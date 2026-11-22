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Oynat Bilim insanları, Alzheimer ve yaşlılığa bağlı hafıza kaybını önlemek amacıyla mRNA teknolojili yeni bir burun damlası geliştirdi. Sidney Üniversitesi'nin yaptığı deneylerde damla, beynin BDNF proteini üretmesini sağlayarak kan-beyin bariyerini aştı. Uygulama sayesinde yaşlı farelerin hafızası genç farelerin seviyesine ulaştı ve beyinlerinde yeni nöron gelişimi gözlendi. Henüz deneysel aşamadaki yöntem, Alzheimer tedavisinde önemli bir umut olarak görülüyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Bilim insanları, yaşlanma ve Alzheimer hastalığıyla birlikte ortaya çıkan bilişsel gerilemeyi yavaşlatmak ve hafıza işlevlerini iyileştirmek amacıyla mRNA teknolojisine dayanan yeni bir tedavi yöntemi geliştirdi. Sidney Üniversitesi araştırmacıları tarafından yürütülen deneylerde, burun yoluyla uygulanan özel damlalar yaşlı farelerin öğrenme ve hafıza performansını önemli ölçüde artırdı. Tedavi uygulanan hayvanların bazı bilişsel testlerde genç farelerle benzer sonuçlar elde etmesi, Alzheimer araştırmalarında farklı bir yaklaşımın önünü açabilecek nitelikte değerlendiriliyor. Henüz deneysel aşamada bulunan yöntemin temel amacı, yaşla birlikte azalan beyin kaynaklı nörotrofik faktör (BDNF) seviyelerini yeniden artırmak.

mRNA teknolojisi Alzheimer kaynaklı hafıza kaybını etkileyebilir

Araştırmanın merkezinde, sinir hücrelerinin yaşamını sürdürmesine ve birbirleriyle bağlantı kurmasına yardımcı olan BDNF proteini bulunuyor. Bu protein, beynin öğrenme ve hafıza süreçlerinde önemli rol oynayan nöroplastisite mekanizmasının desteklenmesinde görev alıyor. Nöroplastisite, beynin yeni bilgiler edinirken sinir hücreleri arasındaki bağlantıları değiştirebilmesini ifade ediyor. Yaşlanma ve bazı nörolojik hastalıklarla birlikte BDNF düzeylerinin azalması, bu bağlantıların işleyişini olumsuz etkileyerek bilişsel performansın düşmesine katkıda bulunabiliyor.

Araştırmacıların geliştirdiği yöntemde, doğrudan BDNF proteini vermek yerine hücrelere bu proteini üretmeleri için gerekli genetik talimatlar aktarılıyor. Bunun için COVID-19 aşılarında da kullanılan haberci RNA (mRNA) teknolojisinden yararlanılıyor. mRNA molekülleri, hücrelerin belirli proteinleri üretmesini sağlayan geçici biyolojik talimatlar taşıyor. Lipid nanopartiküller olarak adlandırılan yağ temelli mikroskobik taşıyıcılar ise bu molekülleri koruyarak hedef hücrelere ulaştırmaya yardımcı oluyor.

Bu yaklaşımın önemli avantajlarından biri, BDNF proteininin dışarıdan doğrudan verilmesi yerine vücudun kendi hücreleri tarafından üretilmesini sağlaması. Araştırmacıların laboratuvar ortamındaki hücre kültürlerinde gerçekleştirdiği incelemelerde, uygulamadan sonra dört gün boyunca BDNF üretiminin tespit edilebildiği görüldü. Böylece tedavinin etkisinin yalnızca uygulama anıyla sınırlı kalmayabileceği değerlendiriliyor. Bununla birlikte, insanlarda aynı üretim süresinin ve etkinin elde edilip edilemeyeceği henüz bilinmiyor.

Tedavinin uygulanma biçimi de araştırmanın dikkat çeken yönlerinden birini oluşturuyor. Geleneksel ilaçların beyne ulaştırılmasındaki en büyük engellerden biri, kan-beyin bariyeri olarak bilinen koruyucu yapının birçok molekülün beyin dokusuna geçişini sınırlandırması. Bu bariyer, zararlı maddelerin merkezi sinir sistemine ulaşmasını engellerken tedavi amacıyla geliştirilen bazı ilaçların da hedeflerine erişmesini zorlaştırıyor. Sidney Üniversitesi ekibi, burun boşluğu ile beyin arasındaki anatomik bağlantılardan yararlanarak bu engeli farklı bir yoldan aşmayı hedefliyor.

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Araştırmanın ilk aşamasında 18 aylık yaşlı fareler üzerinde deneyler gerçekleştirildi. mRNA içeren burun damlaları uygulanan hayvanlar, tedavi edilmeyen yaşlı farelerle ve genç farelerle karşılaştırıldı. Nesne tanıma, çalışma belleği ve mekansal hafıza testlerinde tedavi gören yaşlı farelerin performansı genç hayvanların sonuçlarına yaklaştı. Buna karşılık fiziksel aktivitelerinde benzer bir iyileşme görülmemesi, bilişsel performanstaki artışın yalnızca genel enerji seviyesindeki yükselişle açıklanamayacağını ortaya koydu.

Araştırmacılar ayrıca hafıza oluşumunda kritik öneme sahip hipokampus bölgesini de inceledi. Tedavi uygulanan yaşlı farelerin bu beyin bölgesinde, yeni nöron gelişimiyle ilişkili belirtiler taşıyan hücrelerin sayısının daha yüksek olduğu gözlemlendi. Bu bulgu, BDNF seviyelerindeki artışın yalnızca mevcut sinir hücrelerinin işlevlerini desteklemekle kalmayıp beynin yenilenme süreçleriyle de ilişkili olabileceğine işaret ediyor. Ancak söz konusu hücresel değişimlerin uzun vadede ne ölçüde kalıcı olduğu henüz açıklığa kavuşmuş değil.

Yöntem daha sonra ailesel Alzheimer hastalığıyla ilişkili çeşitli genetik mutasyonları taşıyan özel olarak tasarlanmış farelerde de denendi. Tedaviye iki aylıkken başlandı ve uygulamalar haftada iki kez sürdürüldü. Dört aylık olduklarından itibaren değerlendirilen tedavi grubu, hafıza testlerinde kontrol grubundaki hayvanlardan daha başarılı sonuçlar elde etti. Dikkat çeken noktalardan biri ise bilişsel performanstaki iyileşmeye rağmen beyindeki amiloid plak yükünün değişmemesiydi.

Bu ayrıntı, Alzheimer hastalığının tedavisinde farklı biyolojik mekanizmaların birlikte hedeflenmesinin önemini gösteriyor. Amiloid plakları, hastalıkla ilişkilendirilen protein birikimlerinden biri olsa da sinir hücrelerinin işlevlerini destekleyen mekanizmaların korunması da bilişsel gerilemeyle mücadelede rol oynayabilir. Dolayısıyla BDNF temelli yaklaşımın, amiloidi hedefleyen mevcut veya gelecekteki tedavilerin yerine geçmekten ziyade onları tamamlayabilecek bir yöntem olabileceği düşünülüyor.

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