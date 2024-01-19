Alper Gezeravcı, uzaya çıkan ilk Türk oldu!

Uzaya çıkan ilk Türk oldu
Alper Gezeravcı. SpaceX’in Falcon 9 roketiyle Kennedy Uzay Merkezi'nde bulunan Fırlatma Kompleksi 39A'dan Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru Türkiye saati ile 18 Ocak’ı 19 Ocak’a bağlayan gece 00:49’da yolculuğa çıktı. Başarılı geçen fırlatma sonucunda Dragon kapsülü Falcon 9 roketinden ayrıldı.
36 saat sürecek yolculuğun ardından Dragon kapsülü her şey plana uygun giderse 20 Ocak 13.15'te Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) kenetlenecek.
Mürettebat yörüngedeki laboratuvarda bulundukları süre boyunca insan fizyolojisi ve teknolojik endüstriyel gelişmelere odaklanan 30'dan fazla bilimsel deney gerçekleştirecek. Alper Gezeravcı, Türkiye Uzay Ajansı (TUA), TÜBİTAK Uzay ve çeşitli kurumlar tarafından hazırlanan 13 deneyi gerçekleştirecek. Bunlar arasında CRISPR teknolojisi, mikro yer çekimi ve uzay ortamında, insan genetiği, insan sağlığı, biyoloji, malzeme bilimi ve üretim teknolojileri gibi deneyler var.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.