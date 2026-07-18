Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Almanya'da tarihi değişim: Elektrikli otomobiller ilk kez zirveye çıktı

    Almanya'da bataryalı elektrikli araç satışları, Haziran'da diğer yakıt türlerini geride bırakarak ilk kez zirveye çıktı.                                        

    Almanya'da elektrikli otomobiller ilk kez zirveye yerleşti Tam Boyutta Gör
    Almanya'da bataryalı elektrikli araçlar (BEV), Haziran 2026'da ilk kez ülkenin en çok tercih edilen güç aktarma sistemi olarak tarihe geçti. Otomobilin doğduğu ülke olarak kabul edilen Almanya'da elektrikli araçlar, aylık satışlarda hem benzinli hem de hibrit modelleri geride bırakarak yeni bir rekora imza attı.

    Almanya'nın en büyük otomobil kulübü ADAC'ın paylaştığı verilere göre, Haziran ayında 84.057 adet tamamen elektrikli araç satıldı. Bu rakam, 83.315 adetlik hibrit araç satışını az farkla geride bıraktı. Aynı dönemde benzinli otomobil satışları 60.796, dizel otomobil satışları 33.862, şarj edilebilir hibrit (PHEV) satışları ise 32.212 seviyesinde gerçekleşti.

    Almanya'da elektrikli otomobiller ilk kez zirveye yerleşti Tam Boyutta Gör

    Elektrikli araçların pazar payı yüzde 28,4'e yükseldi

    Haziran ayında yalnızca bataryalı elektrikli araçlar toplam otomobil pazarının yüzde 28,4'ünü oluşturdu. Şarj edilebilir hibrit modeller de eklendiğinde, şarj edilebilen araçların toplam pazar payı yüzde 39,3 seviyesine ulaştı.

    Almanya'da elektrikli araç satışları son yıllarda dalgalı bir seyir izledi. Özellikle 2023 yılında devlet teşviklerinin kaldırılması satışlarda belirgin bir düşüşe neden olmuştu. Ancak pazar, 2025 ve 2026 boyunca yeniden ivme kazanarak şimdiye kadarki en yüksek seviyelerine ulaştı. Avrupa genelinde hızlanan elektrikli araç dönüşümünün en önemli merkezlerinden biri haline gelen Almanya, böylece elektrikli mobiliteye geçişte yeni bir eşiği aşmış oldu.

    Fosil yakıtlı araçlar hala çoğunlukta

    Her ne kadar elektrikli modeller tek başına en çok satan güç aktarma sistemi olsa da, fosil yakıt kullanan araçlar toplam satışlarda hala çoğunluğu oluşturuyor. Benzinli, dizel, hibrit ve şarj edilebilir hibrit modeller birlikte değerlendirildiğinde, içten yanmalı motorlu araçların pazardaki ağırlığı devam ediyor.

    Buna rağmen elektrikli araç satışlarındaki artışın etkisiyle Almanya'da satılan yeni otomobillerin ortalama CO₂ emisyonları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,6 azaldı.

    Yeni satışlardaki başarıya rağmen Almanya yollarındaki toplam araç parkında elektrikli dönüşüm henüz başlangıç aşamasında bulunuyor. Bataryalı elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araçların toplam payı ülkedeki tüm otomobillerin yalnızca yaklaşık yüzde 6'sını oluşturuyor.

    Kaynakça https://electrek.co/2026/07/17/in-the-birthplace-of-the-automobile-electric-cars-are-now-king/ https://www.adac.de/infogram/3d8f4bb8-50a5-489d-a577-9af420f85fad/?parent_url=https%3A%2F%2Fwww.adac.de%2Fnews%2Fneuzulassungen-kba%2F&src=embed#async_embed
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Güneş enerjili geçici barınma çantası

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    zte zxhn h3600p rot balans ayarı fiyat metin2 kızıl orman efsunları carplay multimedya ketoral şampuan kullananlar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S24 FE
    Samsung Galaxy S24 FE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo Ideapad Slim 3
    Lenovo Ideapad Slim 3
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum