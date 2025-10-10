Giriş
    Alman polisine dronları vurma yetkisi geliyor

    Almanya, bilinmeyen kaynaklı dronlara karşı polise hızlı müdahale ve etkisiz hale getirme yetkisi veriyor. Küçük dronlar polis, büyük dronlar ise askerler tarafından hedef alınacak.

    Alman polisine dronları vurma yetkisi geliyor
    Almanya, küçük ve kontrolsüz dronlara karşı polis güçlerine ateş etme yetkisi vermeyi planlıyor. Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya, son aylarda artış gösteren bilinmeyen kaynaklı dron olaylarını kontrol altına almak için yasal düzenlemeler üzerinde çalışıyor. Hazırlanan taslak yasaya göre, polisler hemen müdahale edilmesi gereken “sorumsuz” dronları düşürme ve etkisiz hale getirme yetkisine sahip olacak.

    Yasanın, nihai onay için federal parlamentodan geçmesi gerekiyor. Uzmanlar, sürecin sorunsuz ilerleyeceğini öngörüyor, zira Almanya ve diğer büyük Avrupa ülkelerinde kontrolsüz dron olayları giderek yaygınlaşıyor. Şansölye Friedrich Merz, dron kaynaklı olayların halk güvenliği için bir tehdit oluşturduğunu vurguladı ve polis güçlerine daha proaktif yetkiler verilmesinin önemini belirtti. Merz, yasanın onaylanmasının ardından federal ajansların dronları tespit, müdahale ve etkisiz hale getirme kapasitesini artıracağını söyledi.

    Uçuşları aksatıyorlar ve tehlike saçıyorlar

    Alman polisine dronları vurma yetkisi geliyor
    Geçtiğimiz hafta Münih Havalimanı’nda yaşanan olay da bu adımların bir öncülü oldu diyebiliriz. Hava trafik kontrolü, yabancı dronların tespiti üzerine uçuşları geçici olarak durdurmak zorunda kaldı. Olayda toplam 17 uçuş aksadı ve yaklaşık 3.000 yolcunun seyahat planları etkilendi. Almanya Havacılık Güvenliği Kurumu (Luftfahrt-Bundesamt) verilerine göre, bu yılın Eylül ayı sonuna kadar 172 hava trafiği kesintisi kontrolsüz dronlar nedeniyle yaşandı. Bu sayı, 2024’ün aynı döneminde 129, 2023’te ise 121 olarak kaydedilmişti

    Merz, bu tür olayların artışını Vladimir Putin’in Avrupa’ya yönelik “hibrit savaşı” kapsamında değerlendirdiğini belirtti. Polonya ve Danimarka da son aylarda kimliği bilinmeyen dronları tespit ederek benzer endişeleri paylaşıyor.

    Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, sorunun artan boyutu nedeniyle Ukrayna ve İsrail ile iş birliği yapılmasının planlandığını, bu ülkelerin hem saldırı hem savunma amaçlı dron teknolojisinde önemli tecrübeye sahip olduğunu açıkladı. Dobrindt, yeni yasanın dron olaylarında hangi kurumun hangi koşullarda müdahale edeceğine dair net kurallar koymayı amaçladığını ifade etti. Taslağa göre polisler, ağaç seviyesinde uçan küçük dronları hızla etkisiz hale getirebilecek, daha büyük ve potansiyel olarak tehlikeli dronlar için ise askeri unsurlar müdahaleyi üstlenecek.

