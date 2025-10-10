Alman polisine dronları vurma yetkisi geliyor

Yasanın, nihai onay için federal parlamentodan geçmesi gerekiyor. Uzmanlar, sürecin sorunsuz ilerleyeceğini öngörüyor, zira Almanya ve diğer büyük Avrupa ülkelerinde kontrolsüz dron olayları giderek yaygınlaşıyor. Şansölye Friedrich Merz, dron kaynaklı olayların halk güvenliği için bir tehdit oluşturduğunu vurguladı ve polis güçlerine daha proaktif yetkiler verilmesinin önemini belirtti. Merz, yasanın onaylanmasının ardından federal ajansların dronları tespit, müdahale ve etkisiz hale getirme kapasitesini artıracağını söyledi.
Uçuşları aksatıyorlar ve tehlike saçıyorlar
Merz, bu tür olayların artışını Vladimir Putin’in Avrupa’ya yönelik “hibrit savaşı” kapsamında değerlendirdiğini belirtti. Polonya ve Danimarka da son aylarda kimliği bilinmeyen dronları tespit ederek benzer endişeleri paylaşıyor.
Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, sorunun artan boyutu nedeniyle Ukrayna ve İsrail ile iş birliği yapılmasının planlandığını, bu ülkelerin hem saldırı hem savunma amaçlı dron teknolojisinde önemli tecrübeye sahip olduğunu açıkladı. Dobrindt, yeni yasanın dron olaylarında hangi kurumun hangi koşullarda müdahale edeceğine dair net kurallar koymayı amaçladığını ifade etti. Taslağa göre polisler, ağaç seviyesinde uçan küçük dronları hızla etkisiz hale getirebilecek, daha büyük ve potansiyel olarak tehlikeli dronlar için ise askeri unsurlar müdahaleyi üstlenecek.