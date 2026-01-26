1 ay şarj istemeyen uygun fiyatlı akıllı saat: Amazfit Active Max tanıtıldı

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Amazfit, şarjı uzun süre giden uygun fiyatlı akıllı saat arayanların ilgisini çekebilecek yeni modelini piyasaya sürdü. Amazfit Active Max, hem günlük aktivitelere hem de zorlu antrenmanlara uyum sağlayabilecek bir akıllı saat olarak karşımızda.

Amazfit Active Max özellikleri ile neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Amazfit Active Max, 1.5 inç yuvarlak ekrana sahip. AMOLED panel, 480x480 çözünürlük, 3.000 nit'e kadar parlaklık sunuyor. Ayrıca parmak izi önleyici kaplamaya sahip 2.5D temperli camla korunuyor. Gövde, alüminyum alaşım ve polimer malzemelerden ve 50 metreye kadar su geçirmiyor.

Active Max, yaklaşık 39.5 gram ağırlığında (kayışsız) ve 12.2 mm inceliğinde. Amazfit, saatin bilekte sağlam bir his uyandırdığını ve tüm gün rahat kullanım sunduğunu söylüyor. Bluetooth aramaları (Bluetooth 5.3 LE desteğiyle) sağlayan dahili hoparlör ve mikrofona sahip olan saat, ZeppOS 5 yazılımıyla çalışıyor.

Active Max’i öne çıkaran özelliklerden biri; uzun pil ömrü. Saat, normal kullanımda 25 güne kadar dayanabilen 658 mAh bataryaya sahip. Bu süre, yoğun kullanımda 13 gün, GPS takibi etkinleştirildiğinde 64 saate düşüyor.

Saatin diğer özellikleri arasında; 170’ten fazla spor modu, Zepp Coach, çevrimdışı harita, kanda oksijen ölçümü, uyku, stres takibi ve BioCharge enerji izleme yer alıyor.

Amazfit Active Max, 170 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuldu.

