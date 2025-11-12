Giriş
    Almanya'nın 42,000 çekirdekli süper bilgisayarı, tamamen yenilenebilir enerjiyle çalışıyor

    Almanya, karbon nötr tasarımıyla dikkat çeken 42,000 çekirdekli süper bilgisayarı Otus'u devreye aldı. Yenilenebilir enerjiyle çalışan süper bilgisayar, ülkedeki tüm bilim insanlarına açılacak.

    Almanya'nın 42,000 çekirdekli süper bilgisayarı, tamamen yenilenebilir enerjiyle çalışıyor Tam Boyutta Gör
    Almanya, karbon nötr tasarımıyla dikkat çeken 42.000 çekirdekli yeni süper bilgisayarı Otus'u devreye aldı. Lenovo ve AMD’nin desteğiyle Paderborn Üniversitesi’nde kurulan bu sistem, yüksek performanslı hesaplama (HPC) alanında Almanya’nın araştırma kapasitesini ciddi ölçüde artırmayı hedefliyor.

    Paderborn Üniversitesi’ne bağlı Parallel Computing Center (PC2) bünyesinde hizmet verecek olan Otus, Almanya genelindeki araştırmacılara açık bir ulusal kaynak olarak konumlandırılıyor. Bilim insanları, yürütmek istedikleri simülasyon projeleri için PC2’ye başvuracak; başvurular bağımsız uzmanlarca değerlendirildikten sonra hesaplama süreleri tahsis edilecek. Sistem, uygunluk durumuna göre bu görevleri otomatik olarak sıraya alıp çalıştıracak.

    Paderborn Üniversitesi Rektörü Prof. Matthias Bauer, açılışta yaptığı konuşmada süper bilgisayarın bilimsel üretkenliğe katkısına dikkat çekti: “Yüksek performanslı hesaplama, çağımızın en büyük zorluklarını çözmede kritik bir rol oynuyor. Süper bilgisayarlar sayesinde devasa veri kümelerini kısa sürede analiz edebiliyor, deneysel olarak gerçekleştirilmesi imkânsız olan senaryoları simüle edebiliyoruz.”

    Otus; Yapay Zeka Gelişitirme, Ulaşım, Enerji Verimliliği Gibi Pek Çok Alanda Kullanılacak

    42.656 işlemci çekirdeği, 108 GPU ve 5 petabaytlık depolama kapasitesi ile donatılan Otus, yalnızca temel bilimler için değil, aynı zamanda uygulamalı mühendislik ve endüstriyel araştırmalar için de kullanılacak. PC2 Direktörü Prof. Christian Plessl, "Otus, gemi rotalarını optimize etmekten güneş panellerinin verimliliğini artırmaya, enerji açısından daha tasarruflu yapay zeka algoritmaları geliştirmeye kadar birçok alanda pratik fayda sağlayacak.” diyor.

    Otus’un en dikkat çekici yönlerinden biri, tamamen yenilenebilir enerji ile çalışıyor olması. Sistem, elektrik ihtiyacını tamamen yenilenebilir kaynaklardan, özellikle de rüzgâr ve güneş enerjisinden sağlıyor. Almanya’nın kuzeyindeki rüzgâr çiftliklerinden ve bölgesel güneş enerjisi tedarikçilerinden alınan bu enerji, doğrudan üniversitenin güç ağına entegre ediliyor. Soğutma tarafında ise klasik klima tabanlı çözümler yerine, dış hava sıcaklığından yararlanan dolaylı serbest soğutma (indirect free cooling) sistemi kullanılıyor. Sistemin ürettiği ısı da boşa gitmiyor; Otus’un işlemcilerinden çıkan atık ısı, bir ısı geri kazanım hattı üzerinden üniversitenin merkezi ısıtma sistemine aktarılıyor. Böylece kış aylarında kampüs binalarının büyük kısmı bu “artık enerjiyle” ısıtılacak. Bu çevre dostu yaklaşım, Paderborn Üniversitesi’ne dünyanın en enerji verimli süper bilgisayar sistemlerini sıralayan Green500 listesinde beşincilik kazandırdı.

    Otus’un devreye alınmasıyla birlikte Almanya, hem iklim dostu süper bilgisayar teknolojilerinde hem de yüksek performanslı hesaplama alanında küresel ölçekte rekabet gücünü artırmış oldu.

