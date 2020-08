AloTech’in “Sen neredeysen AloTech orada mottosu” ile hayata geçirdiği ofissiz çalışma modeli çalışanlara istedikleri yerden çalışma özgürlüğü sunuyor

Müşterilerine çağrı merkezi hizmeti sunmak isteyen işletmelere tüm çağrı merkezi fonksiyonlarını internet üzerinden “hizmet” olarak sunan AloTech, özgürlükçü ve güvene dayalı stratejiyle ofissiz çalışma modelini hayata geçirdi. Çalışanların diledikleri yerden çalışmalarını mümkün kılan ve çalışma saatleri yerine verimlilik odaklı bir yaklaşım izleyen AloTech, uzun süren araştırmalar ve yapılan analizler ile sürekli ofissiz çalışma modeline geçiş yaptı. Sahip olduğu teknolojik bilgi birikimi ve zaten hazır olan altyapısı sayesinde başarılı bir geçiş süreci sağlayan AloTech, Türkiye’de sürekli ofissiz çalışma imkânı sunan öncü şirketler arasında yer aldı.

Çalışanlarını kendi sorumlulukları dâhilinde işlerini yapmalarını ve zamanlarını kendilerine göre özgürce ayarlayabilmelerini destekleyen, yapılan işin kalitesine göre değerlendirmelerin yapıldığı bu yeni bir model ile ilerleyen AloTech’in ofissiz çalışma kararı sonrası İstanbul’dan farklı şehirlerde çalışmayı tercih eden birçok personeli de bulunuyor. Ankara, Aydın, Muğla, Adana, Bilecik, Konya, Çanakkale, Bursa, Antalya, Antakya, Kırklareli, Balıkesir, Kahramanmaraş, Yalova, Kocaeli, Malatya, Tekirdağ, Kütahya, Eskişehir, Niğde ve Gaziantep olmak üzere İstanbul’dan ayrılarak Türkiye’nin pek çok farklı ilinde çalışmalarını yürütmeye başlayan çalışanlar, özgür çalışma ortamının ayrıcalığını yaşıyor.

Kovid-19 pandemisi nedeniyle hem mevcut müşterilerine hem de 50’yi aşkın yeni kurumsal müşterisine daha hızlı ve iyi hizmet sunabilmek amacıyla çalışan sayısını da yüzde 15 artıran AloTech, bu özgürlükçü ve güvene dayalı yürüttüğü çalışma yöntemi ile ciddi bir verimlilik de sağladı.

Çalışanlar yolda geçen zamanlarını artık ailelerine, sevdiklerine ve hobilerine ayırabiliyor

Hayata geçirdikleri bu yeni çalışma modeliyle ilgili değerlendirmede bulunan AloTech İK Müdürü Eda Nergis Şahin, “Dijital teknolojilerin gücünü kullanarak uyguladığımız ofissiz çalışma modelimizi yeni jenerasyonu kucaklayabilmek, gerekli özgürlüğü sunabilmek için hayata geçirdik, böylelikle zaman kaybettiren, verim düşüren unsurları ortadan kaldırmayı hedefledik. Yolda geçen zamanlarını sevdikleri hobilere ayırabilen çalışanlarımız ayrıca aileleri ve sevdikleri ile daha fazla zaman geçirerek hayat kalitelerini de artırıyor. Böylece motivasyonları ve verimlilikleri de artıyor. Bu bağlamda çalışanlarımızı 09.00 - 17.00 çalışma saatleri ile değerlendiren bir yaklaşım yerine kendilerini özgür bıraktığımız bir strateji uyguluyoruz. Bizim için uzaktan çalışmak demek her zaman evden çalışmak anlamına da gelmiyor. Çalışanlarımız sahilde veya bahçede kısacası kendilerini nerede daha verimli ve üretken hissediyorlarsa orada çalışmakta tamamen serbest. Hatta bu konuda çalışanlarımızı teşvik de ediyoruz.” dedi.

