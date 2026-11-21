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Oynat All in One bilgisayarlar, donanımı monitör arkasında toplayarak kablo karmaşasını bitiriyor. Kompakt tasarımları ve büyük ekranlarıyla ev ve ofis için son derece pratik olan bu sistemler; sınırlı donanım yükseltme imkanı, yüksek onarım maliyeti ve aynı bütçedeki masaüstü bilgisayarlara göre daha düşük performans sunması gibi dezavantajlar da barındırıyor. Sade çalışma alanı isteyenler için ideal olan bu sistemler, yüksek performans gerektiren işler için ise yetersiz kalabilir. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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All in One bilgisayarlar, masaüstü bilgisayarların sunduğu geniş ekran deneyimini daha az yer kaplayan bir tasarımla bir araya getiriyor. Bilgisayarın temel donanımlarının monitörün arkasına yerleştirildiği bu sistemler, özellikle ev ve ofis ortamında kablo karmaşasından kurtulmak isteyenler için alternatif oluşturuyor. Ancak donanım yükseltme seçenekleri, soğutma kapasitesi ve fiyat performans dengesi gibi konular satın alma kararını doğrudan etkiliyor.

Peki, All in One PC alınır mı? Bu bilgisayarlar klasik masaüstü sistemler veya laptop modelleri karşısında ne gibi avantajlar sunuyor? Bir All in One PC satın almadan önce hangi özelliklere dikkat etmek gerekiyor? Gelin, tüm yönleriyle değerlendirelim.

All in One bilgisayar nedir?

All in One bilgisayar, işlemci, RAM, depolama birimi ve diğer temel donanımların monitörün arkasındaki gövdede birleştirildiği masaüstü bilgisayar türüdür. İngilizcede "hepsi bir arada" anlamına gelen All in One ifadesi, bu sistemlerin tasarımını doğrudan tanımlıyor.

Tam Boyutta Gör Geleneksel masaüstü bilgisayarlarda monitör, kasa ve çevre birimleri ayrı parçalardan oluşurken All in One sistemlerde bilgisayar kasası ekranın içine entegre ediliyor. Böylece masa üzerinde yalnızca ekran, klavye ve fare bulunması yeterli oluyor. Güç kablosu ve gerekli çevre birimi bağlantıları dışında geniş bir kablo düzenine ihtiyaç duyulmuyor.

All in One PC modelleri genellikle Windows veya macOS işletim sistemiyle geliyor. İşlemci ve ekran kartı gibi bileşenler ise modelin donanım yapılandırmasına göre değişiyor. Bazı ürünlerde dizüstü bilgisayarlarda kullanılan mobil işlemciler tercih edilirken bazı modeller daha farklı donanım platformlarından yararlanabiliyor.

Bu nedenle kasasız bilgisayar olarak da anılan bu sistemleri değerlendirirken yalnızca ekran boyutuna veya tasarımına bakmak yeterli değil. İçerisindeki donanımın günlük kullanım ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamadığı da önemli.

All in One PC önerileri 📜 Model 🖥️ Özellikler ✨ Kategori 💪 Fiyat 💵 Casper Nirvana AIO A970 Intel Core 5 210H, 32 GB DDR5 RAM, 1 TB SSD, 27 inç QHD IPS Büyük ekranlı ofis ve çoklu görev kullanımı 90.536 TL Casper Nirvana AIO A900 Intel Core i7-13620H, 32 GB DDR5 RAM, 1 TB SSD, 23,8 inç Full HD IPS Yoğun ofis ve iş kullanımı 91.892 TL Apple M4 iMac Apple M4, 24 inç 4.5K Retina ekran macOS ekosistemi ve yaratıcı işler 95.451 TL Dell Pro 24 Plus QB24250 Dell Pro serisi, 24 inç sınıfı bütünleşik sistem Kurumsal kullanım 112.639 TL HP OmniStudio 24-CV0003NT AMD Ryzen 5, 16 GB RAM, 512 GB SSD, 23,8 inç Full HD Günlük ev ve ofis kullanımı 68.999 TL ASUS ExpertCenter P440VA Intel Core 3 100U, 512 GB SSD, 23,8 inç Full HD Bütçe odaklı temel kullanım 40.299 TL Lenovo Yoga 27IPH11 Intel Core Ultra 7 356H, 32 GB RAM, 1 TB SSD, RTX 5060, 27 inç QHD Oyun ve grafik performansı 177.829 TL

