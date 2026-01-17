Almanya'da Toyota sahiplerine soğuk duş: Popüler özellik devre dışı bırakıldı

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Otomobil sahipleri için teknoloji her zaman hayatı kolaylaştıran bir unsur olmuştur. Ancak son dönemde hayata geçirilen yeni kurallar bu durumu tersine çevirmeye başladı. Özellikle Almanya'da yürürlüğe giren çevre odaklı yasal düzenlemeler, bazı araçlarda uzun süredir kullanılan konfor özelliklerinin devre dışı bırakılmasına neden oldu.

Bild gazetesinin aktardığı bilgilere göre Almanya'da binlerce Toyota ve Lexus kullanıcısı, bir sabah araçlarının mobil uygulamasını açtıklarında beklenmedik bir kısıtlama ile karşılaştı. Uzaktan klima kontrolü devre dışı bırakılmıştı. Araçlarını evden çıkmadan ısıtmak ya da soğutmak isteyen kullanıcılar artık "uzaktan iklimlendirme" özelliğinden faydalanamıyor.

Bu kararın arkasında Avrupa'daki katı çevre yasaları var. Toyota'nın Almanya ofisinden yapılan açıklamada, bu adımın aslında sürücüleri koruma amacı taşıdığı vurgulandı. Zira Almanya'da çevre koruma ve emisyonların azaltılmasına yönelik yerel yasalar, park halindeki araçların motor çalıştırılarak ısıtılmasını yasaklıyor.

Tam Boyutta Gör İçten yanmalı motora sahip araçlarda klima veya kaloriferin çalışabilmesi için motorun devrede olması gerekli. Bu nedenle söz konusu sistemlerin mobil uygulama üzerinden uzaktan çalıştırılması, yasalar tarafından "gereksiz motor çalıştırma" ve "önlenebilir egzoz kirliliği" kapsamında değerlendiriliyor. Bu kurallara uymayan sürücüler ise yüksek para cezalarıyla karşı karşıya kalabiliyor.

Toyota: "Sürücüleri cezalardan koruyoruz"

İlk tahminlere göre bu düzenlemeden 100 binden fazla Toyota ve Lexus sahibi etkilendi. Ancak bazı istisnalar da var. Tamamen elektrikli ve şarj edilebilir hibrit modellerde bu özellik hala aktif. Çünkü bu araçlar, motoru çalıştırmaya gerek duymadan yüksek voltajlı bataryaları sayesinde kabini ısıtabiliyor veya soğutabiliyor.

Toyota sözcüsü Ralph Müller, söz konusu kararın kolay alınmadığını ancak araç sahiplerini olası para cezalarından korumak amacıyla bu adımı attıklarını belirtti. Bu özelliğin ücretsiz sunulan bir hizmet olduğunu vurgulayan şirket, devre dışı bırakılması nedeniyle herhangi bir tazminat veya geri ödeme planlanmadığını söylüyor.

