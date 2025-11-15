Giriş
    Almanya, Huawei'yi gelecekteki 6G ağından yasaklayacak

    Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Huawei de dahil olmak üzere Çinli tedarikçilerin, ülkenin gelecekteki 6G telekomünikasyon altyapısından tamamen çıkarılacağını duyurdu. 

    Almanya Başbakanı Friedrich Merz, geçtiğimiz gün açıklamada Huawei de dahil olmak üzere Çinli tedarikçilerin, ülkenin gelecekteki 6G telekomünikasyon altyapısından tamamen çıkarılacağını duyurdu. 

    Berlin’de düzenlenen bir iş konferansında konuşan Merz, mevcut 5G şebekelerinde kullanılan Çin yapımı bileşenlerin mümkün olduğunca değiştirilmesi yönünde karar aldıklarını ve 6G ağında Çin teknolojisine hiçbir şekilde yer verilmeyeceğini belirtti. 

    Güvenlik kaygıları politika değişikliğini tetikledi

    Bu hamle, Avrupa’da kritik teknolojilerde dışa bağımlılık konusundaki endişelerin giderek artmasının bir yansıması niteliğinde. Alman güvenlik makamları, Huawei gibi şirketlerin Çin hükümetinin etkisine açık olabileceği ve bunun telekom altyapısında casusluk risklerini artırabileceğini düşünüyor.

    Geçen yıl Almanya, operatörlere 2026 sonuna kadar 5G çekirdek ağlardan Huawei ekipmanlarını sökme talimatı vermişti. Berlin yönetimi şimdi ise, Deutsche Telekom ve diğer operatörlerin Çin yapımı cihazları kaldırması için 2 milyar euroyu aşan bir kamu fonu oluşturmayı değerlendiriyor. 

    Avrupa teknolojide bağımsızlık arayışında

    Merz ayrıca 18 Kasım'da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yapacağı zirvede dijital egemenlik konusunu gündeme getireceğini söyledi. Merz, “Sektörle birlikte, yalnızca Çin’den değil, aynı zamanda ABD’den ve büyük teknoloji şirketlerinden de nasıl bağımsız olabileceğimizi konuşacağız” dedi.

    Avrupa Komisyonu da 2020’deki “yüksek riskli tedarikçilerden kaçının” tavsiyesini tüm üye devletler için bağlayıcı bir düzenlemeye dönüştürme yönünde çalışıyor. Avrupa’da uygulamalar farklılık gösteriyor: Birleşik Krallık ve İsveç Huawei’ye tam yasak uygularken, İspanya ve Yunanistan Çinli tedarikçilere kapılarını kapatmış değil. Finlandiya ise kısa süre önce Huawei’nin 5G istasyonlarına yönelik kısıtlamaları sıkılaştırdı.

    Almanya’nın bu kararı, geçiş sürecinde maliyetleri artırıp uygulama takvimini yavaşlatabilir. Sektör tahminlerine göre giderler %20’ye kadar yükselebilir. Deutsche Telekom, Vodafone ve Telefonica gibi büyük operatörlerin ağırlıklı olarak Avrupalı üreticilere yönelmesi gerekecek.

    Kaynakça https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-11-13/germany-to-ban-huawei-from-future-6g-network-in-sovereignty-push?embedded-checkout=true https://www.scmp.com/news/world/europe/article/3332708/germany-ban-chinas-huawei-future-6g-network
