    Almanya’dan yeni nesil uçak kanadı: Uçuş sırasında şekil değiştiriyor

    Almanya’da test edilen şekil değiştiren uçak kanatları, uçuş sırasında koşullara göre formunu anlık ayarlayarak hem güvenliği hem de aerodinamik verimliliği artırmayı hedefliyor.

    Günümüzde ticari ve askeri uçakların neredeyse tamamı, kanat üzerindeki flap ve aileron gibi hareketli yüzeyler sayesinde yönlendirme ve denge sağlıyor. Bu sistemler oldukça güvenilir olsa da aerodinamik verimlilik ve adaptasyon kabiliyeti açısından belirli sınırlar barındırıyor. Özellikle değişken uçuş koşullarında, sabit geometrili kanat yapılarının her senaryoya aynı verimlilikle yanıt verememesi, araştırmacıları alternatif çözümler geliştirmeye yönlendiriyor. Almanya’dan hayata geçirilen yeni bir çalışma, bu alanda şu ana kadarki en dikkat çekici projelerden biri olarak dikkat çekiyor.

    İlk Testler Başarıyla Tamamlandı

    Alman Havacılık ve Uzay Merkezi (DLR) tarafından yürütülen “morphAIR” projesi kapsamında geliştirilen yeni nesil kanatlar, uçuş sırasında fiziksel olarak şekil değiştirebiliyor. Bu ay gerçekleştirilen testlerde, PROTEUS adlı insansız prototip uçak hem geleneksel hem de şekil değiştirebilen kanatlarla donatılarak karşılaştırmalı olarak incelendi. Sistemin temel uçuş kabiliyetleri ile entegrasyonu başarıyla doğrulandı.

    Bu yeni yaklaşımın merkezinde, kanadın arka kısmında yer alan ve HyTEM (Şekil Deşitiren Hiperelastik Arka Kenar) olarak adlandırılan özel bir yapı bulunuyor. Fiber takviyeli kompozit malzemelerden üretilen bu kanatlar, klasik flap sistemlerinin aksine kesintisiz bir yüzey üzerinden şekil değiştiriyor. Yani kanat üzerinde ayrı ayrı hareket eden parçalar yerine, tüm yüzey tek parça hâlinde esneyerek formunu değiştiriyor. Bu sayede hem yüzeyde boşluk oluşmuyor hem de aerodinamik sürükleme (drag) önemli ölçüde azaltılıyor.

    HyTEM sistemi, kanat boyunca dağıtılmış çok sayıda küçük aktüatör sayesinde çalışıyor. Bu aktüatörler, kanat profilini farklı noktalardan hassas şekilde ayarlayarak kaldırma kuvveti, sürükleme ve genel uçuş kontrolü üzerinde doğrudan etki yaratabiliyor. Araştırmacılara göre bu yapı, aerodinamik performansı optimize etmenin yanı sıra uçuş mekanikleri açısından da ciddi avantajlar sunuyor. Çünkü bu sistemde kontrol birkaç hareketli parçaya değil, tüm kanat yüzeyine yayılmış durumda.

    Sistem, Yapay Zekâ Destekli Kontrol Mekanizmasıyla Birlikte Çalışıyor

    Sistemin en dikkat çekici yönlerinden biri ise yapay zekâ destekli uçuş kontrol mekanizmasıyla birlikte çalışması. Geliştirilen kontrol sistemi, uçuş sırasında uçağın beklenenden farklı davrandığı durumları anlık olarak tespit edebiliyor ve kendi modelini sürekli güncelliyor. Bu sayede türbülans, hava akımı değişimleri ya da beklenmeyen yapısal sorunlar karşısında kanat formu dinamik olarak yeniden ayarlanabiliyor. Araştırma sürecinde simüle edilen arıza senaryoları, kanadın bir kısmı işlevini yitirse bile stabil uçuşun sürdürebildiğini gösteriyor.

    Bununla birlikte ekip, kanat üzerindeki basınç dağılımını çok az sayıda sensör kullanarak yeniden oluşturabilen bir yöntem de geliştirdi. Bu teknik, uçağın o anki aerodinamik durumunun neredeyse anlık olarak analiz edilmesini sağlıyor. Sistem; algılama, karar verme ve fiziksel tepki süreçlerini gerçek zamanlı olarak entegre şekilde çalıştırarak, yerel bozulmaları tespit edip anında müdahale edebiliyor.

    Geleneksel ve Şekil Değiştiren Kanatlar Aynı Platformda Birlikte Çalışabiliyor

    Yapılan testler, geleneksel ve şekil değiştiren kanatların aynı platformda birlikte çalışabileceğini de ortaya koydu. Bu durum, teknolojinin mevcut uçak tasarımlarına kademeli olarak entegre edilebileceğini gösteriyor. DLR ekibi, bu ilk uçuşların daha çok sistem entegrasyonu ve temel uçuş güvenliğini doğrulamaya yönelik olduğunu belirtirken, ilerleyen süreçte daha kapsamlı ölçüm ve analiz çalışmalarının yapılacağını ifade ediyor.

