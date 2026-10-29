All in One (AIO) Bilgisayar nedir? Nasıl çalışır ve kimler tercih etmeli?

|Marka-Model 💻
|Fiyat 🏷️
|Casper Nirvana A900 – A90.1362-DQ00A-V-S
|79.591 TL
|Casper Nirvana A800 – A8L.1440-8E00T-V-S
|51.429 TL
|HP OmniStudio 27-CU0009NT
|52.000 TL
|HP All-in-One Desktop AI 24-cr2011nt
|74.200 TL
|ASUS V400 AiO – V440VA-WPC567W
|50.000 TL
|Lenovo IdeaCentre 24IRH9
|63.000 TL
|Apple iMac M4 – 16 GB / 256 GB SSD
|104.999 TL
All in One PC nedir?
All in One PC, bilgisayarın temel bileşenlerini monitörün arkasındaki tek bir gövdede bir araya getiren masaüstü bilgisayar türü olarak tanımlanabilir. Geleneksel masaüstü sistemlerde işlemci, anakart, RAM ve depolama birimleri ayrı bir kasa içerisinde bulunurken AIO modellerinde bu bileşenler ekranın arkasına yerleştiriliyor. Böylece kullanıcı, ayrıca büyük bir bilgisayar kasası konumlandırmadan masaüstü bilgisayar deneyimi yaşayabiliyor.
AIO bilgisayarların çalışma mantığı ise temelde dizüstü bilgisayarlara benziyor. İşlemci, RAM, SSD ve grafik birimi ekran gövdesinin içerisinde yer alıyor. Güç bağlantısı yapıldığında sistem normal bir masaüstü bilgisayar gibi çalışıyor. Klavye ve mouse gibi çevre birimleri de kablosuz veya kablolu olarak kullanılabiliyor.
Bu yapı özellikle ev ve ofis ortamlarında daha düzenli bir masa oluştururken, bilgisayarın kurulumu için gereken alanı da azaltıyor. Buna karşılık yükseltme seçenekleri klasik masaüstü bilgisayarlara kıyasla daha sınırlı olabiliyor. Bu nedenle satın alma aşamasında donanımın ihtiyaçlara uygun seçilmesi önem taşıyor.
All in One PC'nin avantajları neler?
All in One bilgisayarların en önemli avantajı, bilgisayar ve monitörün tek cihazda birleşmesi. Böylece ayrı bir kasa ve monitör için masa üzerinde ek alan ayırmak gerekmiyor. Özellikle küçük çalışma masalarında bu yapı önemli bir kullanım avantajı sağlayabiliyor.
Kablo sayısının azalması da AIO sistemlerin öne çıkan özellikleri arasında. Güç kablosu ve çevre birimleri dışında daha sade bir bağlantı düzeni oluşturulabiliyor. Ayrıca ekran, kamera, hoparlör ve bilgisayar bileşenlerinin tek gövdede bulunması sayesinde görüntülü görüşme ve ofis kullanımı için ek donanım ihtiyacı azalıyor.
All in One PC kimler için uygun?
AIO bilgisayarlar özellikle ev ve ofis kullanıcıları, öğrenciler, uzaktan çalışanlar ve çalışma alanında kablo karmaşasını azaltmak isteyenler için uygun seçenekler arasında yer alıyor. İnternet kullanımı, Microsoft Office uygulamaları, çevrim içi toplantılar, muhasebe programları, eğitim uygulamaları ve günlük multimedya tüketimi gibi işlemler için AIO sistemler yeterli performansı sunabiliyor.
Büyük ekran üzerinde aynı anda birden fazla uygulamayla çalışan kullanıcılar da AIO bilgisayarlardan yararlanabilir. Özellikle 27 inç ve üzerindeki modeller, elektronik tablolar, dokümanlar ve çoklu pencere kullanımı için daha geniş bir çalışma alanı sağlıyor. Buna karşılık üst düzey oyun, profesyonel 3D modelleme veya yüksek seviyede ekran kartı gücü gerektiren işlerde AIO yerine yükseltilebilir bir masaüstü bilgisayar tercih etmek daha mantıklı olabilir. İşte Öne çıkan All in One PC modelleri
1️⃣ Casper Nirvana A900 – A90.1362-DQ00A-V-S
A900'ün ayarlanabilir pivot standı da kullanım esnekliği sağlıyor. Ekran yaklaşık 90 derece kendi ekseninde döndürülebilirken yükseklik ayarı 120 mm'ye kadar çıkıyor. Ayrıca sağa-sola ve öne-arkaya ayar yapılabiliyor. Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, gizlenebilir 720p kamera ve 2 x 3W Dolby Audio destekli hoparlörler de modelin günlük kullanım tarafındaki özellikleri arasında.
