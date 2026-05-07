    Alman mühendisler ömürlük fren diski geliştiridi: 300.000 km dayanıyor

    Alman araştırmacılar, neredeyse aracın tüm kullanım ömrü boyunca dayanabilen yeni bir fren diski geliştirdi. Euro 7 standartlarını karşılayan sistem yakıt tüketimini ve performansı da iyileştiriyor.

    Alman mühendisler, otomobil dünyasında ezber bozacak bir yeniliğe imza atarak, neredeyse aracın tüm kullanım ömrü boyunca değiştirilmesi gerekmeyecek yeni nesil fren diski geliştirdi. Fraunhofer IWU Enstitüsü'nün de yer aldığı "Ufo-Brems" projesi kapsamında geliştirilen bu teknoloji, sürücülere maliyet avantajı sunarken çevre standartlarını da üst seviyede karşılıyor.

    Paslanmaz çelikten üretilen ve inorganik sürtünme malzemesiyle desteklenen bu yeni sistem, günümüzde yaygın olan dökme demir çözümlerine kıyasla aşınmayı %85'ten fazla azaltmakta. Nitrürlenmiş paslanmaz çelikten üretilen bu disklerin kullanım ömrünün 300.000 kilometreye kadar ulaşması öngörülüyor. Yani bu diskleri kullanacak çoğu otomobilde fren diskleri araç ömrü boyunca neredeyse hiç değiştirilmeyebilir.

    Euro 7 standartlarına tam uyumlu

    Projenin en kritik yönlerinden biri de çevre kirliliğini önlemesi. Geliştirilen yeni sistem, Avrupa Birliği'nin fren aşınması kaynaklı PM10 emisyonlarını sınırlayan Euro 7 standartlarını rahatlıkla karşılıyor. Mevcut fren sistemleri, yüksek kaliteli balatalarla bile bu sert sınırlamaları (elektrikli araçlar için 3 mg/km, diğerleri için 7 mg/km) karşılamakta zorlanırken, bu yeni teknoloji sürdürülebilir bir çözüm sunmakta.

    Hafiflik ve performans avantajları

    Yeni teknoloji sadece çevreci ve dayanıklı olmakla kalmıyor, aynı zamanda performans avantajları da sunuyor. Dörtlü set olarak geleneksel disklere göre 5 kilograma kadar daha hafif oldukları belirtilmiş. Bu hafifleme, yakıt/enerji tüketimini azaltırken sürüş dinamiklerini iyileştiriyor.

    650 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda yapısal stabilitesini koruyabilen bu diskler, korozyona karşı da son derece dirençli. Paslanmaz çelik yapısı sayesinde, özellikle uzun süre park halinde kalan veya kışın tuzlanan yollarda kullanılan araçlarda görülen paslanma ve buna bağlı performans kayıpları ortadan kalkıyor.

    Yeni fren diskleri yapılan zorlu testlerden başarıyla geçerek seri üretime ne kadar yakın olduğunu kanıtladı. Özellikle yoğun dur-kalk trafiği veya kış şartlarındaki korozyon nedeniyle disk ömrü 40.000 kilometreye kadar düşebilen sürücüler için bu inovasyon, bakım maliyetlerini tarihe gömebilir.
     

