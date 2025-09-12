Almanya’nın en büyük agrivoltaik projesi devreye girdi

Tarım, hayvancılık ve enerji bir yerde
Vattenfall, tesisin kamu sübvansiyonu olmadan inşa edildiğini vurgularken ekonomik sürdürülebilirliği sağlamak için Deutsche Telekom’un iştiraki PASM ile 10 yıllık enerji alım anlaşması imzalandı. Üretilen elektrik PASM’nin işlettiği 35 bin baz istasyonundan yaklaşık 4.600’ünün yıllık ihtiyacını karşılayabilecek.
Proje 2017’den bu yana üç aşamada geliştirildi. İlk etap olan Tützpatz 1, 43,3 MW kapasiteyle 47,5 hektarlık alana kuruldu ve güneş panelleri hayvancılıkla birlikte kullanıldı. İkinci ve üçüncü etaplarda ise toplam 32,7 MW kapasiteyle 46 hektarlık alanda tarımsal üretimle entegre edilen sistemler devreye alındı. Böylece hem enerji üretimi hem de tarım faaliyetleri tek bir model altında birleştirildi.
Hayvancılık kapsamında altı mobil kümes kurulacak ve her birinde 2.500'e kadar tavuk barındırılabilecek. Ayrıca arazide klasik dört ürünlü ekim nöbeti uygulanacak. Panellerin doğu-batı yönünde hareket edebilmesi ve geniş aralıklarla yerleştirilmesi tarım makinelerinin rahatça çalışmasına imkan tanıyor.
hayret vagbotlar çamur atmamış...