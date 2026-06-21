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    Amazfit Balance Ultra tanıtıldı: 1 ay pil ömrü, titanyum gövde ve safir cam

    Amazfit, yeni premium akıllı saati Balance Ultra'yı duyurdu. Titanyum alaşımlı gövde, safir kristal koruma ve uzun pil ömrüyle dikkat çeken cihaz neler sunuyor?

    Amazfit Balance Ultra tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
    Amazfit, sporcular ve açık hava tutkunlarını hedefleyen yeni akıllı saati Balance Ultra modelini duyurdu. Titanyum alaşımlı gövde, safir kristal koruma, gelişmiş GPS özellikleri ve uzun pil ömrüyle dikkat çeken cihaz, premium segmentte konumlanıyor.

    Amazfit Balance Ultra özellikleri

    Amazfit Balance Ultra, dayanıklılığı artırmak için 5. sınıf titanyum alaşımlı kasa ve safir kristal cam ile geliyor. 44,8 x 44,8 mm boyutlarında olan saat, kayış hariç 57 gram ağırlığında. Model, Siyah ve Siyah-Kahverengi olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle sunuluyor.

    Ön tarafta 1,5 inç büyüklüğünde AMOLED ekran yer alıyor. 480 x 480 piksel çözünürlük sunan ekran, 3000 nit tepe parlaklık değerine ulaşabiliyor. Bu sayede yoğun güneş ışığı altında dahi rahat bir görüntüleme deneyimi vaat ediyor.

    Amazfit Balance Ultra tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Akıllı saat, 780 mAh kapasiteli bir bataryadan güç alıyor. Amazfit’e göre Balance Ultra, normal kullanımda 30 güne kadar, yoğun kullanımda ise 15 güne kadar pil ömrü sunabiliyor. Saat ayrıca, hassas konum modunda 50 saate kadar GPS takibi yapılabilirken, enerji tasarruflu modlarda bu süre önemli ölçüde daha da uzuyor.

    Balance Ultra, 10 ATM basınçta suya dayanıklılık sertifikasına sahip. Ayrıca darbe, titreşim, sıcaklık değişimleri ve zorlu hava koşullarına karşı çeşitli dayanıklılık testlerinden geçirilmiş durumda. Bu özellikleriyle dağcılık, trekking ve diğer açık hava aktiviteleri için uygun bir seçenek olarak öne çıkıyor.

    Cihazda, 7/24 kalp atış hızı takibi, kandaki oksijen seviyesi (SpO₂) ölçümü, cilt sıcaklığı izleme, stres takibi, uyku analizi ve kadın sağlığı takibi gibi gelişmiş sağlık özellikleri bulunuyor. Cihaz ayrıca anormal kalp ritmi, düşük oksijen seviyesi ve yüksek stres durumlarında kullanıcıyı uyarabiliyor.

    Spor tarafında ise 180’den fazla egzersiz modu destekleniyor. Dahili GPS sayesinde telefon olmadan antrenman kaydı yapılabilirken, çift bantlı GPS sistemi ve altı farklı uydu konumlandırma ağı desteği daha hassas takip sağlıyor. Çevrimdışı haritalar, rota navigasyonu, HYROX antrenman desteği ve yarış sonrası performans analiz araçları da cihazın öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor.

    Zepp OS 6 işletim sistemiyle çalışan Balance Ultra, 64 GB dahili depolama alanı sunuyor. Saat; Strava, TrainingPeaks, Komoot, adidas Running ve Intervals.icu gibi popüler fitness platformlarıyla da uyumlu çalışıyor. Bunlara ek olarak cihazda beyaz ışık, kırmızı ışık ve SOS modlarını destekleyen dahili LED el feneri de bulunuyor.

    Amazfit Balance Ultra, Çin’de 4.299 yuan fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Küresel pazardaki fiyatının ise yaklaşık 600 dolar seviyesinde olması bekleniyor. 

    Kaynakça https://www.gizmochina.com/2026/06/20/amazfit-balance-ultra-launch-price-specifications/ https://www.ithome.com/0/966/505.htm
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    H
    hasandemirrr 3 gün önce

    çok güzel

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    nesine yasal mı zyxel vmg3625-t50b durduk yere akü bitmesi djarum black triger kayışı zincir olan araçlar

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