All in One bilgisayar modelleri arasında 27 inç QHD ekranı, 32 GB DDR5 RAM ve 1 TB SSD kapasitesiyle Casper Nirvana AIO A970, Intel Core i7 işlemcisi ve 32 GB RAM'iyle Casper Nirvana AIO A900 öne çıkıyor. Apple M4 çipi ve 4.5K Retina ekranıyla Apple iMac ise macOS ekosistemini tercih eden kullanıcılar için alternatif oluşturuyor. All in One bilgisayar satın almak isteyenler, bu üç model arasından farklı donanım ve kullanım ihtiyaçlarına uygun seçenekleri değerlendirebilir.

All in One bilgisayarın avantajları nelerdir?

All in One bilgisayarların en önemli avantajı, masaüstü bilgisayar deneyimini daha kompakt bir tasarımla sunması. Bunun yanında kurulum kolaylığı, kablo düzeni ve ekran bütünleşmesi gibi farklı avantajları da bulunuyor.

Daha az yer kaplar: All in One bilgisayarlarda ayrı bir kasa bulunmadığı için masa altında veya masa üzerinde ek bir alan ayırmak gerekmiyor. Özellikle küçük çalışma odaları, ev ofisleri ve dar çalışma masaları için bu tasarım önemli bir avantaj sağlıyor.

All in One bilgisayarlarda ayrı bir kasa bulunmadığı için masa altında veya masa üzerinde ek bir alan ayırmak gerekmiyor. Özellikle küçük çalışma odaları, ev ofisleri ve dar çalışma masaları için bu tasarım önemli bir avantaj sağlıyor. Kablo karmaşasını azaltır: Monitör ve bilgisayarın tek gövdede birleştirilmesi, masaüstü sistemlerde görülen kablo kalabalığını önemli ölçüde azaltıyor. Çoğu modelde güç bağlantısı ve klavye-fare gibi çevre birimlerinin bağlantısı yeterli oluyor.

Monitör ve bilgisayarın tek gövdede birleştirilmesi, masaüstü sistemlerde görülen kablo kalabalığını önemli ölçüde azaltıyor. Çoğu modelde güç bağlantısı ve klavye-fare gibi çevre birimlerinin bağlantısı yeterli oluyor. Kurulumu kolaydır: Geleneksel masaüstü bilgisayarlarda monitör, kasa ve diğer bileşenlerin ayrı ayrı bağlanması gerekiyor. All in One bilgisayarlarda ise sistem genellikle güç kablosunun takılması ve ilk kurulum adımlarının tamamlanmasıyla kullanılabilir hale geliyor.

Geleneksel masaüstü bilgisayarlarda monitör, kasa ve diğer bileşenlerin ayrı ayrı bağlanması gerekiyor. All in One bilgisayarlarda ise sistem genellikle güç kablosunun takılması ve ilk kurulum adımlarının tamamlanmasıyla kullanılabilir hale geliyor. Büyük ekran deneyimi sunar: Laptop modellerine kıyasla daha büyük ekran seçeneklerine sahip olan All in One bilgisayarlar, özellikle belge düzenleme, internet kullanımı, video izleme ve ofis uygulamalarında rahat bir çalışma alanı sağlıyor.

Laptop modellerine kıyasla daha büyük ekran seçeneklerine sahip olan All in One bilgisayarlar, özellikle belge düzenleme, internet kullanımı, video izleme ve ofis uygulamalarında rahat bir çalışma alanı sağlıyor. Daha düzenli bir çalışma ortamı oluşturur: Bilgisayarın temel bileşenlerinin tek gövdede toplanması, çalışma masasının daha sade görünmesini sağlıyor. Bu durum masa üzerindeki alanın daha verimli kullanılması bakımından da avantajlı.

All in One bilgisayarın dezavantajları nelerdir?

Bütünleşik tasarımın getirdiği kolaylıklar bazı sınırlamaları da beraberinde getiriyor. Özellikle donanım yükseltme, onarım ve yüksek performans gerektiren kullanım senaryolarında All in One bilgisayarların dezavantajları daha belirgin hale gelebiliyor.

Donanım yükseltme seçenekleri sınırlıdır: Klasik masaüstü bilgisayarlarda işlemci, ekran kartı, güç kaynağı ve diğer bileşenleri değiştirmek genellikle daha kolaydır. All in One bilgisayarlarda ise donanımın küçük bir gövdeye yerleştirilmesi yükseltme seçeneklerini sınırlandırıyor. Bazı modellerde RAM ve SSD değiştirilebilirken işlemci ve ekran kartı çoğunlukla anakarta entegre veya modele özel tasarımda olabiliyor.

Klasik masaüstü bilgisayarlarda işlemci, ekran kartı, güç kaynağı ve diğer bileşenleri değiştirmek genellikle daha kolaydır. All in One bilgisayarlarda ise donanımın küçük bir gövdeye yerleştirilmesi yükseltme seçeneklerini sınırlandırıyor. Bazı modellerde RAM ve SSD değiştirilebilirken işlemci ve ekran kartı çoğunlukla anakarta entegre veya modele özel tasarımda olabiliyor. Soğutma kapasitesi sınırlı olabilir: Monitörün arkasındaki dar alanda işlemci ve diğer bileşenlerin soğutulması gerekiyor. Bu nedenle yüksek performanslı donanımlara sahip bazı modellerde sıcaklık ve fan sesi önemli bir değerlendirme konusu haline geliyor. Ancak bu durum bütün All in One bilgisayarlar için geçerli değil.

Monitörün arkasındaki dar alanda işlemci ve diğer bileşenlerin soğutulması gerekiyor. Bu nedenle yüksek performanslı donanımlara sahip bazı modellerde sıcaklık ve fan sesi önemli bir değerlendirme konusu haline geliyor. Ancak bu durum bütün All in One bilgisayarlar için geçerli değil. Onarım maliyetleri artabilir: Ekran ve bilgisayar bileşenlerinin aynı gövdede bulunması, bazı arızalarda müdahaleyi zorlaştırabiliyor. Örneğin ekran panelinde meydana gelen bir arıza, klasik masaüstü bilgisayardaki gibi yalnızca monitör değiştirilerek çözülebilse de bütünleşik tasarım nedeniyle uygun yedek parça ve servis desteği önem kazanıyor.

Ekran ve bilgisayar bileşenlerinin aynı gövdede bulunması, bazı arızalarda müdahaleyi zorlaştırabiliyor. Örneğin ekran panelinde meydana gelen bir arıza, klasik masaüstü bilgisayardaki gibi yalnızca monitör değiştirilerek çözülebilse de bütünleşik tasarım nedeniyle uygun yedek parça ve servis desteği önem kazanıyor. Performans/fiyat dengesi her zaman avantajlı değildir: Aynı bütçeyle klasik masaüstü bilgisayar toplandığında daha güçlü bir işlemci veya ekran kartına ulaşmak mümkün olabilir. All in One bilgisayarlarda ekran ve kompakt tasarım için de ödeme yapıldığı unutulmamalı.

Aynı bütçeyle klasik masaüstü bilgisayar toplandığında daha güçlü bir işlemci veya ekran kartına ulaşmak mümkün olabilir. All in One bilgisayarlarda ekran ve kompakt tasarım için de ödeme yapıldığı unutulmamalı. Arıza durumunda kullanım esnekliği azalabilir: Monitörün veya bilgisayarın temel bileşenlerinin arızalanması halinde sistemin tamamı kullanılamaz hale gelebilir. Bununla birlikte bazı modellerde harici monitör bağlantısı bulunması, bilgisayarın ekranı arızalansa bile kullanılmasına imkan tanıyabilir.

All in One bilgisayar mı, masaüstü bilgisayar mı?

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All in One ve klasik masaüstü bilgisayarlar aynı temel işlevleri yerine getirse de donanım yapıları ve kullanım esneklikleri bakımından birbirinden ayrılıyor. Hangisinin daha mantıklı olduğu ise bilgisayardan beklenen performansa ve yükseltme ihtiyacına bağlı.

Aynı bütçeyle karşılaştırıldığında klasik masaüstü bilgisayarlar genellikle daha yüksek donanım performansı sunuyor. Bunun nedeni, All in One modellerde ekranın ve kompakt tasarımın da toplam ürün maliyetine dahil olması. Öte yandan masaüstü bilgisayar satın alırken monitör, klavye ve fare için de bütçe ayırmak gerekiyor.

Uzun süre kullanılacak, zamanla ekran kartı veya işlemcisi değiştirilecek bir bilgisayar arayanlar için masaüstü sistemler daha mantıklı. Buna karşılık bilgisayarı ağırlıklı olarak ofis uygulamaları, internet ve günlük işler için kullanacak, masasında fazla alan bulunmayan kişiler All in One modelleri değerlendirebilir.

