Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Almanya, elektriğinin yüzde 56’sını temiz enerjiden karşıladı

    Almanya’da yenilenebilir enerji, 2025’te elektrik tüketiminin yüzde 56’sını karşıladı. Güneş enerjisindeki güçlü kapasite artışı, rüzgar ve hidroelektrikteki düşüşe rağmen payı yükseltti.

    Almanya, elektriğinin yüzde 56’sını temiz enerjiden karşıladı Tam Boyutta Gör
    Almanya, 2025 yılında elektrik üretiminde yenilenebilir kaynakların payını tarihi bir seviyeye taşıdı. Enerji sektörü birliği BDEW ile araştırma enstitüsü ZSW tarafından paylaşılan verilere göre, yenilenebilir enerji kaynakları ülkenin toplam brüt elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 56’sını karşıladı.

    Bu oran, bir önceki yıla kıyasla 0,7 puanlık artış anlamına geliyor. Yılın ilk aylarında rüzgar ve hidroelektrik üretiminde belirgin düşüş görülmüş olmasına rağmen özellikle güneş enerjisindeki kapasite artışı bu yükselişte belirleyici oldu.

    Güneş enerjisi itici güç oldu

    2025’in ilk çeyreği, rüzgar enerjisi açısından “tarihi ölçekte zayıf” bir dönem olarak kayda geçti. Mart ayı, Almanya’da 1950’den bu yana ölçülen en rüzgarsız ay oldu. Bu durum, yıl genelinde rüzgar enerjisi üretiminin 2024’e kıyasla yüzde 5,2 azalmasına yol açtı. Ancak ikinci ve üçüncü çeyrekte rüzgarların güçlenmesi, yılın başındaki kayıpların önemli bir bölümünü telafi etti. Ayrıca karasal rüzgar türbinlerinde 5,2 GW’lık yeni kapasite devreye alındı. Bu rakam, bir önceki yıl eklenen 3,3 GW’ın belirgin şekilde üzerinde gerçekleşti.

    Almanya, elektriğinin yüzde 56’sını temiz enerjiden karşıladı Tam Boyutta Gör
    Yenilenebilir üretimdeki asıl itici güç ise güneş enerjisi oldu. Güneşten elektrik üretimi yıl genelinde yüzde 18,7 arttı. Önceki yıllarda yakalanan güçlü kurulum ivmesi 2025’te de korunurken, sisteme 17 GW’tan fazla yeni güneş enerjisi kapasitesi eklendi.

    Hidroelektrik cephesinde ise tablo zayıf kaldı. 2024’e kıyasla belirgin şekilde azalan yağışlar, hidroelektrik üretiminin yaklaşık yüzde 24,1 düşmesine neden oldu. Zaten sınırlı bir paya sahip olan hidroelektrik, 2025’te toplam yenilenebilir elektrik üretiminin yalnızca yüzde 3,2’sini oluşturdu.

    BDEW Başkanı Kerstin Andreae’ye göre Almanya’nın yenilenebilir enerji yatırımlarında kararlılığını sürdürmesi gerekiyor. Ancak değişken üretim yapısına sahip yenilenebilir kaynakları dengelemek için doğalgaz santrallerine yönelik ihalelerin ve bir kapasite piyasasının acilen hayata geçirilmesi gerektiğini de vurguladı.

    Bilim insanları ise yenilenebilir kapasitenin hızlı ve kesintisiz büyümesinin önüne engeller çıkarılmaması gerektiği konusunda uyardı. Araştırmacılar, bu tür engellerin elektrik fiyatlarını artıracağını, aynı zamanda doğalgazla çalışan santrallere ve elektrik ithalatına bağımlılığı yükselteceğini belirtti.

    Araştırmacılar, fosil yakıtların kullanım süresini uzatmak yerine, enerji sisteminde esnekliği artıran teknolojilere odaklanılması gerektiğini vurguluyor. Elektrikli araçlar, ısı pompaları ve batarya sistemleri gibi çözümlerin yenilenebilir kaynaklarla birlikte yaygınlaştırılması, hem elektrik sisteminin maliyetlerini düşürebilir hem de emisyon azaltım hedefleriyle uyumlu bir yol haritasının korunmasını sağlayabilir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BYD'den 2 tonluk ağaçla ekstrem sağlamlık testi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    plaka boyama kuşların poposunda kaka birikmesi dled vs qled antibiyotik içtikten kaç saat sonra alkol içilir monitör going to sleep nasıl açılır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    vivo V50 Lite
    vivo V50 Lite
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Exa Trend3 C3
    Exa Trend3 C3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum