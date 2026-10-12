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    Geçmişten geldi, gelecekten gibi görünüyor: Alpine A310 Vision

    Alpine, ikonik A310’u retro fütüristik bir konseptle yeniden yorumladı. Yalnızca 1,18 metre yüksekliğindeki A310 Vision, alüminyum gövdesi ve sıra dışı tasarımıyla markanın geçmişini geleceğe taşıyor.

    Alpine A310 Vision tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Alpine, 1971’de tanıttığı A310’un karakteristik tasarımını A310 Vision adlı yeni konseptiyle günümüze taşıdı. Dört silindirli A310’un 55., V6 versiyonunun ise 50. yılını kutlayan çalışma, orijinal modelin keskin çizgilerini ve alçak gövdesini çağdaş bir yorumla buluşturuyor.

    Tasarım stüdyosunun merkezine orijinal A310 yerleştirildi

    Alpine tasarım ekibi, konsepti geliştirirken stüdyonun merkezine gerçek bir A310 yerleştirmiş. Elle çizilen eskizler ve otomobilin gövde oranları üzerine yapılan incelemelerle, 1970’lerin sade ve güçlü tasarım anlayışının günümüzün malzemeleri ve üretim imkanlarıyla nasıl yorumlanabileceği araştırılmış.

    Ortaya çıkan konsept, ilk dört silindirli versiyonların yalın çizgileriyle V6 modellerin genişletilmiş çamurluklarını birleştiriyor. Alpine, çalışmayı gelecekteki bir seri üretim modelinin habercisi olarak değil, markanın tasarım mirasını araştıran bağımsız bir konsept olarak tanımlıyor.

    4,55 metre uzunluk, 1,18 metre yükseklik

    Alpine A310 Vision tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    A310 Vision’ın en dikkat çekici özelliği, oldukça alçak ve geniş gövdesi. Konsept 4,55 metre uzunluğa, 1,18 metre yüksekliğe ve 2,45 metre aks mesafesine sahip. Arka bölümdeki en geniş noktada ise gövde genişliği 2,03 metreye ulaşıyor.

    Alüminyum gövde, Formula 1’den ilham alan kıvrımlı yüzeylere sahip siyah alt bölümle kontrast oluşturuyor. Kabini çevreleyen yarı saydam kubbe biçimli yapı da konseptin fütüristik görünümünü tamamlıyor.

    Jantlarda Alpine’in “A” harfini çağrıştıran üçgen bir form kullanılıyor. Bu tasarım, ilk A310 versiyonlarının kapalı yüzeyli metal jantlarına gönderme yapıyor.

    Yeni APP platformu tasarımın önünü açıyor

    Alpine A310 Vision tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    A310 Vision, Alpine’in yeni APP platformunun farklı gövde oranları ve tasarım çözümleri geliştirmeye sağladığı esnekliği sergiliyor. Marka, platformun modüler yapısıyla spor otomobillerde yeni biçimlerin denenebildiğini belirtiyor.

    Gövdenin orta ekseni boyunca uzanan “Y zero” adlı kanatçık, bakışı otomobilin arkasına yönlendiren bir tasarım unsuru olarak kullanılıyor. Arka bölümdeki iki parçalı kanat, buz ve dağları çağrıştıran saydam bir yapıya sahip. Bıçak biçimindeki arka aydınlatmalar da yere basma kuvveti üretmeye katkıda bulunan aerodinamik elemanlar olarak tasarlanmış.

    Kabinde fiziksel kontroller korunuyor

    A310 Vision öncelikle bir dış tasarım çalışması olsa da yarı saydam kabin, iç mekâna dair bazı ipuçları veriyor. Kıvrımlı formlara sahip koltuklar ve belirgin renk bloklarıyla ayrılan yüzeyler, dış tasarımdaki yaklaşımı kabine taşıyor.

    İç mekanda dikkat çeken bir diğer detay ise Hi-Fi ses sistemlerinden ilham alan fiziksel kumandalar. Alpine, kabini tüm ayrıntıları tamamlanmış bir üretim otomobili iç mekânından ziyade, konseptin görsel karakterini destekleyen bir çalışma olarak ele alıyor.

    A310 Vision’ın motoru, bataryası veya performansına ilişkin teknik veriler paylaşılmıyor. Konsept, bu aşamada Alpine’in geçmişteki tasarım unsurlarını geleceğin spor otomobillerine nasıl uyarlayabileceğini gösteriyor.

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