Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Alzheimer tespiti için kan testlerinde yeni dönem: FDA’dan arka arkaya iki onay

    ABD’de Alzheimer tespitinde kullanılan iki yeni kan testi FDA onayı aldı. Testlerden biri 40, diğeri 55 yaş ve üzerindeki bilişsel gerileme yaşayan kişilerde kullanılabilecek.

    Alzheimer tespiti için kan testlerinde yeni dönem Tam Boyutta Gör
    ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), geçtiğimiz günlerde Alzheimer hastalığının tespitinde kullanılabilecek iki farklı kan testine onay verdi. Bunlardan ilki olan PrecivityAD2 testi 40 yaşından itibaren bilişsel gerileme belirtileri gösteren kişilerde kullanılabilecek. İkinci onay ise Roche ve Eli Lilly'nin ilacına verildi.

    40 yaşından itibaren kullanılabilecek ilk test

    FDA, 21 Ağustos'ta C2N Diagnostics tarafından geliştirilen PrecivityAD2 kan testine onay verdi. Test, 40 yaşından itibaren Alzheimer belirtileri gösteren hastalarda hastalıkla ilişkili biyolojik değişikliklerin tespit edilmesine yardımcı oluyor. Bu yaş grubuna kadar kullanım için FDA onayı alan ilk Alzheimer kan testi olması dikkat çekiyor.

    PrecivityAD2, tek bir kan örneğinden Alzheimer ile bağlantılı amiloid ve tau proteinlerini analiz ediyor. Kütle spektrometrisi adı verilen yöntemle kan örnekleri inceleniyor. Elde edilen sonuçlara göre hasta, Alzheimer açısından "negatif", "muhtemelen pozitif" veya "pozitif" olarak sınıflandırılıyor.

    Testin klinik doğrulama çalışmasında bilişsel belirtiler gösteren 1.142 yetişkin incelendi. PrecivityAD2, Alzheimer tespitinde yüzde 97,6 doğruluğa ulaştı.

    İkinci FDA onayı Roche ve Lilly'den geldi

    Alzheimer tespiti için kan testlerinde yeni dönem Tam Boyutta Gör
    FDA, 24 Ağustos'ta ise Roche ile Eli Lilly'nin geliştirdiği Elecsys pTau217 testine onay verdi. Test, bilişsel gerileme yaşayan 55 yaş ve üzerindeki kişilerde Alzheimer hastalığıyla bağlantılı beyin değişikliklerinin bulunma ihtimalini değerlendirmeye yardımcı oluyor.

    Roche'a göre sonuçlar, hastanın Alzheimer ile ilişkili beyin değişikliklerine sahip olma ihtimalinin yüksek veya düşük olduğunu belirlemeye yardımcı oluyor. Test, mayıs ayında Avrupa'da da onaylanmıştı.

    Roche, testin ABD'de halihazırda kullanılan 4.500'den fazla Roche laboratuvar analiz cihazında çalıştırılabildiğini belirtiyor. Labcorp ve Quest Diagnostics de testi kendi laboratuvar ağları üzerinden sunmayı planlıyor. Böylece testin ABD genelinde daha geniş bir hasta grubuna ulaşması bekleniyor. Roche henüz testin fiyatını açıklamadı.

    Alzheimer yıllar öncesinden beyinde başlıyor

    Alzheimer, belirtiler ortaya çıkmadan yıllar hatta onlarca yıl önce beyinde gelişmeye başlayabiliyor. Beta-amiloid plaklarının birikmesinin ardından tau proteinleri beyin hücrelerinde toplanarak nöronların zarar görmesine yol açabiliyor.

    Alzheimer'ın biyolojik belirtilerini tespit etmek için uzun süre PET taramaları veya beyin omurilik sıvısı almak amacıyla yapılan belden sıvı alma işlemleri kullanıldı. Bu yöntemler hem daha pahalı hem de kan testlerine kıyasla daha zahmetli. Yeni nesil kan testleri ise küçük bir kan örneği üzerinden Alzheimer ile ilişkili proteinleri ölçerek değerlendirme sürecini kolaylaştırıyor.

    FDA'nın son dönemde verdiği onaylar bu alandaki gelişimin de hızlandığını gösteriyor. Fujirebio'nun Lumipulse testi 2025'te Alzheimer değerlendirmesine yardımcı olmak üzere FDA onayı alan ilk kan testi olmuştu. Uzmanlar ise kan testlerinin önemli bir kolaylık sağlamasına rağmen sonuçların tek başına Alzheimer teşhisi olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurguluyor.

    Kaynakça https://edition.cnn.com/2026/08/24/health/alzheimers-blood-test-fda https://newatlas.com/brain/alzheimers-dementia/fda-approves-first-alzheimers-blood-test/
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Robotlar artık insanlardan kan alacak!

    J
    Jikoxmarley 5 gün önce

    daha korkutucu bişey görmedim

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    dacia solenza 2004 megane 2 otomatik adalet bakanlığı sticker next mini led tv yatılı hayat

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi 17T 5G
    Xiaomi 17T 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum