Almanya’da aşırı sıcaklıkların faturası 36 milyar euro oldu

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Tam Boyutta Gör Çevre kuruluşu Greenpeace’in hesaplamalarına göre Almanya’da aşırı sıcaklar ve haftalar süren kuraklık, ülke ekonomisine en az 36 milyar euroluk zarar verdi. Bu miktar, Almanya’nın toplam ekonomik üretiminin yaklaşık yüzde 0,8 ila 0,9’una karşılık geliyor.

Hesaplamaya tarımda yaşanan ürün kayıpları, orman yangınları, sıcaklığa bağlı sağlık sorunları, iş gücü verimliliğindeki düşüş ve eğitim alanındaki kayıplar dahil edildi. Greenpeace, eldeki verilerin eksik olması nedeniyle rakamların tahmine dayandığını belirtti.

En büyük kayıp iş gücü verimliliğinde

Greenpeace’in hesaplamasında en büyük ekonomik kayıp, sıcak hava nedeniyle çalışanların verimliliğinin düşmesi ve çalışma sürelerinin azalması oldu. Almanya’da yaklaşık 25 aşırı sıcak günün bu kapsamda 10,8 milyar euroluk zarara yol açtığı tahmin edildi.

Tam Boyutta Gör İkinci büyük kalem ise ormanlardaki hasar oldu. Orman kayıplarının 5 ila 7,5 milyar euro arasında olduğu hesaplandı. Sıcakların yol açtığı sağlık sorunları ve buna bağlı iş gücü kaybının ekonomik maliyeti ise yaklaşık 6,9 milyar euro olarak belirlendi. Tarım, iç su taşımacılığı ve eğitim de sıcak hava ile kuraklıktan önemli ölçüde etkilenen alanlar arasında yer aldı.

Raporda kuraklığın nehir taşımacılığını da vurduğu belirtildi. Özellikle Ren Nehri gibi önemli su yollarının bazı bölümlerinde taşımacılık durdurulmak zorunda kaldı. Sıcak hava nedeniyle ayrıca on milyonlarca çalışma saatinin kaybedildiği tahmin edildi.

Üç gün üst üste rekor kırıldı

Tam Boyutta Gör Almanya, Avrupa'nın rekor sıcaklıklarla karşı karşıya kaldığı yaz döneminden ciddi şekilde etkilendi. Ülkedeki tüm zamanların sıcaklık rekoru haziran ayında arka arkaya üç gün kırıldı.

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Rekor sıcaklık, doğudaki Brandenburg eyaletinde 41,7 derece olarak ölçüldü. Son haftalarda ülkenin farklı bölgelerinde çok sayıda büyük orman yangını da çıktı.

Greenpeace, eksik veri nedeniyle ekonomik zararın tam olarak ölçülemediğini de belirtti. Eksik veri nedeniyle soğutma suyu eksikliği nedeniyle enerjideki kayıplar ve sıcaklığın artırdığı ozon ve ince partikül kirliliği hesaplamalara dahil edilmedi. Greenpeace, bu nedenle aşırı hava olaylarının gerçek ekonomik maliyetinin açıklanan 36 milyar euroluk tahminin de üzerinde olabileceğini savundu.

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