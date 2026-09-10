ALINIR MI? Yerli üretim C-SUV Renault Boreal E-Tech Full Hibrit 160 hp inceleme

Renault’nun Bursa Oyak Renault fabrikasında ürettiği ve C-SUV segmentine damga vurmaya hazırlanan yeni modeli Renault Boreal’i tüm detaylarıyla konuşuyoruz.
160 beygirlik E-Tech full hibrit teknolojisi, 100 km'de 4.8 litrelik düşük yakıt tüketimi, 630 litrelik dev bagajı ve dahili Google destekli OpenR Link multimedya ekranıyla yerli üretim Boreal neler sunuyor? Şehir içi elektrikli sürüş performansı nasıl?
Videoda Yanıtladığımız Sorular:
- Renault Boreal E-Tech 160 hp motor ve şanzıman performansı nasıl?
- Şehir içi ve şehir dışı gerçek yakıt tüketimi ne kadar?
- İç mekan kalitesi, bagaj hacmi ve modülerlik çözümleri yeterli mi?
- C-SUV pazarında rakiplerine karşı alınır mı?
- ÖTV muaf alım için en uygun seçenek hangisi?
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