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    Almanya’da güneş paneli kurmak isteyenlere 5 dakikada onay

    Almanya, çatı tipi güneş enerjisi sistemlerinin şebekeye bağlanma sürecini hızlandırıyor. Yeni uygulama, başvuru sahiplerinin günlerce süren bekleyişini sadece 5 dakikaya indiriyor.

    Almanya’da güneş paneli kurmak isteyenlere 5 dakikada onay Tam Boyutta Gör

    Almanya’nın elektrik dağıtım şirketlerinden Netze BW, 15 kW’a kadar çatı tipi güneş enerjisi sistemlerinin şebekeye bağlantı başvurularını otomatik olarak değerlendiren yeni bir sistem geliştirdi. Yeterli şebeke kapasitesinin bulunduğu bölgelerde ortalama 12 gün süren onay süreci yaklaşık 5 dakikaya düşüyor.

    Almanya’da güneş enerjisi başvuruları hızlanıyor

    Bu adımın atılmasının arkasında ise Almanya’da çatı tipi güneş enerjisi sistemleri ve batarya enerji depolama çözümlerine yönelik artan talep bulunuyor. Talebin yükselmesiyle ağıtım sistemi operatörlerini işlemleri hızlandırmak amacıyla dijital çözümlere yöneltiyor. Bu kapsamda Netze BW, yeni otomatik şebeke değerlendirme süreciyle başvuruları sadece 5 dakikada sonuçlandırmaya başladı.

    Netze BW, Kasım 2025’te başlayan test ve devreye alma aşamasının ardından sistemi Temmuz 2026’nın sonlarında kullanıma sundu. Verilere göre şirket, o tarihten bu yana küçük ölçekli güneş enerjisi kurulumları için 16 binden fazla şebeke bağlantı başvurusu aldı. Bunların 5 binden fazlası, otomatik sistem üzerinden beş dakika içinde yanıtlandı.

    Netze BW temsilcisi Marc Schmidt, sistemin ürettiği yanıtların yalnızca ön bilgilendirme niteliği taşımadığını, 15 kW’a kadar olan kurulumlar için bağlayıcı şebeke bağlantı onayı sağladığını belirtti. Onay belgelerinde sistemin bağlanacağı nokta da açıkça belirtiliyor.

    Başvuruların yüzde 99’u çevrim içi yapılıyor

    Şirketin dijitalleşme adımları, başvuruların alınma biçimine de yansımış durumda. Marc Schmidt’in açıklamasına göre şebeke bağlantı taleplerinin yüzde 99’u artık Netze BW’nin çevrim içi müşteri portalı üzerinden iletiliyor. Portal, günün her saatinde başvuru kabul edip işlem yapabiliyor.

    Netze BW, daha önce yayımlanan dağıtım şirketleri karşılaştırmasında manuel olarak değerlendirilen şebeke bağlantı başvurularını ortalama 12 günde sonuçlandırıyordu. Almanya genelindeki dağıtım şirketlerinde bu süre 80 günlük medyan değere ulaşıyordu.

    Öte yandan sistem, elektrik hatlarını, trafo merkezlerini ve bireysel tüketici bağlantılarını içeren dijital bir şebeke modeli üzerinden çalışıyor. Yazılım, mevcut şebeke kapasitesini hesaplıyor, teknik kısıtlamaları kontrol ediyor ve daha önce onaylanmış bağlantıları da değerlendirmeye dahil ediyor. Ancak beş dakikalık onay süreci her başvuru için geçerli değil. Otomatik değerlendirme yalnızca şebeke kapasitesinin yeterli olduğu ve bağlantı açısından kritik bir sorun beklenmeyen bölgelerde uygulanıyor. Dijital inceleme sonucunda mevcut kapasitenin yetersiz olduğu belirlenirse başvuru manuel değerlendirmeye yönlendiriliyor.

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