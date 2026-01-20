Giriş
    Alman sanayisinde ısı bataryası devrimi: Doğalgazın yerini alıyor

    Almanya’da Covestro ve Rondo Energy, yenilenebilir enerji fazlasını tuğlalarda depolayan 100 MWh’lik ısı bataryasıyla sanayide doğalgazlı buhar kazanlarının yerini almaya hazırlanıyor.

    Alman sanayisinde ısı bataryası devrimi: Doğalgazın yerini alıyor Tam Boyutta Gör
    Almanya, sanayide fosil yakıtlara bağımlılığı azaltacak yeni bir teknolojiye yöneliyor. Rondo Energy ile kimya devi Covestro, ülkenin kuzeyinde yer alan Brunsbüttel tesisinde, fosil yakıt kullanılmadan sürekli ve yüksek sıcaklıkta buhar üretmeyi mümkün kılan yenilikçi endüstriyel ısı bataryasının temelini attı. Proje, özellikle 7/24 çalışan sanayi tesislerinde kullanılan doğalgazlı buhar kazanlarının yerini almayı hedefliyor.

    Bu yıl devreye girecek

    Almanya son yıllarda yenilenebilir enerji kapasitesini önemli oranda güçlendirdi. Böylelikle 2025 yılı boyunca ülkede 573 saat negatif elektrik fiyatı kaydedildi. Bu süre, bir önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 25’lik artış anlamına geliyor. Rondo’nun geliştirdiği Heat Battery sistemi tam da bu noktada devreye giriyor. Şebekede yenilenebilir kaynaklardan gelen ucuz ve bol elektrik olduğunda şarj olan sistem, bu enerjiyi özel olarak tasarlanmış tuğlalar içinde ısı olarak depoluyor ve ihtiyaç duyulduğunda kesintisiz biçimde yüksek sıcaklıkta buhar üretimi sağlıyor.

    Alman sanayisinde ısı bataryası devrimi: Doğalgazın yerini alıyor Tam Boyutta Gör
    Brunsbüttel’de kurulan sistemin enerji depolama kapasitesi 100 megavatsaat (MWh) seviyesinde olacak ve 2026 yılının sonuna doğru devreye alınması planlanıyor. Proje tamamlandığında Ekim ayında Kaliforniya’da faaliyete geçen yine 100 MWh kapasiteli Rondo ısı bataryasıyla birlikte dünyanın en büyük endüstriyel ısı bataryaları arasında yer alacak.

    Sistem tam kapasiteyle çalışmaya başladığında Brunsbüttel tesisinin toplam buhar ihtiyacının yaklaşık yüzde 10’unu karşılayacak ve yıllık 13 bin tona kadar karbondioksit emisyonu azaltımı sağlayacak. Tesis genelinde buhar üretimi halen büyük ölçüde doğalgazla gerçekleştiriliyor.

    Nasıl çalışıyor?

    Alman sanayisinde ısı bataryası devrimi: Doğalgazın yerini alıyor Tam Boyutta Gör
    Isı bataryaları, endüstride elektrikli termal enerji depolama (ETES) veya termal batarya olarak da anılıyor. Rondo Heat Battery’nin arkasındaki teknoloji ise aslında oldukça basit. Çelik üretiminde yüzyıllardır kullanılan tuğlalar, bu sistemde ısı depolama ortamı olarak görev yapıyor. Elektrikle ısıtılan tuğlalar, depolanan enerjiyi geleneksel bir buhar kazanına aktarıyor. Sonuçta, yenilenebilir kaynaklardan gelen elektrikle emisyonsuz buhar üretimi mümkün hale geliyor. Sistemin fark yarattığı nokta ise bu köklü malzemenin gelişmiş otomasyon ve kontrol teknolojileriyle birleştirilmesi.

    Rondo’nun verilerine göre batarya yüzde 97’nin üzerinde döngü verimliliği sağlıyor ve 1.000 °C üzerindeki sıcaklıklarda kararlılığını koruyor. Küresel enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 25’i endüstriyel ısı ihtiyacından kaynaklandığını düşündüğünde bu tip sistemlerin potansiyeli hayli yüksek görünüyor.

    Kaynakça https://electrek.co/2026/01/19/germany-is-using-heated-bricks-to-replace-gas-fired-industrial-boilers/ https://www.rondo.com/news-press/groundbreaking-for-innovative-heat-battery-at-covestros-brunsbuttel-site