“Ben neredeysem AloTech orada” mottosu ile her yerde çalışanının yanında

Tüm bunları yaparken online eğitimlerle, haftalık video konferans toplantıları ve anketlerle ile çalışanlarının durumunu, duygu ve düşüncelerini de takip ettiklerini ifade eden Şahin, “’Ben neredeysem AloTech orada’ mottosu ile içeriğinde teknolojiden kişisel gelişime kadar motivasyon araçlarının olduğu çalışma kitleriyle de çalışanlarımıza destek oluyor, online eğitimlerle onların kariyer yolcuklarında yanında yer alıyoruz. Bunun yanı sıra Kovid-19 nedeniyle şu an ertelediğimiz Happy-Hour etkinliklerimiz, konferanslarımız, şehir içi veya şehir dışı toplu gezi organizasyonlarımız gibi sosyal faaliyetlerimizi de pandeminin sonra ermesi sonrasında ofissiz çalışma modelimizde de devam ettirecek, çalışanlarımızın motivasyonunu ve mutluluğunu sürekli artıracak sürprizlerimize devam edeceğiz. Yaptığımız anketlerde çalışanlarımızın bu çalışma yöntemini çok etkili olarak değerlendirmesi de bizler için ayrı bir mutluluk kaynağı oldu.” şeklinde konuştu.

İsteyenler ofisten de çalışabiliyor

Ofiste çalışmaya devam etmek isteyenler için de gerekli düzenlemeleri yaptıklarını belirten Şahin, “Ofis dışında çalışmak yerine ofiste çalışmanın kendileri için daha verimli olduğunu düşünen çalışanlarımızın da isteklerini dikkate alıyoruz. Bu nedenle ekip toplantılarının yanı sıra uzaktan çalışmayı tercih etmeyenler veya evinde çalışma ortamı olmayanlar için ofisimizin belirli bölümlerini açık bıraktık. Bununla birlikte ofisimizin büyük kısmını aktivite alanları ve iletişimi artırma amaçlı kullanacağız. Müzikle uğraşanlar için bir sahnemiz ve sosyalleşme için ortak bir sohbet ve oyun alanımız bulunuyor. Ana amacımız ofisimizi düzenli çalışma ortamından çok ekip iletişimini artırmak ve keyifli bir ortam sağlanması amacı ile kullanmak.” dedi.

İşe alımlar da online ortamda yapılıyor

İşe alım süreçlerini de online ortamda gerçekleştirmeye başladıklarını ifade eden Şahin, şunları söyledi: “Yeni çalışma modelimizde staj ve işe alım mülakatlarını da artık online yapıyoruz. Bu tür mülakatların daha verimli olduğunu gözlemledik. Görüşmelerimizi tüm olumsuz çevresel faktörleri ortadan kaldırarak, daha verimli ve daha odaklı şekilde online platform üzerinden gerçekleştiriyor olmamız bunun başlıca nedeni. Adayların hazır olmaları, ortamın rahatlığından dolayı özgüvenleri, trafik gibi stres unsurlarına maruz kalmadıklarından yansıttıkları pozitiflik en dikkat çeken durumlar oldu. Ayrıca hem mevcut müşterilerimizin hem de altyapımızı yeni kullanmaya başlayan 50’yi aşkın yeni kurumsal müşterimizin ihtiyaçlarını hızla karşılamak ve Kovid-19 sürecinde onlara destek olmak amacıyla çalışan sayımızı da yüzde 15’in üzerinde artırdık. Bu yıl da aktif arayışlarımızla çalışan sayımızı daha da artırmayı hedefliyoruz.”

AloTech Hakkında

2007 yılında kurulan AloTech, müşterilerine çağrı merkezi hizmeti sunmak isteyen işletmelere tüm çağrı merkezi fonksiyonlarını internet üzerinden “servis” olarak sunmayı hedefleyen bir teknoloji şirketidir. Geleneksel teknolojilerin aksine donanım, yazılım, sunucu gibi yatırım maliyetleri ve bakım, onarım, lisanslama ve upgrade gibi işletme gereksinimleri olmayan bulut hizmetleriyle çağrı merkezlerine esneklik, maliyet avantajı, yönetim ve kullanım kolaylığı kazandırmayı hedefleyen AloTech, bu yaklaşımıyla bulut teknolojilerinin Türkiye’deki öncüleri arasında yer alıyor. Mevcut çözümleri Bulut Santral (Cloud PBX), Bulut Çağrı Merkezi (Cloud Contact Center) ve Kanal Çağrı Yönetimi hizmetlerinden oluşan AloTech, tüm hizmet portföyünü kullandığın kadar öde (pay as you go) modeliyle ücretlendirmekte, böylelikle müşterilerine “gerçek anlamda” katma değer sağlayan bir iş ortağı olmayı amaçlıyor.

