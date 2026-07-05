Infineon, Almanya'da dünyanın en büyük güç yarı iletkeni fabrikasını hizmete aldı

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Tam Boyutta Gör Alman çip üreticisi Infineon, Almanya’nın Dresden kentinde inşa ettiği Smart Power Fab tesisini planlanandan aylar önce faaliyete geçirdi. Şirketin tarihindeki en büyük yatırım olan tesis, 5 milyar euro maliyetle hayata geçirildi.

Yeni fabrika, akıllı güç yarı iletkenleri ile analog ve karma sinyal teknolojilerinin üretimine odaklanacak. Yapay zeka veri merkezlerinden elektrik şebekelerine ve yazılım tanımlı araçlara kadar birçok kritik alanda kullanılacak çipler burada üretilecek.

Dresden’de üretim kapasitesi iki katına çıktı

Smart Power Fab’in devreye alınmasıyla Infineon’un Dresden’deki üretim kapasitesi iki katına yükseldi. Tesis aynı zamanda 1.000 doğrudan istihdam yaratırken, tedarik zinciri ve yan sanayi üzerinden binlerce ek iş imkanı oluşturması bekleniyor.

Infineon, yeni fabrikada dijital üretim teknolojileri ve yapay zeka tabanlı sistemlerden yararlanıyor. Şirket, tesisin inşasına başlamadan önce dijital ikiz modeli oluşturarak üretim hatlarının ve ekipman yerleşiminin optimize edilmesini sağladı. Yapay zeka destekli süreç planlama ve kalite doğrulama sistemleri sayesinde üretim hatlarının devreye alınma süresinin önceki nesil fabrikalara göre iki kat daha hızlı gerçekleşebileceği belirtiliyor.

Dresden tesisi ayrıca Avusturya’daki Villach üretim merkeziyle “One Virtual Fab” ağı üzerinden bağlantılı çalışacak. Böylece yeni ürünlerin ve üretim süreçlerinin doğrulama aşamaları daha kısa sürede tamamlanabilecek.

Yapay zeka veri merkezlerinden elektrikli araçlara

Tesiste üretilecek güç yarı iletkenleri, elektriğin daha verimli dönüştürülmesini ve yönetilmesini sağlayacak. Bu çipler özellikle yapay zeka veri merkezlerinin güç kaynaklarında, rüzgar türbinlerinde, güneş enerjisi sistemlerinde ve endüstriyel ekipmanlarda kullanılacak. Ayrıca yazılım tanımlı araçlar için geliştirilen akıllı güç anahtarları da Dresden’de üretilecek. Bu bileşenler elektrik akışını izlerken enerji kullanımını daha verimli hale getirecek.

Infineon, yeni fabrikanın çevresel etkisini azaltmak amacıyla çeşitli sürdürülebilirlik çözümlerini de hayata geçirdi. Tesis doğal gaz kullanmadan faaliyet gösterirken, kapalı devre su sistemleri sayesinde süreçlerde kullanılan suyun yaklaşık yüzde 90’ı geri dönüştürülüyor. Ayrıca üretim sırasında tüketilen enerjinin yüzde 45’ine kadarının geri kazanılabildiği belirtiliyor.

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Yeni yatırım, Avrupa’nın en büyük yarı iletken kümelenmesi olarak bilinen Silikon Saksonya bölgesinin konumunu daha da güçlendiriyor. Halihazırda 80 binden fazla kişinin çalıştığı ekosistem, Smart Power Fab ile birlikte Avrupa’nın çip üretim kapasitesinde önemli bir merkez olmayı sürdürecek.

Uzmanlara göre yapay zeka uygulamalarının yaygınlaşması ve küresel elektrik talebinin artması, güç yarı iletkenlerine olan ihtiyacı hızla büyütüyor. Infineon’un yeni fabrikası ise Avrupa’nın stratejik çip üretiminde dışa bağımlılığı azaltma hedefinde önemli bir kilometre taşı olarak görülüyor.

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Almanya dünyanın en büyük güç yarı iletken tesisini hizmete aldı

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