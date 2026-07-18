Almanya'da tarihi değişim: Elektrikli otomobiller ilk kez zirveye çıktı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Almanya'da bataryalı elektrikli araçlar (BEV), Haziran 2026'da ilk kez ülkenin en çok tercih edilen güç aktarma sistemi olarak tarihe geçti. Otomobilin doğduğu ülke olarak kabul edilen Almanya'da elektrikli araçlar, aylık satışlarda hem benzinli hem de hibrit modelleri geride bırakarak yeni bir rekora imza attı.

Almanya'nın en büyük otomobil kulübü ADAC'ın paylaştığı verilere göre, Haziran ayında 84.057 adet tamamen elektrikli araç satıldı. Bu rakam, 83.315 adetlik hibrit araç satışını az farkla geride bıraktı. Aynı dönemde benzinli otomobil satışları 60.796, dizel otomobil satışları 33.862, şarj edilebilir hibrit (PHEV) satışları ise 32.212 seviyesinde gerçekleşti.

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Elektrikli araçların pazar payı yüzde 28,4'e yükseldi

Haziran ayında yalnızca bataryalı elektrikli araçlar toplam otomobil pazarının yüzde 28,4'ünü oluşturdu. Şarj edilebilir hibrit modeller de eklendiğinde, şarj edilebilen araçların toplam pazar payı yüzde 39,3 seviyesine ulaştı.

Almanya'da elektrikli araç satışları son yıllarda dalgalı bir seyir izledi. Özellikle 2023 yılında devlet teşviklerinin kaldırılması satışlarda belirgin bir düşüşe neden olmuştu. Ancak pazar, 2025 ve 2026 boyunca yeniden ivme kazanarak şimdiye kadarki en yüksek seviyelerine ulaştı. Avrupa genelinde hızlanan elektrikli araç dönüşümünün en önemli merkezlerinden biri haline gelen Almanya, böylece elektrikli mobiliteye geçişte yeni bir eşiği aşmış oldu.

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Fosil yakıtlı araçlar hala çoğunlukta

Her ne kadar elektrikli modeller tek başına en çok satan güç aktarma sistemi olsa da, fosil yakıt kullanan araçlar toplam satışlarda hala çoğunluğu oluşturuyor. Benzinli, dizel, hibrit ve şarj edilebilir hibrit modeller birlikte değerlendirildiğinde, içten yanmalı motorlu araçların pazardaki ağırlığı devam ediyor.

Buna rağmen elektrikli araç satışlarındaki artışın etkisiyle Almanya'da satılan yeni otomobillerin ortalama CO₂ emisyonları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,6 azaldı.

Yeni satışlardaki başarıya rağmen Almanya yollarındaki toplam araç parkında elektrikli dönüşüm henüz başlangıç aşamasında bulunuyor. Bataryalı elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araçların toplam payı ülkedeki tüm otomobillerin yalnızca yaklaşık yüzde 6'sını oluşturuyor.

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Almanya'da elektrikli otomobiller ilk kez zirveye yerleşti

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