    Altın kaplama logoya sahip lüks MPV: Geely Galaxy V900 satışta

    Geely Galaxy, yeni lüks MPV modeli V900’ü satışa sundu. Menzil uzatıcı elektrikli altyapısı, lüks iç mekânı ve ileri sürüş destek sistemleriyle segmentinde dengeleri değiştirecek.

    Altın kaplama logoya sahip lüks MPV: Geely Galaxy V900 satışta Tam Boyutta Gör
    Geely’nin Galaxy markası, yeni orta-üst sınıf MPV modeli Galaxy V900’ü resmen satışa sundu. Model, üç farklı donanım seviyesiyle pazara çıkarken, liste fiyatları yaklaşık 44.300 ile 52.800 dolar arasında değişiyor. Menzil uzatıcı (EREV) sisteme sahip olan araç, 456 beygir maksimum güç sunuyor.

    Galaxy V900, 1.5 litrelik turbo benzinli motor ile iki elektrik motorunu bir araya getiren menzil uzatıcı elektrikli bir güç aktarma sistemine sahip. Araç, CLTC normuna göre 260 kilometre saf elektrikli sürüş menzili sunarken, tam dolu batarya ve yakıt deposuyla toplamda 1.220 kilometrelik bir menzile ulaşabiliyor.

    Giriş seviyesindeki 1180 AWD Pro versiyonu 7 koltuklu olarak sunuluyor. 1220 AWD Max ve serinin en üstünde yer alan Golden Sunshine Collector's Edition'da ise 6, 7 veya 8 koltuk tercihi yapılabiliyor.

    Altın kaplama logoya sahip lüks MPV: Geely Galaxy V900 satışta Tam Boyutta Gör
    Galaxy V900’ün ön tasarımında “Star River” adı verilen ışık imzası dikkat çekerken, ortada 24 ayar altın kaplama Pegasus logosu yer alıyor. İç mekânda ise yüzde 91,8’lik alan kullanım oranına sahip geniş bir kabin sunuluyor. Kokpitte 15,4 inçlik merkezi multimedya ekranı, 10,25 inçlik dijital gösterge paneli ve 19,8 inçlik artırılmış gerçeklik destekli head-up display bulunuyor.

    Araç, Geely'nin gelişmiş sürüş destek sistemiyle donatılmış. Bu sistem; yüksek hassasiyetli bir LiDAR sensörü, 3 adet milimetrik dalga radarı, 11 yüksek çözünürlüklü kamera ve 12 ultrasonik radar olmak üzere toplam 27 algılama birimi içeriyor. Donanım sayesinde ülke genelinde otoyol ve şehir içi Navigasyon Destekli Otopilot NOA fonksiyonları destekleniyor.

    Konfor tarafında Galaxy V900, ısıtma, soğutma, hafıza ve masaj özelliklerine sahip koltuklarla öne çıkıyor. İkinci sırada 17,3 inçlik bir eğlence ekranı ve kol dayamasına entegre 5,98 inçlik bir kontrol ekranı bulunuyor. Ayrıca -6 ile 50 derece arasında sıcaklığı koruyabilen 9,1 litrelik soğutmalı saklama alanı ve 27 hoparlörlü, 2.300 watt gücündeki Flyme Sound ses sistemi de donanımlar arasında yer alıyor.

    Menzil uzatıcı elektrikli sistem toplamda 340 kW (456 beygir) maksimum güç ve 523 Nm tork üretiyor. Galaxy V900, 43,3 kWsa veya 50 kWsa kapasiteli iki farklı batarya seçeneğiyle sunulurken, bu bataryalar sırasıyla 220 kilometre ve 260 kilometre saf elektrikli menzil sağlıyor.

