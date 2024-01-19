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    Alper Gezeravcı, uzaya çıkan ilk Türk oldu!

    Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Axiom Space’in Axiom Mission 3 göreviyle Uluslararası Uzay İstasyonu’na doğru yolculuğa çıktı. Böylelikle uzaya çıkan ilk Türk olma başarısını gösterdi.
    Alper Gezeravcı, uzaya çıkan ilk Türk oldu! Tam Boyutta Gör
    Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Axiom Space’in Axiom Mission 3veya kısa adıyla Ax-3 göreviyle Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) doğru yolculuğa çıktı. Böylelikle uzaya çıkan ilk Türk olma başarısını gösterdi.

    Uzaya çıkan ilk Türk oldu

    Alper Gezeravcı. SpaceX’in Falcon 9 roketiyle Kennedy Uzay Merkezi'nde bulunan Fırlatma Kompleksi 39A'dan Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru Türkiye saati ile 18 Ocak’ı 19 Ocak’a bağlayan gece 00:49’da yolculuğa çıktı. Başarılı geçen fırlatma sonucunda Dragon kapsülü Falcon 9 roketinden ayrıldı.

    36 saat sürecek yolculuğun ardından Dragon kapsülü her şey plana uygun giderse 20 Ocak 13.15'te Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) kenetlenecek.

    Mürettebat yörüngedeki laboratuvarda bulundukları süre boyunca insan fizyolojisi ve teknolojik endüstriyel gelişmelere odaklanan 30'dan fazla bilimsel deney gerçekleştirecek. Alper Gezeravcı, Türkiye Uzay Ajansı (TUA), TÜBİTAK Uzay ve çeşitli kurumlar tarafından hazırlanan 13 deneyi gerçekleştirecek. Bunlar arasında CRISPR teknolojisi, mikro yer çekimi ve uzay ortamında, insan genetiği, insan sağlığı, biyoloji, malzeme bilimi ve üretim teknolojileri gibi deneyler var.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    camokan 2 gün önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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