All in One bilgisayar kimler için uygun?

All in One bilgisayarların kullanım alanı yalnızca ofislerle sınırlı değil. Günlük bilgisayar ihtiyaçlarını karşılayabilecek donanıma sahip modeller evlerde, eğitim ortamlarında ve çeşitli iş yerlerinde de kullanılabiliyor.

Ev kullanıcıları: İnternette gezinme, film ve dizi izleme, belge hazırlama, görüntülü görüşme ve temel bilgisayar işleri için All in One modeller yeterli olabilir. Ayrı bir kasa bulundurmak istemeyen kullanıcılar için pratik bir çözüm sunuyor.

İnternette gezinme, film ve dizi izleme, belge hazırlama, görüntülü görüşme ve temel bilgisayar işleri için All in One modeller yeterli olabilir. Ayrı bir kasa bulundurmak istemeyen kullanıcılar için pratik bir çözüm sunuyor. Ofis çalışanları: E-posta, internet, muhasebe yazılımları, elektronik tablolar ve ofis uygulamaları gibi işlerde AIO bilgisayarlar kullanılabilir. Özellikle çok sayıda bilgisayarın bulunduğu çalışma ortamlarında düzenli masa yapısı ve kolay kurulum avantaj sağlıyor.

E-posta, internet, muhasebe yazılımları, elektronik tablolar ve ofis uygulamaları gibi işlerde AIO bilgisayarlar kullanılabilir. Özellikle çok sayıda bilgisayarın bulunduğu çalışma ortamlarında düzenli masa yapısı ve kolay kurulum avantaj sağlıyor. Öğrenciler: Araştırma, çevrim içi eğitim, sunum hazırlama ve temel üretkenlik uygulamaları için uygun donanıma sahip modeller tercih edilebilir. Ancak mühendislik, mimarlık veya grafik ağırlıklı eğitimlerde kullanılacak yazılımların sistem gereksinimleri önceden kontrol edilmeli.

Araştırma, çevrim içi eğitim, sunum hazırlama ve temel üretkenlik uygulamaları için uygun donanıma sahip modeller tercih edilebilir. Ancak mühendislik, mimarlık veya grafik ağırlıklı eğitimlerde kullanılacak yazılımların sistem gereksinimleri önceden kontrol edilmeli. İşletmeler: Resepsiyon, danışma, satış noktaları ve standart ofis işleri gibi alanlarda bütünleşik tasarım avantaj sağlayabilir. Özellikle bilgisayarların belirli bir noktada sabit kullanılacağı işletmeler için değerlendirilebilir.

Buna karşılık yüksek grafik gücü gerektiren video düzenleme, 3D modelleme, profesyonel grafik tasarım ve güncel oyunlar için her All in One bilgisayar uygun değil. Bu tür işlerde harici ekran kartına sahip masaüstü sistemler veya güçlü iş istasyonları daha doğru bir tercih olabilir.

All in One bilgisayar oyun oynatır mı?

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All in One bilgisayarlarda oyun oynanabilir ancak bu konuda modelin ekran kartı belirleyici. Piyasadaki birçok AIO sistemde işlemciye entegre grafik birimleri kullanılıyor. Bu donanımlar günlük kullanım ve temel grafik işleri için yeterli olsa da yüksek grafik gücü isteyen oyunlarda sınırlı kalabiliyor.

Basit ve rekabetçi oyunlar, düşük grafik ayarlarında birçok modelde çalışabilir. Ancak yeni nesil AAA oyunlarda yüksek çözünürlük ve grafik kalitesi hedefleyen kullanıcıların beklentilerini karşılamak zor olabilir. RTX 5060 gibi ekran kartına sahip olan modellerde oyun performansı ciddi şekilde artabilse de fiyat da benzer şekilde büyük ölçüde artıyor.

All in One bilgisayar yükseltilebilir mi?

All in One bilgisayarların yükseltilebilirliği tamamen modele bağlı. Bazı sistemlerde RAM ve SSD değişimi mümkünken bazı modellerde bellek doğrudan anakarta lehimlenmiş olabiliyor. Bu nedenle satın almadan önce üreticinin teknik özellikler sayfasını kontrol etmek gerekiyor.

Örneğin bazı Casper Nirvana AIO modellerinde SODIMM bellek yuvaları kullanılıyor ve RAM kapasitesi artırılabiliyor. Bu tür modellerde depolama birimi için de M.2 NVMe veya SATA seçenekleri bulunabiliyor. Ancak işlemci ve ekran kartı gibi bileşenler çoğunlukla sonradan değiştirilemiyor.

Özellikle uzun vadeli kullanım planlayanların şu ayrımı yapması önemli: RAM ve SSD yükseltilebilmesi, bilgisayarın bütün donanımlarının değiştirilebileceği anlamına gelmiyor. All in One bilgisayar alırken yükseltme seçeneklerini ileride ihtiyaç duyulabilecek donanımlara göre de değerlendirmek gerekiyor.

All in One bilgisayar alırken nelere dikkat edilmeli?

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All in One bilgisayar özellikleri incelenirken yalnızca işlemci modeline veya ekran boyutuna odaklanmamak gerekiyor. Bilgisayarın kullanım amacı doğrultusunda işlemci, RAM, depolama, ekran ve bağlantı seçenekleri birlikte değerlendirilmelidir.

İşlemci: Bilgisayarın genel performansını belirleyen temel bileşenlerden biri. Günlük kullanım ve ofis işleri için güncel giriş ve orta seviye işlemciler yeterli olabilir. Daha yoğun iş yüklerinde ise daha güçlü işlemcilere yönelmek gerekiyor.

Bilgisayarın genel performansını belirleyen temel bileşenlerden biri. Günlük kullanım ve ofis işleri için güncel giriş ve orta seviye işlemciler yeterli olabilir. Daha yoğun iş yüklerinde ise daha güçlü işlemcilere yönelmek gerekiyor. RAM: Günlük kullanım için 16 GB RAM çoğu kullanıcıya yeterli bir başlangıç sunuyor. Aynı anda çok sayıda uygulama çalıştıran veya daha yoğun iş yükleriyle uğraşanlar için 32 GB bellek daha uzun vadeli bir seçenek olabilir. Ayrıca RAM'in yükseltilebilir olup olmadığı kontrol edilmeli.

Günlük kullanım için 16 GB RAM çoğu kullanıcıya yeterli bir başlangıç sunuyor. Aynı anda çok sayıda uygulama çalıştıran veya daha yoğun iş yükleriyle uğraşanlar için 32 GB bellek daha uzun vadeli bir seçenek olabilir. Ayrıca RAM'in yükseltilebilir olup olmadığı kontrol edilmeli. Depolama: SSD kullanımı, işletim sisteminin açılışından uygulamaların yüklenmesine kadar genel kullanım deneyimini etkiliyor. 512 GB SSD temel ihtiyaçlar için yeterli olabilirken çok sayıda dosya ve uygulama saklayan kullanıcılar 1 TB kapasiteyi tercih edebilir.

SSD kullanımı, işletim sisteminin açılışından uygulamaların yüklenmesine kadar genel kullanım deneyimini etkiliyor. 512 GB SSD temel ihtiyaçlar için yeterli olabilirken çok sayıda dosya ve uygulama saklayan kullanıcılar 1 TB kapasiteyi tercih edebilir. Ekran: Panel boyutu kadar çözünürlük, panel teknolojisi, parlaklık ve renk doğruluğu da önemli. Ofis kullanımı için Full HD çözünürlük yeterli olabilir. Görüntü kalitesine daha fazla önem verenler ise QHD veya 4K gibi seçenekleri değerlendirebilir. Grafik tasarım ve fotoğraf düzenleme gibi işlerde renk kapsamı da dikkate alınmalı.

Panel boyutu kadar çözünürlük, panel teknolojisi, parlaklık ve renk doğruluğu da önemli. Ofis kullanımı için Full HD çözünürlük yeterli olabilir. Görüntü kalitesine daha fazla önem verenler ise QHD veya 4K gibi seçenekleri değerlendirebilir. Grafik tasarım ve fotoğraf düzenleme gibi işlerde renk kapsamı da dikkate alınmalı. Bağlantılar: USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi ve Bluetooth gibi bağlantı seçenekleri kullanım kolaylığını etkiliyor. Harici monitör kullanmayı planlayanların görüntü çıkışlarını özellikle kontrol etmesi gerekiyor.

USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi ve Bluetooth gibi bağlantı seçenekleri kullanım kolaylığını etkiliyor. Harici monitör kullanmayı planlayanların görüntü çıkışlarını özellikle kontrol etmesi gerekiyor. İşletim sistemi: Bazı modeller Windows 11 Home veya Pro ile gelirken bazıları FreeDOS olarak satılıyor. FreeDOS bilgisayarlara işletim sisteminin ayrıca kurulması ve lisanslanması gerekebilir. Bu durum toplam satın alma maliyetine eklenmeli.

Bazı modeller Windows 11 Home veya Pro ile gelirken bazıları FreeDOS olarak satılıyor. FreeDOS bilgisayarlara işletim sisteminin ayrıca kurulması ve lisanslanması gerekebilir. Bu durum toplam satın alma maliyetine eklenmeli. Garanti ve servis: Ekran ile bilgisayarın aynı gövdede bulunması nedeniyle servis desteği önemli. Garanti süresi, yedek parça erişimi ve teknik servis koşulları da satın alma kararında göz önünde bulundurulmalı.

All in One PC alınır mı?

All in One bilgisayarlar, doğru kullanım amacı belirlendiğinde mantıklı bir yatırım olabilir. Özellikle bilgisayarını sürekli aynı yerde kullanan, masa üzerinde daha fazla alan isteyen ve yüksek donanım yükseltme ihtiyacı bulunmayan kişiler için bu sistemler önemli kolaylıklar sunuyor.

Ev ve ofis kullanımı, internet, belge düzenleme, muhasebe uygulamaları ve görüntülü görüşmeler gibi günlük işler için uygun donanıma sahip bir All in One bilgisayar tercih edilebilir. Buna karşılık oyun performansı, profesyonel grafik işlemleri ve gelecekte donanım yükseltme esnekliği öncelikliyse klasik masaüstü bilgisayarlar daha mantıklı bir seçenek.

Burada önemli olan yalnızca All in One bilgisayarın iyi veya kötü olmasından ziyade kullanıcının ihtiyaçlarını ne ölçüde karşıladığı. Büyük ekranlı, düzenli ve kolay kurulan bir bilgisayar arıyorsanız AIO modelleri değerlendirebilirsiniz. Ancak aynı bütçeyle daha yüksek performans elde etmek istiyorsanız masaüstü sistemleri de mutlaka karşılaştırmalısınız.

Ofis ve kurumsal çalışma alanları için All in One PC önerileri 5 gün önce eklendi

All in One bilgisayarlar için sıkça sorulan sorular

All in One PC nedir? All in One PC, bilgisayarın işlemci, bellek ve depolama gibi temel bileşenlerinin monitörün arkasına yerleştirildiği bütünleşik masaüstü bilgisayardır.

All in One bilgisayar ne işe yarar? İnternet kullanımı, ofis uygulamaları, eğitim, görüntülü görüşme, belge hazırlama ve multimedya gibi günlük bilgisayar ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılır.

Kasasız bilgisayar nedir? Kasasız bilgisayar, ayrı bir masaüstü kasasına ihtiyaç duymadan temel donanımlarını ekran gövdesinde barındıran All in One sistemler için kullanılan bir tanımdır.

Tümleşik bilgisayar nedir? Tümleşik bilgisayar, işlemci ve diğer donanım bileşenlerinin ekranla aynı gövdede birleştirildiği bilgisayar türüdür. All in One bilgisayarlar bu kategoriye girer.

All in One bilgisayar ekranı değişir mi? Evet. Ancak ekranın değiştirilebilirliği ve onarım maliyeti modele bağlıdır. Bazı modellerde panel değişimi mümkün olsa da özel yedek parça gerekebilir.

All in One bilgisayarlar internetsiz çalışır mı? Evet. İşletim sistemi ve gerekli uygulamalar kuruluysa internet bağlantısı olmadan da kullanılabilir. Ancak çevrim içi hizmetler ve internet gerektiren uygulamalar için bağlantı gerekir.

All in One bilgisayarlar uzun ömürlü mü? Kullanılan donanımın kalitesine, soğutma sistemine, bakım koşullarına ve yazılım desteğine bağlı olarak uzun yıllar kullanılabilir. Ancak yükseltme seçeneklerinin sınırlı olması, ilerleyen yıllarda performans ihtiyacını karşılamayı zorlaştırabilir.



*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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All in One bilgisayarlar alınır mı? Avantajları ve dezavantajları

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