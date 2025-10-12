Giriş
    ALTAY tankları 28 Ekim’de TSK’ya teslim ediliyor

    Cumhuriyet Bayramı öncesi 28 Ekim'de BMC Ankara tesisinde yapılacak törenle ALTAY tanklarının ilk seri teslimatı gerçekleştirilecek. Proje kapsamında 250 adet ALTAY üretilecek.

    ALTAY tankları 28 Ekim’de TSK’ya teslim ediliyor Tam Boyutta Gör
    Cumhuriyet’in 102. yılı kutlamaları öncesinde Türk savunma sanayii açısından büyük öneme sahip bir adım atılıyor. Türkiye’nin yerli ana muharebe tankı projesi ALTAY, 28 Ekim’de ilk kez Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilecek. Teslimat töreni, aynı zamanda Kahramankazan’daki BMC Ankara Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim Tesisi’nin resmi açılışıyla birlikte gerçekleştirilecek.

    250 adet ALTAY üretilecek

    Proje kapsamında planlanan üretim adedi toplam 250 adet olarak belirlendi; bunun 85'i T1 konfigürasyonunda, 165'i ise T2 konfigürasyonunda Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine alınacak. Seri üretim süreci, başlangıçta ithal güç grubu kullanımıyla başlasa da ilerleyen dönemde tamamen yerli geliştirilen BATU güç grubu ile devam edecek. İlk partide kullanılacak olan Güney Kore menşeli güç grubunun ilk 40 tankta görev yapacağı, daha sonra 1.500 beygir gücündeki BATU güç grubuna geçileceği açıklanmıştı.

    Prototip aşamasında yaşanan ihracat lisansı kısıtları ve sahada elde edilen geri bildirimlerle bundan iki yıl önce Yeni ALTAY ortaya çıkmıştı. Projeye başlanan ALTAY ile teslimatı yapılacak Yeni ALTAY arasında tek benzerlik görsel düzeyde. Yeni ALTAY, hem yerlileştirilmiş hem de yeni yeteneklerle donatılmış bir versiyon.

    ALTAY tankları 28 Ekim’de TSK’ya teslim ediliyor Tam Boyutta Gör
    Tanka entegre edilen başlıca geliştirmeler arasında Aktif Koruma Sistemi (APS), yeni güç grubu, gelişmiş zırh düzenlemeleri, yenilenmiş atış kontrol sistemi ve araç kontrol elektroniği yer alıyor. Ayrıca yerli üretime geçen bileşenler arasında hız azaltıcı sistemler, nişancı için 2. derece görüş sistemi, palet, kule çember dişlisi, yakıt ve hidrolik pompalar, mobil gizleme ağı, periskop ve rotor gibi kritik parçalar sayıldı.

    ALTAY, yakın coğrafyada gözlenen son muharebe deneyimleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin geleceğe yönelik ihtiyaçları dikkate alınarak yeni bir koruma konseptine göre yeniden tasarlandı ve T1 konfigürasyonuna yükseltildi. Bu revizyonla birlikte araç, pasif, reaktif ve aktif koruma öğelerinin bir arada çalıştığı çepeçevre zırh koruması sunacak şekilde geliştirildi.

    Kısa menzilli roket saldırılarına karşı korunmada ise yeni nesil reaktif zırh (ERA) ve kafes zırh uygulamaları kullanılarak RPG tehdidine karşı ek koruma sağlanıyor. Bunun yanı sıra, tüm anti-tank roket ve güdümlü füzelere karşı 360 derece koruma sunan Aktif Koruma Sistemi ile entegre bir savunma katmanı inşa edildi.

    Teslimat takvimi nasıl?

    Daha önce açıklanan teslimat takvimine göre 2025 yılında 3 adet, takip eden yıllarda 2026'da 11 adet, 2027'de 41 adet ve sonrasında 30 adet olmak üzere T1 konfigürasyonundan toplam 85 adet üretilecek. 2028’den itibaren T2 konfigürasyona geçiş yapılarak ilave 165 adet tank üretilecek ve böylece toplam 250 ALTAY TSK envanterine teslim edilmiş olacak.

