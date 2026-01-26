Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    1 ay şarj istemeyen uygun fiyatlı akıllı saat: Amazfit Active Max tanıtıldı

    Amazfit, uzun pil ömrü, büyük AMOLED ekranı ve bir dizi fitness ve yaşam tarzı özelliği sunan yeni akıllı saatini piyasaya sürdü. Amazfit Active Max, uygun fiyatlı olmasıyla da dikkat çekiyor.

    Amazfit Active Max uygun fiyatlı akıllı saat tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Amazfit, şarjı uzun süre giden uygun fiyatlı akıllı saat arayanların ilgisini çekebilecek yeni modelini piyasaya sürdü. Amazfit Active Max, hem günlük aktivitelere hem de zorlu antrenmanlara uyum sağlayabilecek bir akıllı saat olarak karşımızda.

    Amazfit Active Max özellikleri ile neler sunuyor?

    Amazfit akıllı saat Active Max Tam Boyutta Gör
    Amazfit Active Max, 1.5 inç yuvarlak ekrana sahip. AMOLED panel, 480x480 çözünürlük, 3.000 nit'e kadar parlaklık sunuyor. Ayrıca parmak izi önleyici kaplamaya sahip 2.5D temperli camla korunuyor. Gövde, alüminyum alaşım ve polimer malzemelerden ve 50 metreye kadar su geçirmiyor.

    Active Max, yaklaşık 39.5 gram ağırlığında (kayışsız) ve 12.2 mm inceliğinde. Amazfit, saatin bilekte sağlam bir his uyandırdığını ve tüm gün rahat kullanım sunduğunu söylüyor. Bluetooth aramaları (Bluetooth 5.3 LE desteğiyle) sağlayan dahili hoparlör ve mikrofona sahip olan saat, ZeppOS 5 yazılımıyla çalışıyor.

    Active Max’i öne çıkaran özelliklerden biri; uzun pil ömrü. Saat, normal kullanımda 25 güne kadar dayanabilen 658 mAh bataryaya sahip. Bu süre, yoğun kullanımda 13 gün, GPS takibi etkinleştirildiğinde 64 saate düşüyor.

    Saatin diğer özellikleri arasında; 170’ten fazla spor modu, Zepp Coach, çevrimdışı harita, kanda oksijen ölçümü, uyku, stres takibi ve BioCharge enerji izleme yer alıyor.

    Amazfit Active Max, 170 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuldu.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çin'den otomotiv dünyasını sarsan sedan

    B
    bgc4134 21 saat önce

    EV car bakım masrafları gözönüne alındığında hala EV araçlar açık ara daha ekonomik

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    çatlak far tamiri .d ne demek xiaomi imei atma mavi duman neden atar silikon üstüne silikon çekilir mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing CMF Phone 1
    Nothing CMF Phone 1
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple MacBook Pro M5 14.2 in&#231;
    Apple MacBook Pro M5 14.2 inç
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum