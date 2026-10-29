All in One (AIO) Bilgisayar nedir? Nasıl çalışır ve kimler tercih etmeli?

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Tam Boyutta Gör Masaüstü bilgisayar kullanmak isteyen ancak kasanın kapladığı alan ve kablo kalabalığıyla uğraşmak istemeyen kullanıcılar için All in One (AIO) bilgisayarlar alternatif oluşturuyor. Peki, all in one pc nedir ve klasik masaüstü bilgisayarlardan hangi noktalarda ayrılıyor? İşte en iyi All in One PC modelleri

All in One PC nedir?

All in One PC, bilgisayarın temel bileşenlerini monitörün arkasındaki tek bir gövdede bir araya getiren masaüstü bilgisayar türü olarak tanımlanabilir. Geleneksel masaüstü sistemlerde işlemci, anakart, RAM ve depolama birimleri ayrı bir kasa içerisinde bulunurken AIO modellerinde bu bileşenler ekranın arkasına yerleştiriliyor. Böylece kullanıcı, ayrıca büyük bir bilgisayar kasası konumlandırmadan masaüstü bilgisayar deneyimi yaşayabiliyor.

AIO bilgisayarların çalışma mantığı ise temelde dizüstü bilgisayarlara benziyor. İşlemci, RAM, SSD ve grafik birimi ekran gövdesinin içerisinde yer alıyor. Güç bağlantısı yapıldığında sistem normal bir masaüstü bilgisayar gibi çalışıyor. Klavye ve mouse gibi çevre birimleri de kablosuz veya kablolu olarak kullanılabiliyor.

Bu yapı özellikle ev ve ofis ortamlarında daha düzenli bir masa oluştururken, bilgisayarın kurulumu için gereken alanı da azaltıyor. Buna karşılık yükseltme seçenekleri klasik masaüstü bilgisayarlara kıyasla daha sınırlı olabiliyor. Bu nedenle satın alma aşamasında donanımın ihtiyaçlara uygun seçilmesi önem taşıyor.

All in One PC'nin avantajları neler?

All in One bilgisayarların en önemli avantajı, bilgisayar ve monitörün tek cihazda birleşmesi. Böylece ayrı bir kasa ve monitör için masa üzerinde ek alan ayırmak gerekmiyor. Özellikle küçük çalışma masalarında bu yapı önemli bir kullanım avantajı sağlayabiliyor.

Kablo sayısının azalması da AIO sistemlerin öne çıkan özellikleri arasında. Güç kablosu ve çevre birimleri dışında daha sade bir bağlantı düzeni oluşturulabiliyor. Ayrıca ekran, kamera, hoparlör ve bilgisayar bileşenlerinin tek gövdede bulunması sayesinde görüntülü görüşme ve ofis kullanımı için ek donanım ihtiyacı azalıyor.

Tam Boyutta Gör Bunun yanında AIO bilgisayarlar genellikle sade ve modern tasarımlarıyla ev, ofis, resepsiyon ve çalışma alanlarına daha kolay uyum sağlıyor. Ancak oyun bilgisayarlarında olduğu gibi yüksek seviyede ekran kartı performansı veya kapsamlı donanım yükseltme imkanı arayan kullanıcılar için geleneksel masaüstü sistemler daha uygun olabilir.

All in One PC kimler için uygun?

AIO bilgisayarlar özellikle ev ve ofis kullanıcıları, öğrenciler, uzaktan çalışanlar ve çalışma alanında kablo karmaşasını azaltmak isteyenler için uygun seçenekler arasında yer alıyor. İnternet kullanımı, Microsoft Office uygulamaları, çevrim içi toplantılar, muhasebe programları, eğitim uygulamaları ve günlük multimedya tüketimi gibi işlemler için AIO sistemler yeterli performansı sunabiliyor.

Büyük ekran üzerinde aynı anda birden fazla uygulamayla çalışan kullanıcılar da AIO bilgisayarlardan yararlanabilir. Özellikle 27 inç ve üzerindeki modeller, elektronik tablolar, dokümanlar ve çoklu pencere kullanımı için daha geniş bir çalışma alanı sağlıyor. Buna karşılık üst düzey oyun, profesyonel 3D modelleme veya yüksek seviyede ekran kartı gücü gerektiren işlerde AIO yerine yükseltilebilir bir masaüstü bilgisayar tercih etmek daha mantıklı olabilir. İşte Öne çıkan All in One PC modelleri

1️⃣ Casper Nirvana A900 – A90.1362-DQ00A-V-S

Tam Boyutta Gör Casper Nirvana A900, daha kompakt bir AIO bilgisayar arayan ancak işlemci ve bellek tarafında güçlü bir yapılandırmadan vazgeçmek istemeyen kullanıcılar için öne çıkıyor. Modelin bu yapılandırmasında 13. nesil Intel Core i7-13620H işlemci, 32 GB DDR5 RAM ve 1 TB PCIe 4.0 M.2 SSD bulunuyor. Dahili grafik birimi kullanan bilgisayar, 23,8 inç Full HD IPS ekranla geliyor.

A900'ün ayarlanabilir pivot standı da kullanım esnekliği sağlıyor. Ekran yaklaşık 90 derece kendi ekseninde döndürülebilirken yükseklik ayarı 120 mm'ye kadar çıkıyor. Ayrıca sağa-sola ve öne-arkaya ayar yapılabiliyor. Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, gizlenebilir 720p kamera ve 2 x 3W Dolby Audio destekli hoparlörler de modelin günlük kullanım tarafındaki özellikleri arasında.

İşlemci: Intel Core i7-13620H

Bellek: 32 GB DDR5 4800 MHz

Depolama: 1 TB PCIe 4.0 M.2 SSD

Ekran: 23,8 inç Full HD IPS

Grafik: Dahili Intel grafik birimi

İşletim sistemi: Windows 11 Home

Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2

Kamera: 2.1 MP HD 720p

Ses: 2 x 3W Dolby Audio

Stand: Ayarlanabilir pivot

VESA: Var

2️⃣ Casper Nirvana A800 – A8L.1440-8E00T-V-S

Tam Boyutta Gör Casper Nirvana A800 ise daha uygun bütçeli bir AIO bilgisayar arayanlara hitap ediyor. 14. nesil Intel Core i5-14400 işlemci, 8 GB DDR5 RAM ve 500 GB PCIe 4.0 M.2 SSD ile gelen model, 23,8 inç Full HD IPS ekran kullanıyor. Wi-Fi 6 bağlantısının yanı sıra Windows 11 Home işletim sistemi de cihazla birlikte geliyor.

Modelin 64 GB'a kadar DDR5 bellek desteği sunması da uzun vadeli kullanım açısından önemli. Ayarlanabilir pivot stand, 120 mm yükseklik ayarı, 90 derece eksen dönüşü ve 20 derece eğim desteği bulunan bilgisayarda 2 x 3W Dolby Audio hoparlör ve gizlenebilir 720p kamera da yer alıyor.

İşlemci: Intel Core i5-14400

Bellek: 8 GB DDR5 4800 MHz

Depolama: 500 GB PCIe 4.0 M.2 SSD

Ekran: 23,8 inç Full HD IPS

Grafik: Dahili Intel grafik birimi

İşletim sistemi: Windows 11 Home

Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2

Kamera: 2.1 MP HD 720p

Ses: 2 x 3W Dolby Audio

Stand: Ayarlanabilir pivot

Maksimum RAM: 64 GB

VESA: Var

3️⃣ HP OmniStudio 27-CU0009NT

Tam Boyutta Gör 27 inçlik ekran isteyen kullanıcılar için HP OmniStudio 27-CU0009NT alternatiflerden biri. Model, Intel Core 5 210H işlemci, 16 GB DDR5 RAM ve 512 GB SSD ile geliyor. 27 inç Full HD IPS ekran, daha küçük AIO modellerine kıyasla daha geniş bir çalışma alanı sunarken, özellikle ofis uygulamaları ve çoklu pencere kullanımında avantaj sağlıyor.

FreeDOS işletim sistemiyle gelen model, satın alma sonrasında işletim sistemi kurulumu gerektiriyor. Bu nedenle fiyat karşılaştırması yapılırken Windows lisansının ayrıca edinilmesi gerekip gerekmediği de hesaba katılmalı.

İşlemci: Intel Core 5 210H

Bellek: 16 GB DDR5

Depolama: 512 GB SSD

Ekran: 27 inç Full HD IPS

Grafik: Intel dahili grafik

İşletim sistemi: FreeDOS

Kamera: Full HD

Bağlantı: Wi-Fi 6

Ses: 2 x 3W stereo

4️⃣ HP All-in-One Desktop AI 24-cr2011nt

Tam Boyutta Gör HP'nin All-in-One Desktop AI 24-cr2011nt modeli, yapay zeka özelliklerine sahip Intel Core Ultra platformunu AIO formuna taşıyor. Intel Core Ultra 7 255U işlemci, 16 GB DDR5 RAM ve 512 GB SSD ile gelen bilgisayar, 23,8 inç Full HD ekran kullanıyor. HP ayrıca modelde Copilot kısayol tuşu ve yapay zeka destekli gürültü azaltma özelliklerine yer veriyor.

Eğilebilir ve gizlilik kapağı bulunan kamera, görüntülü toplantılarda kullanılabilecek özellikler arasında. Wi-Fi 6 bağlantısı da kablosuz ağ tarafında güncel seçeneklerden birini oluşturuyor. Ayrıca FreeDOS işletim sistemiyle geliyor.

İşlemci: Intel Core Ultra 7 255U

Bellek: 16 GB DDR5

Depolama: 512 GB SSD

Ekran: 23,8 inç Full HD

Grafik: Dahili Intel grafik

İşletim sistemi: FreeDOS

Bağlantı: Wi-Fi 6

Kamera: Eğilebilir açılır kamera

Diğer: Copilot tuşu, AI gürültü azaltma

5️⃣ ASUS V400 AiO – V440VA-WPC567W

Tam Boyutta Gör ASUS V400 AiO, daha kompakt bir çalışma alanı oluşturmak isteyen kullanıcılar için hazırlanmış modellerden biri. 23,8 inç Full HD NanoEdge ekran kullanan bilgisayar, Intel Core 5 210H işlemci, 8 GB DDR5 RAM ve 512 GB PCIe 4.0 NVMe SSD ile geliyor. Windows 11 Home işletim sistemi de standart olarak sunuluyor.

Modelin HDMI giriş ve çıkış bağlantıları, AIO bilgisayarı yalnızca bağımsız bir PC olarak kullanmak istemeyenlere de esneklik sağlıyor. Örneğin uyumlu bir oyun konsolu veya farklı bir görüntü kaynağı HDMI girişinden bağlanabiliyor. Dolby Atmos destekli ses sistemi, AI gürültü engelleme, Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.4 de cihazın öne çıkan özellikleri arasında.

İşlemci: Intel Core 5 210H

Bellek: 8 GB DDR5

Depolama: 512 GB PCIe 4.0 NVMe SSD

Ekran: 23,8 inç Full HD

Grafik: Intel Graphics

İşletim sistemi: Windows 11 Home

Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4

Kamera: 5 MP Full HD

Ses: Dolby Atmos

Diğer: HDMI giriş/çıkış, USB-C

6️⃣ Lenovo IdeaCentre 24IRH9

Tam Boyutta Gör Lenovo IdeaCentre 24IRH9, 23,8 inç Full HD IPS ekranı ve Intel Core i5-13420H işlemcisiyle günlük kullanım ve ofis odaklı bir AIO bilgisayar olarak konumlanıyor. İncelenen yapılandırmada 16 GB DDR5 RAM ve 512 GB PCIe 4.0 NVMe SSD bulunuyor. Ekran 100 Hz yenileme hızı, 250 nit parlaklık ve yüzde 99 sRGB renk kapsamı sunuyor.

5 MP kamera, 2 x 3W Harman hoparlör, Wi-Fi 6 ve Ethernet bağlantısı modelin bağlantı ve toplantı tarafını güçlendiriyor. Ayrıca HDMI giriş ve çıkışlarının bulunması, cihazın farklı kullanım senaryolarında değerlendirilmesine imkan tanıyor. Kullanıcı tarafından belirtilen fiyatı 51.999 TL.

İşlemci: Intel Core i5-13420H

Bellek: 16 GB DDR5

Depolama: 512 GB PCIe 4.0 NVMe SSD

Ekran: 23,8 inç Full HD IPS

Yenileme hızı: 100 Hz

Parlaklık: 250 nit

Renk kapsamı: %99 sRGB

Kamera: 5 MP

Ses: 2 x 3W Harman

Bağlantı: Wi-Fi 6, Ethernet

İşletim sistemi: Yapılandırmaya göre değişiyor

7️⃣ Apple iMac M4 – 16 GB / 256 GB SSD

Tam Boyutta Gör AIO bilgisayar denildiğinde Apple'ın iMac modeli de önemli alternatiflerden biri. M4 çipli iMac, 10 çekirdekli CPU, 10 çekirdekli GPU ve 16 çekirdekli Neural Engine ile geliyor. 16 GB birleşik bellek ve 256 GB SSD'li yapılandırma, Apple ekosistemini tercih eden kullanıcılar için güçlü bir seçenek oluşturuyor.

24 inçlik 4.5K Retina ekran 4480 x 2520 çözünürlük, 500 nit parlaklık, P3 geniş renk yelpazesi ve True Tone desteği sunuyor. 12 MP Center Stage kamera, görüntülü görüşmeler açısından önemli bir artı sağlarken, seçilen dört Thunderbolt bağlantılı modelde iki adede kadar harici ekran desteği bulunuyor.

İşlemci: Apple M4

CPU: 10 çekirdek

GPU: 10 çekirdek

Bellek: 16 GB birleşik bellek

Depolama: 256 GB SSD

Ekran: 24 inç 4.5K Retina

Çözünürlük: 4480 x 2520

Parlaklık: 500 nit

Kamera: 12 MP Center Stage

İşletim sistemi: macOS

Diğer: Apple Intelligence, True Tone, P3

All in One PC alırken nelere dikkat edilmeli?

All in one pc nedir sorusunun ardından satın alma aşamasında en önemli konu, bilgisayarın hangi amaçla kullanılacağını belirlemek. Günlük kullanım, internet, Office programları ve görüntülü görüşmeler için orta sınıf bir işlemci ve 8 GB RAM yeterli olabilir. Daha yoğun çoklu görev kullanımında ise 16 GB ve üzeri RAM tercih etmek daha uzun süreli kullanım sağlayabilir.

İşlemcinin yanında SSD kapasitesi de önemli. 500 GB SSD günlük kullanım için yeterli olabilirken çok sayıda büyük dosya saklayan kullanıcıların 1 TB seçeneklere yönelmesi daha doğru olabilir. AIO bilgisayarlarda ekran da sistemin ayrılmaz bir parçası olduğu için çözünürlük, panel tipi, parlaklık ve ekran boyutu satın alma kararında mutlaka değerlendirilmelidir.

Tam Boyutta Gör 23,8 inç Full HD modeller daha kompakt masalar için uygunken 27 inç ekranlar çoklu pencere kullanımında daha geniş alan sağlıyor. Fotoğraf ve video düzenleme gibi işlerde ise renk kapsamı ve doğruluğu ayrıca kontrol edilmeli. Son olarak RAM ve depolama yükseltme imkanlarına bakmak gerekiyor. Geleneksel masaüstü bilgisayarlarda parça değişimi daha kolayken AIO sistemlerde yükseltme seçenekleri modele göre değişebiliyor. Bu nedenle bilgisayarın mevcut donanımının gelecekteki ihtiyaçları karşılayacağından emin olmak önemli.

All in One PC kimlere göre?

All in One bilgisayarlar; sade bir çalışma alanı isteyen, masaüstü bilgisayarın performansından yararlanırken ayrı bir kasa kullanmak istemeyen kullanıcılar için mantıklı bir seçenek. Özellikle ev-ofis çalışanları, öğrenciler, kurumsal kullanıcılar ve günlük bilgisayar ihtiyaçlarını tek cihaz üzerinden karşılamak isteyenler AIO modelleri değerlendirebilir.

Daha güçlü işlemci ve yüksek RAM kapasitesi isteyenler için Casper Nirvana A900, daha uygun bütçeli bir yapılandırma arayanlar için Casper Nirvana A800 öne çıkıyor. 27 inç ekran isteyenler HP OmniStudio gibi modellere, Apple ekosistemini tercih edenler ise M4 işlemcili iMac'e yönelebilir.

2026'nın En İyi All in One PC Modelleri 1 ay önce eklendi

Kısacası all in one pc nedir diye merak eden kullanıcılar için AIO bilgisayarları, monitör ve bilgisayar bileşenlerini tek gövdede birleştiren, daha az yer kaplayan ve kurulumu kolay masaüstü sistemler olarak tanımlamak mümkün. Doğru modeli seçerken ise yalnızca işlemciye değil, RAM, SSD, ekran, bağlantılar, işletim sistemi ve yükseltme seçeneklerinin tamamına birlikte bakmak gerekiyor.

*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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