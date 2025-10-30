Alphabet ilk kez 100 milyar dolarlık çeyrek gelirine ulaştı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Alphabet, 2025’in üçüncü çeyreğinde ilk kez 100 milyar doları aşan gelir açıklayarak rekor kırdı. Analist tahminleri hem gelir hem de kâr açısından geride bırakılırken Alphabet’in toplam geliri 102,35 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Siparişler birikti

En dikkat çekici artış, Google Cloud tarafında yaşandı. Şirketin bulut birimi, yapay zeka altyapısına yönelik yoğun talep sayesinde gelirlerini yıllık bazda yüzde 35 artırarak 15,15 milyar dolara taşıdı. Bu performans, geçen çeyrekteki yüzde 32’lik büyümenin de üzerine çıktı. CEO Sundar Pichai, bulut tarafında 155 milyar dolarlık sipariş birikimi bulunduğunu belirtti.

Tam Boyutta Gör Yapay zeka tabanlı talep yükselirken şirket, 2025 yılı sermaye harcamalarının 91 ila 93 milyar dolar aralığında olacağını açıkladı. 2026 için de sermaye yatırımlarında “önemli bir artış” planlandığına dikkat çekildi. Yatırımların büyük kısmı veri merkezleri ve teknik altyapıya yönelecek.

Alphabet’in genel reklam gelirleri de güçlü seyrini sürdürdü. Şirketin YouTube reklam gelirleri 10,26 milyar dolar ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Toplam reklam gelirleri 74,18 milyar dolar oldu. Bu rakam geçen yılın aynı dönemindeki 65,85 milyar dolardan önemli bir artış anlamına geliyor. Arama gelirleri de yüzde 15 artışla 56,56 milyar dolara ulaştı.

Tam Boyutta Gör Alphabet’in net kârı da geçen yılki 26,3 milyar dolardan 34,97 milyar dolara yükselerek önemli bir sıçrama gösterdi.

Yapay zeka tarafında da büyüme dikkat çekici boyutlarda. Şirketin amiral gemisi yapay zeka uygulaması Gemini, artık aylık 650 milyon aktif kullanıcıya ulaştı. Bu sayı, bir önceki çeyrekte 450 milyondu. Gemini API ile dakikada 7 milyar token işlendiği de açıklandı. Google One ve YouTube Premium'daki büyümenin öncülüğünde 300 milyon ücretli aboneliği ulaşıldı.

Alphabet’in diğer birimleri arasında yer alan Verily (yaşam bilimleri) ve Waymo (otonom sürüş) gibi “Other Bets” segmenti ise 344 milyon dolar gelir elde etti. Bu, geçen yılki 388 milyon doların altında kaldı. Söz konusu segmentin zararı 1,42 milyar dolara yükseldi. Tüm yılın geneline baktığımızda ise Alphabet hisseleri yüzde 45 değer kazandı.

