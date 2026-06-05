Alman otomotiv devleri rekabet karşısında eriyor: Kârlılık adeta çakıldı

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Tam Boyutta Gör Denetim ve danışmanlık şirketi EY tarafından yayımlanan analiz Volkswagen, Mercedes-Benz ve BMW'nin hem gelir hem de kârlılık açısından uluslararası rakiplerinin gerisinde kaldığını ortaya koydu. Özellikle Çin pazarındaki daralma, yüksek yatırım maliyetleri ve elektrikli araç dönüşümünün beklenenden yavaş ilerlemesi Alman üreticiler üzerindeki baskıyı artırıyor.

Denetim ve danışmanlık şirketi EY tarafından yayımlanan analiz Volkswagen, Mercedes-Benz ve BMW'nin hem gelir hem de kârlılık açısından uluslararası rakiplerinin gerisinde kaldığını ortaya koydu. Özellikle Çin pazarındaki daralma, yüksek yatırım maliyetleri ve elektrikli araç dönüşümünün beklenenden yavaş ilerlemesi Alman üreticiler üzerindeki baskıyı artırıyor.

Rakipler büyümeyi sürdürdü

EY'nin dünyanın en büyük 19 otomotiv üreticisini kapsayan çalışmasına göre, Volkswagen, Mercedes-Benz ve BMW'nin 2026'nın ocak-mart dönemindeki toplam gelirleri geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,3 geriledi. Buna karşın araştırmaya dahil edilen tüm üreticilerin toplam gelirleri ortalama yüzde 1,7 arttı.

Bölgesel bazda bakıldığında Avrupa'nın diğer büyük üreticileri Stellantis ve Renault'nun gelirleri yüzde 6,7 yükseldi. ABD merkezli otomobil üreticileri gelirlerini yüzde 5, Japon üreticiler ise yüzde 4,3 artırmayı başardı. Çinli üreticilerde ise gelirler yüzde 1,4 düşüş gösterdi.

Kârlılıkta sert düşüş

Şirketlerin faaliyet kârlılığını gösteren operasyonel kâr rakamlarında da dikkat çekici değişimler yaşandı. Analize göre incelenen şirketlerin toplam operasyonel kârı yüzde 32,4 azalarak 17,2 milyar euroya geriledi.

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Alman üreticilerin operasyonel kârı ilk çeyrekte yüzde 23,3 gerilerken Çinli üreticilerdeki düşüş yüzde 43,4 seviyesine ulaştı. Buna karşılık Ford, General Motors ve Tesla'nın dahil olduğu ABD'li üreticiler operasyonel kârlarını yüzde 82,9 artırarak dikkat çekici bir performans ortaya koydu.

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EY otomotiv uzmanı Constantin Gall, Alman otomotiv sektörünün kapsamlı bir yapısal dönüşüm sürecinden geçtiğini belirtti. Gall'e göre sektör bazı dış pazarlardaki kayıplar, maliyetli kapasite fazlaları, yazılım geliştirme yatırımlarındaki artış ve elektrikli mobilitenin beklenenden daha yavaş yayılması nedeniyle ciddi baskı altında bulunuyor.

Gall ayrıca Alman otomobil üreticilerinin hem ABD'de hem de Çin'de güçlü bir rekabet ve ekonomik baskıyla karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Analize göre Volkswagen, Mercedes-Benz ve BMW'nin Çin'deki araç satışları yılın ilk çeyreğinde yüzde 16 oranında geriledi. EY uzmanları, Çin'in Alman otomotiv devleri açısından en büyük sorun alanlarından biri olmaya devam ettiğini belirtiyor.

Bu yıl da başka bir krizi yılı olabilir

Alman ve Avrupa otomotiv sektörü için riskler ve sorunlar ortadan kalkmış değil. EY değerlendirmesinde küresel ticaret gerilimleri, gümrük tarifeleri, jeopolitik çatışmalar ve teknolojik dönüşümün otomotiv şirketlerinin satışları üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği vurgulandı.

Özellikle İran krizi kaynaklı belirsizliklerin enerji fiyatlarını ve enflasyonu yukarı çekebileceği, bunun da Avrupa'da otomobil talebini olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor. Dolayısıyla 2026 yılının da otomotiv sektörü için bir başka kriz yılı olabileceği aktarılıyor.

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Alman otomotiv devlerinin gelirleri rekabet karşısında çakıldı

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