Alternatifsiz Değilsiniz: Taahhütsüz İnternet

İnternet aboneliğinize dilediğiniz zaman son verebilmek ya da değiştirebilmek istiyor, herhangi bir şekilde bağlı kalmak istemiyorsanız taahhütsüz internet aboneliği tam da size göre.



Taahhütsüz İnternet Ne Demek?



Bilindiği üzere çoğu telekomünikasyon şirketi internet abonelerine taahhüt sınırı koymaktadır.

Paket indirimlerini uygularken 1 yılı aşkın süre abonelik sözü alan şirketler aynı zamanda abonelik iptalinde de uygulanan indirim miktarını geri talep etmektedir. Bu durumda internet hizmetinizin olanaklarından memnun olmadığınızda ya da adres değişikliklerinde, ev internetinizi kullanmaya ara verdiğinizde de fatura ödemeye devam edersiniz.

Taahhütsüz internet paketleri ise yıllık aboneliklere bir alternatif getirerek aylık taahhütsüz internet hizmeti sunmaktadır. Yani size en uygun internet hizmetini sunarken, aboneliğinizi dilediğiniz zaman sonlandırma imkanı sunmaktadır. Böylece internet koşullarından memnun olmadığınızda ya da size daha uygun paketlere geçmek istediğinizde mevcut hizmete bağlı kalmak zorunda olmazsınız.

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En Uygun Ev İnternet Paketleri Taahhütlü müdür?

Taahhütsüz ev interneti aboneliğinizde yüksek miktarlar ödemek zorunda değilsiniz. Çoğu telekomünikasyon şirketi en uygun ev internet paketini taahhüt karşılığında sunsa da Turknet gibi şirketler benzer fiyatlara, hatta daha uygun fiyatlara, taahhütsüz ev interneti sunmaktadır.

Yani bu hizmette hem uzun vadelerde aboneliğe bağlı kalmaz hem de daha uygun bir fiyat ödeyebilirsiniz. Öyle ki; eğer evde internet kullanmıyor ve mobil veri ile idare etmeye çalışıyorsanız Turknet’in sunduğu Özgür İletişim Paketi’nde taahhütsüz internet hizmeti mobil veride ödeyeceğiniz kota aşım bedelinden çok daha uyguna gelmektedir. Özellikle yaz aylarını yazlıklarında geçiren internet kullanıcıları bu sorunu sıklıkla yaşar. Kısa bir süre olduğu için taahhüt vermek istemeyen kullanıcılar, mobil internet verilerini tüketir. Buna çözüm olarak da TurkNet’in taahhütsüz internetini yazlık internet olarak da kullanabilirsiniz. Eve dönerken de ister iptal eder isterseniz de evinize taşırsınız.

Uygun Fiyata Fiber İnternet Hızı



Taahhütsüz ev internetinde hız sorunu da yaşamazsınız. Yani uygun fiyatlı ve bağlayıcı olmaması daha yavaş ve kotalı bir hizmet alacağınız anlamına gelmez. Alt Yapınıza uygun en hızlı interneti, taahhütsüz, uygun fiyatlı ve sınırsız olarak kullanabilirsiniz. Böylece ucuz fiber interneti en iyi koşullarda kullanma fırsatına sahip olursunuz.



Taahhütsüz İnternetin Avantajları Nelerdir?



Taahhütsüz internetin en büyük avantajı, abonelikten cayma durumunda herhangi bir bedel ödememenizdir. Daha uygun bir internet tarifesine geçmek, , daha uygun fiyatlı internet hizmeti talep etmek, taşınma gibi durumlarda evde internet aboneliğinizi dilediğiniz gibi sonlandırabilmek de diğer avantajlar arasında sayılabilir.

Bunlara ek olarak taahhütsüz internet hizmetinin diğer hizmetlerle eşdeğer hatta daha iyi koşullar sunması da bir avantajdır. Alt yapınıza göre 100 Mbps’e kadar internet hızı ve kotasız hizmet ile oyun film gibi yüksek kapasiteli yüklemeleri dilediğinizce kullanabileceğiniz bir internet serüveni sizi bekliyor. Üstelik daha uygun fiyatlarla bu hizmete erişmek mümkündür.

Başka bir deyişle; her koşulu göz önünde bulundurduğumuzda evde en uygun internet paketi taahhütsüz internet ile sağlanabilmektedir.

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