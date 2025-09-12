Giriş
    Almanya’nın en büyük agrivoltaik projesi devreye girdi

    Tarım, hayvancılık ve enerji aynı projede buluştu. Almanya’da devreye alınan 76 MW’lık agrivoltaik tesis, 93 hektarlık alanda hem elektrik üretimi hem de sürdürülebilir tarımı bir araya getiriyor.

    Almanya’nın en büyük agrivoltaik projesi devreye girdi Tam Boyutta Gör
    İsveç merkezli enerji şirketi Vattenfall, Almanya’da bugüne kadar hayata geçirilen en büyük tarım ve güneş enerjisi entegrasyon projesini (agrivoltaik) hizmete açtı. Mecklenburg-Batı Pomeranya bölgesindeki Tützpatz kasabasında kurulan tesis, hem tarımsal üretimi hem de elektrik üretimini bir araya getiriyor.

    Tarım, hayvancılık ve enerji bir yerde

    Almanya’nın en büyük agrivoltaik projesi devreye girdi Tam Boyutta Gör
    Toplam 76 MW kapasiteye sahip santral, Çinli üretici GCL’in 146 bin adet çift yüzeyli güneş paneliyle donatıldı. Elektrik üretimi, Sungrow marka 240 adet inverter üzerinden şebekeye aktarılıyor. Proje, yaklaşık 93 hektarlık bir alana yayılıyor ve gelecekte 50,4 MW/109 MWh kapasiteli bir batarya depolama sistemiyle desteklenecek.

    Vattenfall, tesisin kamu sübvansiyonu olmadan inşa edildiğini vurgularken ekonomik sürdürülebilirliği sağlamak için Deutsche Telekom’un iştiraki PASM ile 10 yıllık enerji alım anlaşması imzalandı. Üretilen elektrik PASM’nin işlettiği 35 bin baz istasyonundan yaklaşık 4.600’ünün yıllık ihtiyacını karşılayabilecek.

    Proje 2017’den bu yana üç aşamada geliştirildi. İlk etap olan Tützpatz 1, 43,3 MW kapasiteyle 47,5 hektarlık alana kuruldu ve güneş panelleri hayvancılıkla birlikte kullanıldı. İkinci ve üçüncü etaplarda ise toplam 32,7 MW kapasiteyle 46 hektarlık alanda tarımsal üretimle entegre edilen sistemler devreye alındı. Böylece hem enerji üretimi hem de tarım faaliyetleri tek bir model altında birleştirildi.

    Hayvancılık kapsamında altı mobil kümes kurulacak ve her birinde 2.500’e kadar tavuk barındırılabilecek. Ayrıca arazide klasik dört ürünlü ekim nöbeti uygulanacak. Panellerin doğu-batı yönünde hareket edebilmesi ve geniş aralıklarla yerleştirilmesi tarım makinelerinin rahatça çalışmasına imkan tanıyor.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni nesil Renault Clio sonunda tanıtıldı

    Profil resmi
    POOPY 1 gün önce

    hayret vagbotlar çamur atmamış...

