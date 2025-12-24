AM5 platformunda yeni dönem: AMD EXPO 1.20 geliyor

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör AMD'nin EXPO bellek profili teknolojisinin yeni sürümü EXPO 1.20, HWiNFO v8.35 Beta sürümünde ortaya çıktı. Detaylar henüz paylaşılmasa da yeni sürümün, AM5 platformunda DDR5 bellekler için daha gelişmiş hız aşırtma profilleri sunmaya hazırlanıyor.

AMD EXPO 1.20 geliyor

Halihazırda güncel AGESA sürümleriyle bazı AM5 anakartlarda 8000 MT/s üzeri DDR5 hızları mümkün hâle gelmiş durumda. Özellikle Ryzen 8000G APU'lar, entegre bellek denetleyicilerinin avantajıyla 10.000 MT/s seviyelerine kadar destek sunabiliyor. EXPO 1.20'nin ise bu sınırları daha stabil hâle getirmesi hedefleniyor.

EXPO 1.20, yaklaşan Ryzen 9000G (Zen 5 tabanlı) APU'lar için de kritik bir rol oynayacak. "Strix" ailesine dayanan bu çipler, Zen 5 CPU çekirdekleri ve RDNA 3.5 entegre grafik işlemcilerinin yanı sıra optimize edilmiş bir XDNA 2 NPU sunan monolitik bir tasarıma sahip olacak. Dolayısıyla bellek tarafında daha hassas ayarlara ihtiyaç duyuyor.

Öte yandan AMD, AM5 platformu için CUDIMM desteği üzerinde de çalışıyor. Bu desteğin, Zen 6 tabanlı Ryzen işlemcilerle birlikte 2026'nın ikinci yarısında sunulması planlanıyor. Böylece AMD, bellek tarafında Intel'in masaüstü platformlarıyla özellik eşitliğini yakalamayı hedefliyor. Ancak süregelen bellek arz sorunları nedeniyle, CUDIMM ve üst seviye DDR5 kitlerin fiyatlarının yüksek kalmaya devam etmesi muhtemel.

