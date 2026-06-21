Amazfit Balance Ultra tanıtıldı: 1 ay pil ömrü, titanyum gövde ve safir cam

Amazfit Balance Ultra özellikleri
Amazfit Balance Ultra, dayanıklılığı artırmak için 5. sınıf titanyum alaşımlı kasa ve safir kristal cam ile geliyor. 44,8 x 44,8 mm boyutlarında olan saat, kayış hariç 57 gram ağırlığında. Model, Siyah ve Siyah-Kahverengi olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle sunuluyor.
Ön tarafta 1,5 inç büyüklüğünde AMOLED ekran yer alıyor. 480 x 480 piksel çözünürlük sunan ekran, 3000 nit tepe parlaklık değerine ulaşabiliyor. Bu sayede yoğun güneş ışığı altında dahi rahat bir görüntüleme deneyimi vaat ediyor.
Balance Ultra, 10 ATM basınçta suya dayanıklılık sertifikasına sahip. Ayrıca darbe, titreşim, sıcaklık değişimleri ve zorlu hava koşullarına karşı çeşitli dayanıklılık testlerinden geçirilmiş durumda. Bu özellikleriyle dağcılık, trekking ve diğer açık hava aktiviteleri için uygun bir seçenek olarak öne çıkıyor.
Cihazda, 7/24 kalp atış hızı takibi, kandaki oksijen seviyesi (SpO₂) ölçümü, cilt sıcaklığı izleme, stres takibi, uyku analizi ve kadın sağlığı takibi gibi gelişmiş sağlık özellikleri bulunuyor. Cihaz ayrıca anormal kalp ritmi, düşük oksijen seviyesi ve yüksek stres durumlarında kullanıcıyı uyarabiliyor.
Spor tarafında ise 180’den fazla egzersiz modu destekleniyor. Dahili GPS sayesinde telefon olmadan antrenman kaydı yapılabilirken, çift bantlı GPS sistemi ve altı farklı uydu konumlandırma ağı desteği daha hassas takip sağlıyor. Çevrimdışı haritalar, rota navigasyonu, HYROX antrenman desteği ve yarış sonrası performans analiz araçları da cihazın öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor.
Zepp OS 6 işletim sistemiyle çalışan Balance Ultra, 64 GB dahili depolama alanı sunuyor. Saat; Strava, TrainingPeaks, Komoot, adidas Running ve Intervals.icu gibi popüler fitness platformlarıyla da uyumlu çalışıyor. Bunlara ek olarak cihazda beyaz ışık, kırmızı ışık ve SOS modlarını destekleyen dahili LED el feneri de bulunuyor.
Amazfit Balance Ultra, Çin’de 4.299 yuan fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Küresel pazardaki fiyatının ise yaklaşık 600 dolar seviyesinde olması bekleniyor.Kaynakça https://www.gizmochina.com/2026/06/20/amazfit-balance-ultra-launch-price-specifications/ https://www.ithome.com/0/966/505.htm Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
çok güzel