Alman Webasto, elektrikli araçların verimliliğini arttıracak ısıtma çözümünü tanıttı

Tam Boyutta Gör Almanya merkezli otomobil tedarikçisi Webasto, elektrikli araçların termal sistemlerini basitleştiren yeni bir cihaz duyurdu. “Heated Chiller” (Isıtmalı Soğutucu) isimli bu cihaz, geleneksel sistemlerde üç ayrı parçanın yaptığı işi tek bir ünitede topluyor.

Üçü bir arada çözüm

Bu yenilikçi parça, enerji kayıplarını azaltmayı, çok soğuk havalarda kabin ısıtmasını iyileştirmeyi ve bataryayı ideal sıcaklıkta tutmayı vaat ediyor. Webasto’ya göre bu yeni yüksek voltajlı bileşen, karmaşık sistemlerde yer alan hava ısıtıcısı, yüksek voltajlı soğutma sıvısı ısıtıcısı ve chiller (soğutucu) gibi parçaların yerini alabiliyor.

Heated Chiller, batarya performansını, şarj hızını ve ömrünü artırmak için soğutma sıvısını ısıtabiliyor. Ayrıca entegre soğutucu sayesinde batarya devresindeki fazla ısıyı uzaklaştırabiliyor. Bunun yanında, ısı pompasında kullanılan soğutucu akışkanı doğrudan ısıtarak kabinin daha hızlı ısınmasına katkı sağlıyor.

Tüm bunları gerçekleştirmek için hem soğutma sıvısı döngüsüne hem de soğutucu akışkan döngüsüne bağlı olarak çalışıyor. Üç parçanın ve bunların borulama düzeninin yerini aldığı için araç içinde önemli miktarda yer kazandırıyor ve maliyetleri düşürüyor.

Webasto, yeni cihazının 800 Volt araçlar için geliştirildiğini ve 2026'da seri üretime gireceğini belirtiyor.

