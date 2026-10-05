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    Almanya'da ilginç uygulama: Oyuncular için özel elektrik tarifesi

    Almanya'da elektrik şirketi SWK ENERGIE, yüksek tüketim yapan PC oyuncularını hedefleyen yeni bir tarife başlattı. İşte oyunculara özel elektrik planının detayları:

    Almanya'da ilginç uygulama: Oyuncular için özel elektrik tarifesi Tam Boyutta Gör
    Almanya merkezli enerji şirketi SWK ENERGIE, yüksek elektrik tüketen haneleri hedefleyen ilginç bir tarife planını kullanıma sundu. meinGAMING adı verilen paket, özellikle yüksek güç tüketen bilgisayarlara sahip oyuncular, yayıncılar ve birden fazla oyun sisteminin bulunduğu hanelere yönelik olarak pazarlanıyor.

    Oyuncu olma şartı bulunmuyor

    Şirketin yeni tarifesinde temel mantık oldukça basit. Kullanıcılar daha yüksek bir sabit ücret öderken kilovatsaat başına daha düşük bir elektrik fiyatından yararlanıyor. Bu nedenle tarife, elektrik tüketimi yüksek olan haneler için daha avantajlı hale gelebiliyor. SWK ENERGIE, teklifin özellikle yıllık 2.500 kWh'nin üzerinde elektrik tüketen haneler açısından ilgi çekici olabileceğini belirtiyor.

    Burada dikkat çeken nokta ise 2.500 kWh'lik tüketimin yalnızca oyun bilgisayarını kapsamaması. Şirket, söz konusu miktarı hanenin toplam yıllık elektrik tüketimi üzerinden değerlendiriyor. Dolayısıyla yüksek performanslı bir oyun bilgisayarına sahip olmak tek başına bu tarifeden avantaj sağlanacağı anlamına gelmiyor.

    Almanya'da ilginç uygulama: Oyuncular için özel elektrik tarifesi Tam Boyutta Gör
    Her ne kadar tarife doğrudan oyuncuları hedeflese de meinGAMING paketinden yararlanmak için oyuncu olmak gerekmiyor. SWK ENERGIE'nin açıklamalarına göre akıllı ev sistemleri, elektrikli otomobil kullanan haneler veya genel olarak yüksek elektrik tüketimine sahip kullanıcılar da tarifeye başvurabiliyor.

    Müşteriler 12 veya 24 aylık sözleşme seçeneklerinden birini tercih edebiliyor. Ayrıca enerji fiyatı için 24 aya kadar garanti sunuluyor. Ancak bu garanti, elektrik faturasındaki tüm kalemlerin sabit kalacağı anlamına gelmiyor. Vergiler, düzenlenmiş bedeller ve şebeke ücretleri gibi unsurlar değişmeye devam edebiliyor.

    Tarifenin kesin fiyatlandırması ise müşterinin posta kodu ve tahmini yıllık elektrik tüketimine göre hesaplanıyor. Bu nedenle meinGAMING'in gerçekten daha ucuz olup olmadığı, her hane için farklılık gösterebilir. SWK ENERGIE ayrıca tarifeyle birlikte Avrupa'daki hidroelektrik santrallerinden sağlanan yenilenebilir elektriği sunduğunu belirtiyor. Böylece şirket, oyuncu odaklı pazarlama stratejisini yüksek tüketim için farklı fiyatlandırma modeliyle bir araya getiriyor.

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