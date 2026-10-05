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    Alman enerji devi Türkiye’de vites yükseltti: Fabrika 2028’e kadar dolu

    Nordex, Türkiye’de rüzgar enerjisi yatırımlarını büyütüyor. Menemen’deki kanat fabrikasındaki siparişler 2028’in ilk yarısına kadar dolarken 70 milyon euroluk yeni yatırım yapılıyor.

    Alman enerji devinin Türkiye’deki rüzgar tesisi 2028’e kadar dolu Tam Boyutta Gör
    Almanya merkezli Nordex Group, Türkiye’de rüzgar enerjisi yatırımlarını büyütüyor. Şirketin Menemen’de Mayıs 2026’da üretime başlayan yeni kanat fabrikası 2028’in ilk yarısına kadar tamamen dolu siparişlerle çalışıyor. Nordex ayrıca Aliağa’da 70 milyon Euro’luk yeni bir üretim yatırımı yapıyor.

    Vahap Munyar’ın haberine göre Türkiye’deki tesislerinde üretimini artırırken yerli tedarik ağını da genişletmeye devam ediyor. Bu bağlamda Nordex Group Türkiye ve Orta Doğu Bölge Başkan Yardımcısı ve Türkiye Genel Müdürü Ender Özatay ile Menemen Kanat Fabrikası Müdürü Ozan Mamay, şirketin üretim faaliyetleri hakkında önemli bilgiler verdi.

    Menemen fabrikası 2028’e kadar dolu

    Özatay, Türkiye’de kurulu rüzgar enerjisi santrallarının yaklaşık üçte birinin Nordex ürünleriyle hayata geçirildiğini belirtti. Nordex ürünleriyle Türkiye’de devreye alınan türbinlerin toplam kapasitesi ise 5,6 GW’ın üzerine çıkmış durumda. İnşa halindeki projelerde şirketin payı yüzde 60 seviyesine ulaşıyor.

    Alman enerji devinin Türkiye’deki rüzgar tesisi 2028’e kadar dolu Tam Boyutta Gör
    Nordex, kanat ve kule üretimini Türkiye’deki farklı tesislerde ürettiriyordu. Ancak Menemen’deki tesisi devralmasının ardından kanat üretimi şirket bünyesine taşındı. Kuleler ise halen Türkiye’deki 5 farklı fabrikadan tedarik ediliyor. Şirketin Türkiye’deki tedarikçilerinden yaptığı toplam alımın değeri 1,1 milyar Euro seviyesinde bulunuyor.

    Özatay, Türkiye’de türbin bazında yerlilik oranının yüzde 55-65 seviyesine ulaştığını söyledi. Bu oran, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın YEKA ihalelerinde uyguladığı yerli üretim şartlarının da üzerinde bulunuyor.

    Türkiye, YEKA kapsamında rüzgar yatırımlarını artırmayı hedeflerken bu süreç şirketin sipariş görünümüne de yansımış durumda. Fabrikanın 2026’nın kalan dönemi, 2027 yılının tamamı ve 2028’in ilk yarısı için üretim kapasitesi şimdiden dolmuş durumda.

    Menemen tesisinde YEKA RES-2024 projelerinde kullanılacak N163 ve YEKA RES-2025 projelerinde kullanılacak N175 türbinlerinin kanatları üretiliyor. Model adındaki sayı, rotorun çapının kaç metre olduğunu gösteriyor.

    1200 rotor kanadı üretilecek

    Alman enerji devinin Türkiye’deki rüzgar tesisi 2028’e kadar dolu Tam Boyutta Gör
    Mayıs 2026’da üretime başlayan Menemen Kanat Fabrikası, İzmir Serbest Bölgesi'nde 130 bin metrekare arazi ve 90 bin metrekare kapalı alan üzerinde faaliyet gösteriyor. Fabrikanın tam kapasiteye ulaşmasıyla birlikte 4 vardiyada yılda 1200 rotor kanadı üretilmesi hedefleniyor.

    Nordex, tesisin Türkiye'nin yıllık 3 GW'a yaklaşan türbin üretim kapasitesine katkı sağlamasını hedefliyor. Fabrikada özellikle büyük ölçekli rüzgar projelerinde kullanılacak yeni nesil türbin kanatları üretiliyor.

    Şirket, orta vadede Menemen’de üretilen kanatları Avrupa’ya ihraç etmeyi de planlıyor. Özatay, fabrikanın zamanla Avrupa rüzgar enerjisi tedarik zincirinin önemli üretim noktalarından biri haline gelmesini beklediklerini belirtti. Nordex’in 2026 yılında Türkiye’den gerçekleştireceği ihracatın ise çoğunluğu kule olmak üzere yaklaşık 300 milyon Euro seviyesinde olması bekleniyor.

    70 milyon Euro’luk Aliağa yatırımı

    Alman enerji devinin Türkiye’deki rüzgar tesisi 2028’e kadar dolu Tam Boyutta Gör
    Nordex’in Türkiye’deki yatırımları Menemen ile sınırlı kalmayacak. Şirket, Aliağa’da 70 milyon Euro yatırım gerçekleştiriyor. Tesisin Şubat 2027’de açılması bekleniyor. Üretim ise önümüzdeki dönemde yapılacak ihaleye bağlı olacak. Yatırımın tamamı Nordex Group’un özkaynaklarıyla finanse ediliyor. Şirket yönetimi, Türkiye’deki bu yatırım için Almanya’dan ek kaynak aktardı.

    Nordex’in Türkiye’deki büyümesinin son dönemdeki önemli adımlarından biri de Sivas oldu. Şirket, Ağustos 2026’da Türkerler Holding ile YEKA-5 Sivas projesi kapsamında anlaşma imzaladı.

    Anlaşmaya göre Nordex, projeye 72 adet N175/6.X türbin sağlayacak. Türbinlerin toplam kapasitesi 525 MW olacak. Şirket, anlaşmayı Türkiye rüzgar enerjisi pazarında tek seferde imzalanan en büyük türbin tedarik anlaşması olarak tanımlıyor.

    Türkiye rüzgarda büyümeyi sürdürüyor

    Küresel rüzgar enerjisi pazarı da güçlü bir büyüme döneminden geçiyor. Global Wind Energy Council verilerine göre 2025 yılında dünya genelinde 165 GW yeni rüzgar enerjisi kapasitesi devreye alındı ve tüm zamanların rekoru kırıldı. Küresel toplam rüzgar enerjisi kapasitesi 1,3 TW seviyesine ulaştı.

    Türkiye de bu büyümede öne çıkan pazarlardan biri. Ülkenin toplam rüzgar kurulu gücü 2026 itibarıyla 16,2 GW'a yükseldi. Rüzgar enerjisi, 2026'nın ilk yarısında Türkiye'nin toplam elektrik üretiminin yüzde 13,5'ini karşıladı.

    Türkiye, 2025 yılında 2,1 GW yeni rüzgar kapasitesi ekleyerek Almanya'nın ardından Avrupa'da en fazla yeni karasal rüzgar kapasitesi devreye alan ikinci ülke oldu. Bunun yanında ülkede 21 GW'ı aşan ön lisanslı rüzgar projesi stoku bulunuyor. Ön lisanslı depolamalı rüzgar projelerinin toplam kapasitesi ise 17,9 GW seviyesinde.

    Türkiye, 2035 yılına kadar rüzgar enerjisinde toplam kurulu gücünü yaklaşık 30 gigavata (GW) çıkarmayı hedefliyor. Bunun 5 GW’lık kısmı denizüstü projelerden elde edilecek.

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