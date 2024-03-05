Altınay Savunma Teknolojileri’nden yeni üretim tesisi kuruyor

12 bin 500 metrekare kapalı alana sahip yeni üretim tesisi, elektronik altyapı, üretim ve kompozit konularındaki yetenekleriyle dikkat çekiyor. tesiste, yatay-dikey çok eksenli işleme merkezleri, sayısal denetimli yüzey ve hassas işleme tezgâhları, lazer makine yatırımları yer alıyor. Ayrıca elektronik kart üretiminde kullanılacak yüksek hızlı tam otomatik dizgi hattı, tesisin önemli yetenekleri arasında bulunuyor.
Altınay Savunma, bu yılın ilk yarısında halka arz olmayı planlıyor. Elde edilecek gelirle uluslarası alanda başarı hedefleniyor. Kurulması planlanan 1.000 kişilik Ar-Ge merkezi ile inovasyon ve teknoloji alanındaki yeniliklere imza atılması planlanıyor. Kara, deniz ve hava platformlarına yönelik anahtar teslim çözümleriyle, teknolojik ürünleri ve kritik alt sistemleri ile iç pazarda olduğu gibi uluslararası pazarda da yer alan şirket, sahip olduğu teknolojileri, üretim kabiliyetlerini ve imkanlarını geliştirme yolunda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.