- İşlemci: Intel Core i7-13620H
- Bellek: 32 GB DDR5 4800 MHz
- Depolama: 1 TB PCIe 4.0 M.2 SSD
- Ekran: 23,8 inç Full HD IPS
- Grafik: Dahili Intel grafik birimi
- İşletim sistemi: Windows 11 Home
- Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2
- Kamera: 2.1 MP HD 720p
- Ses: 2 x 3W Dolby Audio
- Stand: Ayarlanabilir pivot
- VESA: Var
2️⃣ Casper Nirvana A800 – A8L.1440-8E00T-V-S
Modelin 64 GB'a kadar DDR5 bellek desteği sunması da uzun vadeli kullanım açısından önemli. Ayarlanabilir pivot stand, 120 mm yükseklik ayarı, 90 derece eksen dönüşü ve 20 derece eğim desteği bulunan bilgisayarda 2 x 3W Dolby Audio hoparlör ve gizlenebilir 720p kamera da yer alıyor.
- İşlemci: Intel Core i5-14400
- Bellek: 8 GB DDR5 4800 MHz
- Depolama: 500 GB PCIe 4.0 M.2 SSD
- Ekran: 23,8 inç Full HD IPS
- Grafik: Dahili Intel grafik birimi
- İşletim sistemi: Windows 11 Home
- Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2
- Kamera: 2.1 MP HD 720p
- Ses: 2 x 3W Dolby Audio
- Stand: Ayarlanabilir pivot
- Maksimum RAM: 64 GB
- VESA: Var
3️⃣ HP OmniStudio 27-CU0009NT
FreeDOS işletim sistemiyle gelen model, satın alma sonrasında işletim sistemi kurulumu gerektiriyor. Bu nedenle fiyat karşılaştırması yapılırken Windows lisansının ayrıca edinilmesi gerekip gerekmediği de hesaba katılmalı.
- İşlemci: Intel Core 5 210H
- Bellek: 16 GB DDR5
- Depolama: 512 GB SSD
- Ekran: 27 inç Full HD IPS
- Grafik: Intel dahili grafik
- İşletim sistemi: FreeDOS
- Kamera: Full HD
- Bağlantı: Wi-Fi 6
- Ses: 2 x 3W stereo
4️⃣ HP All-in-One Desktop AI 24-cr2011nt
Eğilebilir ve gizlilik kapağı bulunan kamera, görüntülü toplantılarda kullanılabilecek özellikler arasında. Wi-Fi 6 bağlantısı da kablosuz ağ tarafında güncel seçeneklerden birini oluşturuyor. Ayrıca FreeDOS işletim sistemiyle geliyor.
- İşlemci: Intel Core Ultra 7 255U
- Bellek: 16 GB DDR5
- Depolama: 512 GB SSD
- Ekran: 23,8 inç Full HD
- Grafik: Dahili Intel grafik
- İşletim sistemi: FreeDOS
- Bağlantı: Wi-Fi 6
- Kamera: Eğilebilir açılır kamera
- Diğer: Copilot tuşu, AI gürültü azaltma
5️⃣ ASUS V400 AiO – V440VA-WPC567W
Modelin HDMI giriş ve çıkış bağlantıları, AIO bilgisayarı yalnızca bağımsız bir PC olarak kullanmak istemeyenlere de esneklik sağlıyor. Örneğin uyumlu bir oyun konsolu veya farklı bir görüntü kaynağı HDMI girişinden bağlanabiliyor. Dolby Atmos destekli ses sistemi, AI gürültü engelleme, Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.4 de cihazın öne çıkan özellikleri arasında.
- İşlemci: Intel Core 5 210H
- Bellek: 8 GB DDR5
- Depolama: 512 GB PCIe 4.0 NVMe SSD
- Ekran: 23,8 inç Full HD
- Grafik: Intel Graphics
- İşletim sistemi: Windows 11 Home
- Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4
- Kamera: 5 MP Full HD
- Ses: Dolby Atmos
- Diğer: HDMI giriş/çıkış, USB-C
6️⃣ Lenovo IdeaCentre 24IRH9
5 MP kamera, 2 x 3W Harman hoparlör, Wi-Fi 6 ve Ethernet bağlantısı modelin bağlantı ve toplantı tarafını güçlendiriyor. Ayrıca HDMI giriş ve çıkışlarının bulunması, cihazın farklı kullanım senaryolarında değerlendirilmesine imkan tanıyor. Kullanıcı tarafından belirtilen fiyatı 51.999 TL.
- İşlemci: Intel Core i5-13420H
- Bellek: 16 GB DDR5
- Depolama: 512 GB PCIe 4.0 NVMe SSD
- Ekran: 23,8 inç Full HD IPS
- Yenileme hızı: 100 Hz
- Parlaklık: 250 nit
- Renk kapsamı: %99 sRGB
- Kamera: 5 MP
- Ses: 2 x 3W Harman
- Bağlantı: Wi-Fi 6, Ethernet
- İşletim sistemi: Yapılandırmaya göre değişiyor
7️⃣ Apple iMac M4 – 16 GB / 256 GB SSD
24 inçlik 4.5K Retina ekran 4480 x 2520 çözünürlük, 500 nit parlaklık, P3 geniş renk yelpazesi ve True Tone desteği sunuyor. 12 MP Center Stage kamera, görüntülü görüşmeler açısından önemli bir artı sağlarken, seçilen dört Thunderbolt bağlantılı modelde iki adede kadar harici ekran desteği bulunuyor.
- İşlemci: Apple M4
- CPU: 10 çekirdek
- GPU: 10 çekirdek
- Bellek: 16 GB birleşik bellek
- Depolama: 256 GB SSD
- Ekran: 24 inç 4.5K Retina
- Çözünürlük: 4480 x 2520
- Parlaklık: 500 nit
- Kamera: 12 MP Center Stage
- İşletim sistemi: macOS
- Diğer: Apple Intelligence, True Tone, P3
All in One PC alırken nelere dikkat edilmeli?
All in one pc nedir sorusunun ardından satın alma aşamasında en önemli konu, bilgisayarın hangi amaçla kullanılacağını belirlemek. Günlük kullanım, internet, Office programları ve görüntülü görüşmeler için orta sınıf bir işlemci ve 8 GB RAM yeterli olabilir. Daha yoğun çoklu görev kullanımında ise 16 GB ve üzeri RAM tercih etmek daha uzun süreli kullanım sağlayabilir.
İşlemcinin yanında SSD kapasitesi de önemli. 500 GB SSD günlük kullanım için yeterli olabilirken çok sayıda büyük dosya saklayan kullanıcıların 1 TB seçeneklere yönelmesi daha doğru olabilir. AIO bilgisayarlarda ekran da sistemin ayrılmaz bir parçası olduğu için çözünürlük, panel tipi, parlaklık ve ekran boyutu satın alma kararında mutlaka değerlendirilmelidir.
All in One PC kimlere göre?
All in One bilgisayarlar; sade bir çalışma alanı isteyen, masaüstü bilgisayarın performansından yararlanırken ayrı bir kasa kullanmak istemeyen kullanıcılar için mantıklı bir seçenek. Özellikle ev-ofis çalışanları, öğrenciler, kurumsal kullanıcılar ve günlük bilgisayar ihtiyaçlarını tek cihaz üzerinden karşılamak isteyenler AIO modelleri değerlendirebilir.
Daha güçlü işlemci ve yüksek RAM kapasitesi isteyenler için Casper Nirvana A900, daha uygun bütçeli bir yapılandırma arayanlar için Casper Nirvana A800 öne çıkıyor. 27 inç ekran isteyenler HP OmniStudio gibi modellere, Apple ekosistemini tercih edenler ise M4 işlemcili iMac'e yönelebilir.
Kısacası all in one pc nedir diye merak eden kullanıcılar için AIO bilgisayarları, monitör ve bilgisayar bileşenlerini tek gövdede birleştiren, daha az yer kaplayan ve kurulumu kolay masaüstü sistemler olarak tanımlamak mümkün. Doğru modeli seçerken ise yalnızca işlemciye değil, RAM, SSD, ekran, bağlantılar, işletim sistemi ve yükseltme seçeneklerinin tamamına birlikte bakmak gerekiyor.
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