    Yapay zeka mutfağa da girdi: Almanya’da otonom mutfak saatte 120 yemek servis ediyor

    Almanya’nın Düsseldorf kentinde yer alan REWE adlı süpermarket, marketin içindeki yemek alanında, insan müdahalesi olmadan yemek hazırlayan tamamen otonom bir mutfak sistemi kurdu.

    Almanya’da robot şefli ilk otonom mutfak hizmete girdi Tam Boyutta Gör
    Bugün artık hayatın her alanına sirayet eden yapay zeka teknolojiler, mutfakları da es geçmeyecek gibi görünüyor. Zira yapay zeka alanında yaşanan patlamaya paralel olarak robotik alanında önemli gelişmeler yaşanması, insansız mutfakların önünü açmış durumda. Bu son örneğini bu hafta Almanya'da gördük. Almanya’nın Düsseldorf kentinde yer alan REWE adlı süpermarket, marketin içindeki yemek alanında, insan müdahalesi olmadan yemek hazırlayan tamamen otonom bir mutfak sistemi kurdu.

    Bu yeni nesil mutfağın merkezinde, Münih çıkışlı robotik şirketi Circus SE tarafından geliştirilen CA-1 Series 4 sistemi bulunuyor. CA-1, camla çevrili kompakt bir mutfak kabini içinde tüm pişirme sürecini baştan sona kendi başına yürütüyor. Kendisine önceden temin edilen malzemeleri siparişlere göre topluyor, pişiriyor, tabağa yerleştiriyor ve ardından ekipmanını temizliyor. Sistem, Circus’un kendi geliştirdiği yapay zeka platformu tarafından yönetiliyor. Müşteriler mağaza içindeki ekrandan siparişlerini veriyor; ardındanrobot birkaç dakika içinde hazırlıyor. CA-1, saatte 120 öğün pişirebiliyor ve her tabak ortalama 6 avrodan satılıyor.

    CA-1, Farklı Yemeklere Göre Farklı Pişirme Teknikleri Kullanıyor

    CA-1, yeni nesil indüksiyon sistemi sayesinde tencereyi yalnızca gerekli noktalardan ısıtabiliyor. Dâhili sensörleri, malzeme değişimini anlık olarak algılıyor ve karıştırma hızını yemeğin türüne göre otomatik biçimde ayarlıyor. Ayrıca her pişirme döngüsünden sonra kendini yıkayan endüstriyel bir bulaşık sistemi de entegre edilmiş durumda. Bu sayede robot, hiçbir dış müdahâle olmadan sürekli çalışabiliyor.

    Sistem, gıda israfını azaltmak için tahmine dayalı algoritmalar kullanıyor. Gerçek zamanlı sipariş yoğunluğunu analiz eden yapay zeka, yalnızca gerekli miktarda malzeme hazırlayarak üretim dengesini koruyor.

    REWE ve Circus ortaklığı, önümüzdeki dönemde iki yeni pilot lokasyonla genişletilecek. Şirket, bu sistemin sadece marketlerde değil; hastaneler, üniversiteler ve fabrikalar gibi yüksek hacimli yemek servislerinin yapıldığı alanlarda da kullanılabileceğini belirtiyor. Hatta Circus, Ukrayna’nın BRAVE1 savunma teknolojisi programıyla iş birliği yaparak askeri sahada otonom yemek hazırlama testleri yürütüyor.

    Bu tarz yenilikler heyecan verici olsa da beraberinde belli başlı problemleri de getiriyor. Bugun mavi yaka için başlıca iş kollarından birini oluşturan yemek sektörünün de otonom sistemlere geçişi, yapay zekanın yükselişi ile ciddi bir kaygı unsuru hâline gelen işsizlik sorununu daha da büyütebilir. Bu yüzden bu tarz yenilikleri, sebep olabilecekleri dönüşümden bağımsız olarak ele almak pek mümkün olmuyor.

