Alphabet ilk kez 100 milyar dolarlık çeyrek gelirine ulaştı

Siparişler birikti
En dikkat çekici artış, Google Cloud tarafında yaşandı. Şirketin bulut birimi, yapay zeka altyapısına yönelik yoğun talep sayesinde gelirlerini yıllık bazda yüzde 35 artırarak 15,15 milyar dolara taşıdı. Bu performans, geçen çeyrekteki yüzde 32’lik büyümenin de üzerine çıktı. CEO Sundar Pichai, bulut tarafında 155 milyar dolarlık sipariş birikimi bulunduğunu belirtti.
Alphabet’in genel reklam gelirleri de güçlü seyrini sürdürdü. Şirketin YouTube reklam gelirleri 10,26 milyar dolar ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Toplam reklam gelirleri 74,18 milyar dolar oldu. Bu rakam geçen yılın aynı dönemindeki 65,85 milyar dolardan önemli bir artış anlamına geliyor. Arama gelirleri de yüzde 15 artışla 56,56 milyar dolara ulaştı.
Yapay zeka tarafında da büyüme dikkat çekici boyutlarda. Şirketin amiral gemisi yapay zeka uygulaması Gemini, artık aylık 650 milyon aktif kullanıcıya ulaştı. Bu sayı, bir önceki çeyrekte 450 milyondu. Gemini API ile dakikada 7 milyar token işlendiği de açıklandı. Google One ve YouTube Premium'daki büyümenin öncülüğünde 300 milyon ücretli aboneliği ulaşıldı.
Alphabet’in diğer birimleri arasında yer alan Verily (yaşam bilimleri) ve Waymo (otonom sürüş) gibi “Other Bets” segmenti ise 344 milyon dolar gelir elde etti. Bu, geçen yılki 388 milyon doların altında kaldı. Söz konusu segmentin zararı 1,42 milyar dolara yükseldi. Tüm yılın geneline baktığımızda ise Alphabet hisseleri yüzde 45 değer kazandı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
kod
Düşük bataryalı versiyon da bir an önce ülkemize rekabetçi bir fiyatla gelir umarım
merhabalar...
kod alabilir miyim ? :)
kupon
kupon
Kupon
Kupon icin
bitmediyse alaım
selamlar
Teşekkürler
Elektronik ürünler için biraz daha yüksek olmalıydı ama olsun bu da iyidir teşekkür ederiz... : )
bende rica edeceğim teşekkürler.
Öyleyse Sırsa Sizde..
codinho
kod gelmedi ne zaman gelir
Kod istiyorum.
Kaldıysa 1 adet alabilirim :)
Teşekkürler
kod?