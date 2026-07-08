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    Almanya seçimlerine AI ile Rusya izi taşıyan müdahale iddiası

    Yapay zekâ destekli sahte haberler seçim güvenliği için yeni bir tehdit oluşturuyor. Almanya'da seçim öncesi yayılan sahte videolarla Doğu-Batı ayrımının körüklendiği ortaya çıktı.

    Almanya seçimlerine AI ile müdahale iddiası: Doğu-Batı ayrımı sahte videolarla körükleniyor Tam Boyutta Gör
    Yapay zekâ araçlarının son yıllarda hızla gelişmesi, gerçeği manipüle eden sahte görüntü ve videolar üretmeyi hiç olmadığı kadar kolay hâle getirmiş. Nitekim son dönemde özellikle sosyal medyada gerçeği sahtesinden ayırmak giderek zorlaşıyor. Giderek büyüyen bu dezenformasyon krizi, seçim dönemlerinde daha da kritik hâle geliyor. Nitekim Almanya son günlerde bu sorunla çalkalanıyor. Yaklaşan seçimler öncesi ortaya çıkan bilgiler, ülkedeki Doğu-Batı ayrımını körüklemek için yapay zekânın devreye sokulduğunu gösteriyor.

    Araştırmacılar tarafından tespit edilen içerikler arasında sahte gazete kapakları, yapay zekâ ile hazırlanmış televizyon haberleri ve tamamen uydurma istatistikler yer alıyor. Bu içeriklerin en dikkat çekici yanı ise Almanya'nın en bilinen medya kuruluşlarının kimliklerini taklit etmeleri. Spiegel TV, Bild ve T-Online gibi medya kuruluşlarının yanı sıra çeşitli araştırma enstitülerinin isimleri ve görsel kimlikleri kullanılarak hazırlanan videolar, ilk bakışta gerçek haber yayınlarından ayırt edilmesi zor içerikler oluşturuyor.

    Amaç, Doğu ile Batı Almanya Arasındaki Gerilimi Yeniden Alevlendirmek

    Dezenformasyon operasyonunu inceleyen Antibot4Navalny araştırma kolektifi, kampanyanın ilk haftasında en az 49 sahte video, 12 sahte gazete kapağı ve uydurma bir grafiti görseli tespit etti. Bu içeriklerin X, TikTok ve Bluesky gibi sosyal medya platformlarında dolaşıma sokulduğu belirtiliyor.

    Paylaşılan içeriklerin neredeyse tamamı aynı anlatıyı güçlendirmeye çalışıyor. Bazılarında Batı Almanya'daki ev sahiplerinin doğudan gelen Almanlara ev kiralamak yerine yabancıları tercih ettiği öne sürülüyor. Bazı videolarda ise Alman gençlerinin büyük bölümünün eski Doğu Almanya'nın yeniden kurulmasını istediği iddia ediliyor. Hatta "Batı Doğu'dan nefret ediyor" başlığını taşıyan sahte gazete kapakları da bu kampanyanın bir parçası olarak dolaşıma sokulmuş durumda.

    Araştırmacılar, bu içeriklerde kullanılan istatistiklerin ve haberlerin tamamen uydurma olduğunu vurguluyor. Ancak profesyonel şekilde hazırlanan videolar ve tanınmış medya kuruluşlarının görsel kimliklerinin taklit edilmesi, bu içeriklerin ilk bakışta güvenilir görünmesini sağlıyor.

    Bu noktada dikkat çeken noktalardan biri, bu tarz etki operasyonlarının yeni toplumsal sorunlar oluşturmak yerine, zaten var olan kırılganlıkları daha da derinleştirmeye çalışması. Bu nedenle Almanya'nın birleşmesinin üzerinden otuz yılı aşkın süre geçmiş olmasına rağmen Doğu ve Batı Almanya arasındaki ekonomik, sosyal ve kimlik temelli farklılıklar hâlâ dezenformasyon kampanyaları için uygun bir zemin oluşturuyor.

    Araştırmayı yürüten ekip, kampanyanın daha önce Avrupa'da birçok dezenformasyon operasyonuyla ilişkilendirilen "Matryoshka" adlı ağın izlerini taşıdığını söylüyor. Avrupa'daki çeşitli kurumlar, bu ağı daha önce Rusya yanlısı etki faaliyetleriyle ilişkilendirmişti. Matryoshka'nın çalışma yöntemi, güvenilir haber kaynaklarını veya araştırma kuruluşlarını taklit ederek yanlış bilgileri gerçekmiş gibi sunmaya dayanıyor. Uzmanlara göre Almanya'da yürütülen son kampanya da aynı yöntemi izliyor. Ancak daha önce Elon Musk gibi figürlerin de Almanya'daki seçimlere müdahale etmeye çalıştığı biliniyor. Bu yüzden bu son manipülason girişiminin ardında tam olarak kimlerin olduğunu kestirmek güç. Ancak net olan bir şey var ki o da yapay zekâ çağında bilgi akışını manipüle etmenin hiç olmadığı kadar kolaylaştığı ve seçim dönemlerinde bunun daha da kritik bir probleme dönüştüğü.

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