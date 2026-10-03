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    Dünyanın en yüksek rüzgar türbini tamamlandı: 365 metre yükseklikte elektrik üretecek

    Dünyanın en yüksek rüzgar türbini Almanya’da tam yüksekliğine ulaştı. 365 metre yüksekliğindeki dev yapı, daha güçlü rüzgarlardan yararlanarak iki kat fazla elektrik üretmeyi hedefliyor.

    Almanya’da dünyanın en yüksek rüzgar türbini tamamlandı Tam Boyutta Gör
    Almanya’nın doğusundaki Schipkau kentinde dünyanın en yüksek rüzgar türbini tam yüksekliğine ulaştı. Alman mühendislik şirketi GICON tarafından geliştirilen 365 metrelik dev türbinin, geleneksel rüzgar türbinlerine kıyasla aynı rotor çapıyla yaklaşık iki kat daha fazla elektrik üretebileceği belirtiliyor.

    GICON’un Almanya’nın Brandenburg eyaletindeki Schipkau’da kurduğu pilot rüzgar türbini, kanatları dahil 365 metre yüksekliğe ulaştı. Rotor göbeği ise yerden yaklaşık 300 metre yüksekte bulunuyor. Bu ölçülerle tesis, Berlin Televizyon Kulesi’nin ardından Almanya’nın en yüksek ikinci yapısı konumuna geliyor.

    Türbinin bu denli yüksek inşa edilmesinin temel amacı, daha yüksek rakımlarda bulunan daha güçlü ve istikrarlı rüzgarlardan yararlanmak. GICON, kendi tasarımının aynı rotor çapına sahip geleneksel bir türbine kıyasla zaman içinde yaklaşık iki kat daha fazla elektrik üretme potansiyeline sahip olduğunu belirtiyor.

    Buradaki iki katlık artışın türbinin nominal gücünün iki katına çıkması anlamına gelmediğinin altını çizmek gerekiyor. Schipkau’daki pilot türbinin nominal gücü 3,8 MW seviyesinde. Şirket, gelecekte geliştirilecek versiyonlarda ise 7 MW’ın üzerinde kapasite hedefliyor. Yaklaşık iki katlık fark, daha yüksek hızlı ve istikrarlı rüzgarların yıl boyunca daha fazla elektrik üretme fırsatı sağlamasından kaynaklanıyor.

    365 metreye çıkmak için teleskopik kule kullanıldı

    GICON’un geliştirdiği sistem, yalnızca yüksekliğiyle değil, kurulum yöntemiyle de dikkat çekiyor. Böylesine yüksek bir yapıyı klasik yöntemlerle kurmak için çok büyük bir vincin kullanılması gerekeceğinden şirket farklı bir çözüm geliştirdi.

    Türbin, teleskopik bir kule sistemi kullanılarak yükseltildi. Özel bir kaldırma mekanizması, iç kule bölümünü çevresindeki kafes yapının içerisinden yukarı doğru taşıdı ve gerekli yüksekliğe ulaşıldığında yapı sabitlendi. Böylece geleneksel olarak ihtiyaç duyulabilecek devasa bir vincin tüm kule yüksekliğine ulaşması gerekmedi.

    Mevcut rüzgar santrallerine ikinci katman hedefi

    GICON’un planı yalnızca yeni ve yüksek rüzgar türbinleri kurmakla sınırlı değil. Şirket ve Almanya Federal Yenilik Ajansı SPRIND, bu teknolojinin mevcut rüzgar santrallerinin kapasitesini artırmak için kullanılabileceğini belirtiyor. Bu yaklaşımda yüksek kuleli yeni türbinler, mevcut türbinlerin üzerine adeta ikinci bir katman oluşturacak. Yeni türbinlerin rotorları, mevcut türbinlerin rotorlarının üzerinde çalışarak daha yüksek rakımlardaki rüzgarlardan yararlanacak.

    GICON ve SPRIND'in mevcut değerlendirmelerine göre Almanya'daki mevcut rüzgar santrallerinde teorik olarak 4.000'e kadar yüksek irtifa türbini konumlandırılabilir. Böylece yeni rüzgar santralleri için ek arazi geliştirilmeden mevcut sahalardan daha fazla elektrik üretmek mümkün olabilir.

    Ancak 4.000 türbinlik rakamın şu aşamada bir inşaat planı olmadığını belirtmek gerekiyor. Schipkau’daki yapı hala bir pilot proje niteliğinde ve yüksek irtifanın beklenen elektrik üretimi üzerindeki gerçek etkisi henüz operasyon sırasında kanıtlanmış değil.

    Seri üretim hedefleniyor

    GICON ve SPRIND, pilot projenin tamamlanmasının ardından teknolojiyi ölçeklendirmeye hazırlanıyor. Şirket aynı zamanda rüzgar enerjisi sektöründeki potansiyel ortaklarla ticarileştirme görüşmeleri yürütüyor.

    Türbinin resmi olarak devreye alınmasının Kasım ayında gerçekleştirilmesi planlanıyor. Son çalışmalar tamamlandıktan sonra tesisin gerçek üretim performansı izlenecek.

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