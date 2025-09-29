Almanya insansız savaş uçağı CA-1 Europa’yı tanıttı: Hedefi 2029

Yapılan açıklamaya göre Helsing CA-1 Europa, ilk uçuşunu 2027'de yapacak. Önümüzdeki dört yıl içinde, yani 2029’da ise kullanıma hazır hale gelecek. Helsing, yapay zeka destekli bu sistemin tek başına görev yapabileceğini, aynı tipten yoğun gruplar halinde hareket edebileceğini ya da “wingman” (mürettebatlı savaş uçaklarıyla takım olarak görev yapma) formasyonunda pilotlu jeti destekleyebileceğini belirtti.
Almanya’dan insansız savaş uçağı atılımı
Anduril ve General Atomics’in operasyonel kullanım hedefleri de 2029 yılına işaret ediyor. Öte yandan bu platformlar ile aynı çizgide olan KIZILELMA’nın 2026’da düşük hacimlerle envantere girmesi bekleniyor. Daha farklı bir kullanım amacı olan ANKA 3’ün de yine 2026’da envantere girmesi hedefleniyor.
Öte yandan maliyet ve silah konularında şirket net rakamlar vermekten kaçındı ancak bu tip platformların geleneksel savaş uçaklarından çok daha düşük maliyetli olduğu biliniyor. Helsing ise 2021'de kurulduktan sonra önce savunma firmalarına yapay zeka yazılımları sundu, sonra ise Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası dronlara yöneldi. 12 milyar dolar değerlemeyle Avrupa'nın en büyük savunma girişimi haline gelen Helsing, Ukrayna için ürettiği HF-1 tipi dronlardan sipariş edilen 4.000 adedin yaklaşık 2.000 adedini teslim ettiğini bildirdi. Ayrıca kendi tasarımı olarak sunulan HX-2 taarruz dronlarının üretimine başlandığını da açıkladı.
