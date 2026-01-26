1 ay şarj istemeyen uygun fiyatlı akıllı saat: Amazfit Active Max tanıtıldı

Amazfit Active Max özellikleri ile neler sunuyor?
Active Max, yaklaşık 39.5 gram ağırlığında (kayışsız) ve 12.2 mm inceliğinde. Amazfit, saatin bilekte sağlam bir his uyandırdığını ve tüm gün rahat kullanım sunduğunu söylüyor. Bluetooth aramaları (Bluetooth 5.3 LE desteğiyle) sağlayan dahili hoparlör ve mikrofona sahip olan saat, ZeppOS 5 yazılımıyla çalışıyor.
Active Max’i öne çıkaran özelliklerden biri; uzun pil ömrü. Saat, normal kullanımda 25 güne kadar dayanabilen 658 mAh bataryaya sahip. Bu süre, yoğun kullanımda 13 gün, GPS takibi etkinleştirildiğinde 64 saate düşüyor.
Saatin diğer özellikleri arasında; 170’ten fazla spor modu, Zepp Coach, çevrimdışı harita, kanda oksijen ölçümü, uyku, stres takibi ve BioCharge enerji izleme yer alıyor.
Amazfit Active Max, 170 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuldu.
