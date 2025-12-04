Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Alman Webasto, elektrikli araçların verimliliğini arttıracak ısıtma çözümünü tanıttı

    Webasto, elektrikli araçların termal sistemlerini basitleştiren yeni bir cihaz duyurdu. “Heated Chiller” isimli bu cihaz, geleneksel sistemlerde üç ayrı parçanın yaptığı işi tek bir ünitede topluyor.

    Alman Webasto'dan elektrikli araçlar için yeni ısıtma çözümü Tam Boyutta Gör
    Almanya merkezli otomobil tedarikçisi Webasto, elektrikli araçların termal sistemlerini basitleştiren yeni bir cihaz duyurdu. “Heated Chiller” (Isıtmalı Soğutucu) isimli bu cihaz, geleneksel sistemlerde üç ayrı parçanın yaptığı işi tek bir ünitede topluyor.

    Üçü bir arada çözüm

    Bu yenilikçi parça, enerji kayıplarını azaltmayı, çok soğuk havalarda kabin ısıtmasını iyileştirmeyi ve bataryayı ideal sıcaklıkta tutmayı vaat ediyor. Webasto’ya göre bu yeni yüksek voltajlı bileşen, karmaşık sistemlerde yer alan hava ısıtıcısı, yüksek voltajlı soğutma sıvısı ısıtıcısı ve chiller (soğutucu) gibi parçaların yerini alabiliyor.

    Heated Chiller, batarya performansını, şarj hızını ve ömrünü artırmak için soğutma sıvısını ısıtabiliyor. Ayrıca entegre soğutucu sayesinde batarya devresindeki fazla ısıyı uzaklaştırabiliyor. Bunun yanında, ısı pompasında kullanılan soğutucu akışkanı doğrudan ısıtarak kabinin daha hızlı ısınmasına katkı sağlıyor.

    Tüm bunları gerçekleştirmek için hem soğutma sıvısı döngüsüne hem de soğutucu akışkan döngüsüne bağlı olarak çalışıyor. Üç parçanın ve bunların borulama düzeninin yerini aldığı için araç içinde önemli miktarda yer kazandırıyor ve maliyetleri düşürüyor.

    Webasto, yeni cihazının 800 Volt araçlar için geliştirildiğini ve 2026'da seri üretime gireceğini belirtiyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BYD Atto 2, Türkiye fiyatı belli oldu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    low frost ne demek bedelli askerlik çürük raporu para iadesi gaza basınca su sesi gelmesi sıcak soğuk taktiği büyük bir kazadan kurtulunca ne yapmalı diyanet

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 17
    Apple iPhone 17
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo Ideapad Slim 3
    Lenovo Ideapad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum