Alman sanayisinde ısı bataryası devrimi: Doğalgazın yerini alıyor

Bu yıl devreye girecek
Almanya son yıllarda yenilenebilir enerji kapasitesini önemli oranda güçlendirdi. Böylelikle 2025 yılı boyunca ülkede 573 saat negatif elektrik fiyatı kaydedildi. Bu süre, bir önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 25’lik artış anlamına geliyor. Rondo’nun geliştirdiği Heat Battery sistemi tam da bu noktada devreye giriyor. Şebekede yenilenebilir kaynaklardan gelen ucuz ve bol elektrik olduğunda şarj olan sistem, bu enerjiyi özel olarak tasarlanmış tuğlalar içinde ısı olarak depoluyor ve ihtiyaç duyulduğunda kesintisiz biçimde yüksek sıcaklıkta buhar üretimi sağlıyor.
Sistem tam kapasiteyle çalışmaya başladığında Brunsbüttel tesisinin toplam buhar ihtiyacının yaklaşık yüzde 10’unu karşılayacak ve yıllık 13 bin tona kadar karbondioksit emisyonu azaltımı sağlayacak. Tesis genelinde buhar üretimi halen büyük ölçüde doğalgazla gerçekleştiriliyor.
Nasıl çalışıyor?
Rondo'nun verilerine göre batarya yüzde 97'nin üzerinde döngü verimliliği sağlıyor ve 1.000 °C üzerindeki sıcaklıklarda kararlılığını koruyor. Küresel enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 25'i endüstriyel ısı ihtiyacından kaynaklandığını düşündüğünde bu tip sistemlerin potansiyeli hayli yüksek görünüyor.