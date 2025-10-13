Giriş
    Almanya'da dikey yüzer güneş enerjisi santrali hizmete girdi

    Almanya'da, dikey konumlandırılmış güneş panellerine sahip, 1,87 MW gücünde dünyanın en büyük yüzer fotovoltaik santrali hizmete girdi. Peki sistemin avantajları neler?

    Almanya'da dikey yüzer güneş enerjisi santrali hizmete girdi Tam Boyutta Gör
    Alman enerji şirketi Sinn Power, dikey konumlandırılmış güneş panellerine sahip, 1,87 MW gücünde dünyanın en büyük yüzer fotovoltaik santralinin tamamlandığını duyurdu.

    Şirket, SKipp-Float adını verdiği sistemin özellikle fırtına dayanıklılığı açısından önemli avantajlar sunduğunu belirtiyor. Montaj yapısı, panellerin rüzgar yükü altında esnemesine olanak tanıyan bir kablo sistemi ile tasarlanmış. Böylece rüzgar direnci azalırken, dalga hareketlerine karşı yüksek stabilite sağlanıyor.

    Santralin faydalaları neler?

    Sistem, Almanya’nın güneyindeki Bavyera eyaletinin Gilching kasabasındaki bir çakıl ocağı gölünde devreye alındı. Güneş panelleri doğu-batı yönünde dikey olarak yerleştirildi ve sıra aralıkları 4 metre olacak şekilde tasarlandı. Her ünite yaklaşık 1,6 metre derinliğe kadar uzanan dar, tek omurgalı bir taban üzerinde duruyor. Şirket, bu tasarımın çok küçük bir yüzey alanı kapladığını belirtiyor.

    Almanya'da dikey yüzer güneş enerjisi santrali hizmete girdi Tam Boyutta Gör
    Şirkete göre, güneş panelleri göl yüzeyinin yalnızca %4,65’ini kaplıyor; bu da, Almanya’nın Su Kaynakları Yasası kapsamında izin verilen %15’lik sınırın oldukça altında. Şirket, 1,7 MW’lık ikinci aşmayı da planlandığını duyurdu.

    Şirket, sistemin yalnızca düşük arazi kullanımı ile değil, aynı zamanda ekolojik faydalarıyla da öne çıktığını belirtiyor. Tasarım, oksijen döngüsünü artırıyor, güneş ışığının su yüzeyine ulaşmasını sağlıyor ve su tabakalarının doğal sirkülasyonunu destekliyor.

    Kurulumdan önce yerleştirilen şamandıralar sayesinde yapılan ölçümler, suyun kalitesinde iyileşme eğilimi olduğunu gösterdi. Ayrıca kuşların yüzer yapılar üzerinde yuva yaptığı, balık sürülerinin de sistemin denge ağırlıkları etrafında toplandığı gözlemlendi.

    Bu denge ağırlıkları, sistemin temel bir parçası olarak görev yapıyor. Paneller rüzgar veya dalga etkisiyle eğildiğinde, ağırlıklar panelleri tekrar dik konuma getiriyor. Şirket, sistemin yıl boyunca kullanılabilen, en az 1,6 metre derinliğe sahip yapay su alanları için uygun olduğunu söylüyor. 

    Yüzer güneş panellerinin, çakıl ocağı tesisinin elektrik ihtiyacının %70'ini karşılaması bekleniyor. Fazla üretilen elektrik ise şebekeye aktarılacak.

