Almanya'da Toyota sahiplerine soğuk duş: Popüler özellik devre dışı bırakıldı

Bild gazetesinin aktardığı bilgilere göre Almanya'da binlerce Toyota ve Lexus kullanıcısı, bir sabah araçlarının mobil uygulamasını açtıklarında beklenmedik bir kısıtlama ile karşılaştı. Uzaktan klima kontrolü devre dışı bırakılmıştı. Araçlarını evden çıkmadan ısıtmak ya da soğutmak isteyen kullanıcılar artık "uzaktan iklimlendirme" özelliğinden faydalanamıyor.
Bu kararın arkasında Avrupa'daki katı çevre yasaları var. Toyota'nın Almanya ofisinden yapılan açıklamada, bu adımın aslında sürücüleri koruma amacı taşıdığı vurgulandı. Zira Almanya'da çevre koruma ve emisyonların azaltılmasına yönelik yerel yasalar, park halindeki araçların motor çalıştırılarak ısıtılmasını yasaklıyor.
Toyota: "Sürücüleri cezalardan koruyoruz"
İlk tahminlere göre bu düzenlemeden 100 binden fazla Toyota ve Lexus sahibi etkilendi. Ancak bazı istisnalar da var. Tamamen elektrikli ve şarj edilebilir hibrit modellerde bu özellik hala aktif. Çünkü bu araçlar, motoru çalıştırmaya gerek duymadan yüksek voltajlı bataryaları sayesinde kabini ısıtabiliyor veya soğutabiliyor.
Toyota sözcüsü Ralph Müller, söz konusu kararın kolay alınmadığını ancak araç sahiplerini olası para cezalarından korumak amacıyla bu adımı attıklarını belirtti. Bu özelliğin ücretsiz sunulan bir hizmet olduğunu vurgulayan şirket, devre dışı bırakılması nedeniyle herhangi bir tazminat veya geri ödeme planlanmadığını söylüyor.