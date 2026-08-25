Almanya’da aşırı sıcaklıkların faturası 36 milyar euro oldu

Hesaplamaya tarımda yaşanan ürün kayıpları, orman yangınları, sıcaklığa bağlı sağlık sorunları, iş gücü verimliliğindeki düşüş ve eğitim alanındaki kayıplar dahil edildi. Greenpeace, eldeki verilerin eksik olması nedeniyle rakamların tahmine dayandığını belirtti.
En büyük kayıp iş gücü verimliliğinde
Greenpeace’in hesaplamasında en büyük ekonomik kayıp, sıcak hava nedeniyle çalışanların verimliliğinin düşmesi ve çalışma sürelerinin azalması oldu. Almanya’da yaklaşık 25 aşırı sıcak günün bu kapsamda 10,8 milyar euroluk zarara yol açtığı tahmin edildi.
Raporda kuraklığın nehir taşımacılığını da vurduğu belirtildi. Özellikle Ren Nehri gibi önemli su yollarının bazı bölümlerinde taşımacılık durdurulmak zorunda kaldı. Sıcak hava nedeniyle ayrıca on milyonlarca çalışma saatinin kaybedildiği tahmin edildi.
Üç gün üst üste rekor kırıldı
Rekor sıcaklık, doğudaki Brandenburg eyaletinde 41,7 derece olarak ölçüldü. Son haftalarda ülkenin farklı bölgelerinde çok sayıda büyük orman yangını da çıktı.
Greenpeace, eksik veri nedeniyle ekonomik zararın tam olarak ölçülemediğini de belirtti. Eksik veri nedeniyle soğutma suyu eksikliği nedeniyle enerjideki kayıplar ve sıcaklığın artırdığı ozon ve ince partikül kirliliği hesaplamalara dahil edilmedi. Greenpeace, bu nedenle aşırı hava olaylarının gerçek ekonomik maliyetinin açıklanan 36 milyar euroluk tahminin de üzerinde olabileceğini savundu.Kaynakça https://finance.yahoo.com/economy/articles/summer-heat-drought-cost-german-083333578.html https://www.greenpeace.de/klimaschutz/klimakrise/kosten-der-hitze-so-teuer-war-der-extremsommer-2026 Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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