunmuş olduğu operasyonel imkanlar sayesinde binlerce Türk işletmenin dünyanın dört bir yanındaki potansiyel müşterileri ile buluşmasına ve e-ihracat yapmasına imkan sağladı.

    AliExpress hakkında:

    2010 yılında Alibaba Grubu tarafından kurulan global ölçekte bir çevrimiçi perakende pazar yeri ve hizmet sağlayıcı olan AliExpress, dünyanın dört bir yanından müşterilerin doğrudan üretici ve dağıtıcılardan alışveriş etmelerine imkan tanıyor. Bugün 200’den fazla ülke ve bölgeye 18 dilde hizmet veren AliExpress, Alibaba Grubu’nun küreselleşme stratejisinin öncüsü olmayı sürdürüyor.



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