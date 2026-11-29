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Oynat Casper Nirvana All-in-One bilgisayarlar, zorlu MIL-STD-810H çevre testlerinden başarıyla geçti. Laboratuvar testlerinde cihazlar, eksi 20 ile artı 60 derece arasındaki sıcaklık değişimlerine ve yoğun toz üflemelerine maruz bırakıldı. Testler sonucunda bilgisayarların kasa bütünlüğünü koruduğu, bağlantı portları ile kamera ve ses sistemlerinin sorunsuz çalıştığı doğrulandı. Elde edilen bulgular, cihazların farklı iş ortamlarında yüksek dayanıklılık sunduğunu kanıtlıyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Casper Nirvana A800 ve Casper Nirvana A900, GRG Metrology & Test Group’un 33–43 °C aralığındaki üç çalışma çevriminde test gerekliliklerini karşıladı. Ayrı bir laboratuvar raporunda ise Casper Nirvana A870 ve Casper Nirvana A970 adıyla birlikte kaydedilen cihazlar −20 ±2 °C ve 60 ±2 °C testleri sonrasında fiziksel bütünlüğünü ve kontrol edilen işlevlerini korudu. Toz uygulamasında aynı cihazların içine toz girdi, açma-kapama ile ses ve video oynatma kontrolleri normal sonuç verdi. Mağaza, ofis veya atölye için Casper All-in-One bilgisayar değerlendiren ekipler açısından bu bulgular, sıcaklık altında çalışma ile toz maruziyeti sonrasında kontrol edilen işlevleri somutlaştırır.

Bir iş günü boyunca değişen ortam sıcaklığı

Casper Nirvana A800 ve Casper Nirvana A900, GRG Metrology & Test Group’un kontrollü ortam deneyinde açık kaldı. Laboratuvar, MIL-STD-810H-2019 Method 501.7, Procedure II yüksek sıcaklıkta çalışma yöntemini uyguladı. Sıcaklık 33 °C ile 43 °C arasında değişti. GRG, her biri 24 saat süren üç çevrim boyunca sıcaklık geçişlerinde dakikada 1 °C değişim hızı kullandı. Toplam 72 saat, değişken sıcaklık programının çevrim süresidir.

GRG iki cihazın görünümünü, açılışını, ağ portunu, TF kart yuvasını, USB ve Type-C bağlantılarını kontrol etti. Mikrofon, kulaklık, hoparlör, kamera, Wi-Fi ve Bluetooth da normal çalıştı. Son aşamada her iki cihaz, kararlılığı kontrol etmek için uygulanan 15 dakikalık burn-in programını başarıyla tamamladı. Laboratuvar her iki model için “Meet the requirements” sonucunu kaydetti. Türkçe karşılığı, cihazların test gerekliliklerini karşıladığıdır.

Raporda her model için ayrı bir test kimliği var. GRG beyaz Casper Nirvana A800 ile siyah Casper Nirvana A900 cihazını ayrı ayrı kaydetti. Önceki ve sonraki kontroller tabloda yan yana yer alıyor. Bu kayıtlar, testten önce çalışan bir bağlantının sıcaklık döngüsünden sonra da aynı kontrolü karşılayıp karşılamadığını gösteriyor. Örneğin bir danışma masasında bilgisayarın açılması kadar ağ bağlantısının ve kullanılan USB çevre birimlerinin çalışması da önem taşır. GRG raporu bu işlevlerin her birine ilişkin test sonrası kontrol kaydı sunar. Görüntülü görüşme yapılan bir çalışma alanı için de kamera ve mikrofon sonuçları aynı deneyden somut örnekler verir. GRG sıcaklık raporu · 24 Ekim 2024 · H202409309799-01EN-G1

Sabit sıcaklıkta dört saatlik çalışma

Casper Nirvana A870 ve Casper Nirvana A970 için yayımlanan Suzhou Sushi Guangbo Environmental Reliability Laboratory raporu, iki cihazı ortak bir model kaydı altında ele aldı. Laboratuvar, cihazları ambalajsız ve çalışır durumda dört saat −20 ±2 °C’de ve ayrı bir uygulamada dört saat 60 ±2 °C’de tuttu. Düşük sıcaklıkta MIL-STD-810H-2019 Method 502.7, yüksek sıcaklıkta Method 501.7 kullanıldı. Her iki yöntem de Procedure II çalışma prosedürüyle uygulandı.

Laboratuvar her sıcaklık uygulamasından sonra cihazları oda sıcaklığına döndürdü ve iki saat bekletti. Fiziksel incelemede boya soyulması, renk değişimi, deformasyon veya çatlak görmedi. Açma-kapama ve ses-video oynatma kontrolleri de normal sonuç verdi. Rapordaki iki cihaz için laboratuvar, test gözlemlerini ortak bir tabloda yayımladı. Bu sunumda fiziksel yüzeydeki değişimler ile açılış ve medya işlevleri farklı başlıklar altında yer alıyor. Bir bilgi ekranı değerlendirmesinde görüntü ve ses oynatma kaydı, fiziksel durum kontrolünün yanında iş akışına ilişkin ayrı bir gözlem sağlar. Örneğin sıcaklığı gün içinde değişen veya belirli saatlerde iklimlendirme kullanılan bir iş yerinde bu kayıt, fiziksel inceleme ile işlev kontrolünü aynı deney içinde görmeyi sağlar. Suzhou sıcaklık ve toz raporu · 25 Ağustos 2026 · S011/2026-5110-1

Toza maruz kalma ve test sonrası çalışma

Suzhou laboratuvarı, Casper Nirvana A870 ve Casper Nirvana A970 için yayımlanan raporda, MIL-STD-810H-2019 Method 510.7, Procedure I toz üfleme yöntemini uyguladı. Laboratuvar, 25 °C ve 35 °C’de altışar saat olmak üzere iki toz aşaması yürüttü. Her iki aşamada toz yoğunluğu 10 g/m³, hava hızı 8,9 m/s idi. İki aşama arasındaki bir saatlik geçiş de dahil edildiğinde test programı 13 saat sürdü.

Fiziksel incelemede cihazların dış görünümü ve yapısı normal kaldı. Laboratuvar iç kısımda toz tespit etti ve açma-kapama ile ses ve video oynatmanın normal çalıştığını kaydetti. Örneğin bir atölyedeki dijital iş emri ekranı için açılış, temel bir işlev kontrolüdür. Kasanın içine toz girip girmediği ise ekipmanın yerleştirileceği ortamı değerlendirirken dikkate alınan ayrı bir bulgudur.

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Sıcaklık ve toz deneylerinde laboratuvar farklı sorulara cevap aradı. Sıcaklık sonrasında yüzey ve yapı incelenirken toz uygulamasında iç bölüm de gözden geçirildi. Rapordaki test fotoğrafları, kasanın içinde görülen tozu ve açılış kontrolünü ayrı karelerde belgeliyor. Örneğin bir üretim alanına kurulan iş istasyonu için bu iki kayıt, işlev kontrolü ile gövdeye toz girişinin birlikte değerlendirilmesini sağlar.

All-in-One bilgisayarların çevresel test koşulları ve gözlemleri

All-in-One bilgisayarların çevresel test koşulları ve gözlemleri Rapor kapsamındaki modeller Deney Uygulama ve gözlem Casper Nirvana A800 ve Casper Nirvana A900 Çevrimli yüksek sıcaklıkta çalışma 33–43 °C, 3 × 24 saat. Bağlantı ve multimedya kontrolleri normal, 15 dakikalık burn-in başarılı. Casper Nirvana A870 ve Casper Nirvana A970 Sabit düşük ve yüksek sıcaklıkta çalışma −20 ±2 °C ve 60 ±2 °C’de ayrı ayrı 4 saat. Fiziksel görünüm ve kontrol edilen işlevler normal. Casper Nirvana A870 ve Casper Nirvana A970 Toz üfleme 25 °C ve 35 °C’de altışar saat. İç kısımda toz girişi, açma-kapama ve ses-video kontrollerinde normal sonuç.

Sonuç

Sıcaklık döngüsü, sabit sıcaklık ve toz üfleme testleri farklı çalışma koşullarına cevap verir. Sonuçlar test edilen konfigürasyona aittir. Sabit bir çalışma noktasında cihaz seçerken sıcaklık profilinin yanı sıra, kullanımda gereken bağlantıların ve uygulamaların laboratuvar kontrolünde ne ölçüde temsil edildiğine bakmak test sonuçlarını daha anlamlı kılar.

Sıkça Sorulan Sorular

72 saatlik sıcaklık deneyi nasıl bir ortamı temsil ediyor?

GRG Metrology & Test Group, açık durumdaki Casper Nirvana A800 ve Casper Nirvana A900 için 24 saatlik bir sıcaklık profilini üç kez uyguladı. Sıcaklık 33–43 °C arasında değişti. Böylece rapor, ısının gün içinde yükselip düştüğü bir çalışma düzenini örnekler. Deneydeki en yüksek sıcaklık, profilin bir bölümünde ulaşılan değerdir.

Sabit sıcaklık sonrasında laboratuvar kasada hangi değişiklikleri aradı?

Casper Nirvana A870 ve Casper Nirvana A970 için yayımlanan raporda laboratuvar, cihazların görünümünü ve fiziksel yapısını inceledi. Yüzeyde boya soyulması ve renk değişimi, gövdede ise deformasyon ve çatlak aradı. Her iki sıcaklık deneyi sonrasında bu bulguların hiçbirini kaydetmedi. Fiziksel incelemeyi temel çalışma ve multimedya kontrolleri izledi.

Bir cihazın içinde toz bulunurken açılış testi normal çıkabilir mi?

Evet. Casper Nirvana A870 ve Casper Nirvana A970 için yayımlanan ortak rapor, cihazların iç kısmında toz girişi gözlemlerken normal açma-kapama ve ses-video oynatma sonuçları kaydetti. Laboratuvar bu bulguları ayrı kontrollerde elde etti. İç inceleme tozun kasaya ulaştığını, işlev kontrolü ise deney sonrasında hangi görevlerin sürdürüldüğünü gösterdi.

Sıcaklık testi, görüntülü görüşmede kullanılan bileşenleri de kapsıyor mu?

GRG Metrology & Test Group, Casper Nirvana A800 ve Casper Nirvana A900 üzerinde kamera, mikrofon ve hoparlörün yanı sıra kulaklık bağlantısını da kontrol etti. Wi-Fi ve Bluetooth kontrolleri de test planında yer aldı. Böylece rapor, görüntülü görüşme sırasında kullanılan bileşenlerin ve kablosuz bağlantıların test sonrası durumunu birlikte belgeler.

Laboratuvar, sıcaklığı düşürdükten hemen sonra mı son kontrolü yaptı?

Suzhou laboratuvarı, Casper Nirvana A870 ve Casper Nirvana A970 raporundaki sıcaklık uygulamalarının ardından cihazların oda sıcaklığına dönüşünü izledi. Oda sıcaklığına dönüşten sonra iki saatlik bekleme süresi ayırdı. Bu süre, hedef sıcaklıktaki dört saatlik çalışma aşamasından ayrıdır. Son fiziksel ve işlevsel kontroller normal ortam koşullarındaki durumu kayda geçirir.

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All-in-One bilgisayarda MIL-STD-810H testi neyi kanıtlıyor?

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