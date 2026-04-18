Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Amazfit Cheetah 2 Pro maratonlar için tasarlandı

    Amazfit Cheetah 2 Pro akıllı saat modelinde 1.32 inçlik ekran, 3000 nit parlaklık seviyesi, 20 güne kadar kullanım, 32GB depolama, sesli görüşme gibi özellikler yer alıyor.

    Amazfit Cheetah 2 Pro Tam Boyutta Gör
    İsminden de anlaşılacağı üzere Amazfit markasının koşuculara özel akıllı saat serisi Amazfit Cheetah, bugüne kadar en güçlü ve donanımlı modelini duyurdu. Amazfit Cheetah 2 Pro modeli Boston ve Londra maratonları öncesinde piyasaya çıkıyor.

    Amazfit Cheetah 2 Pro özellikleri ve fiyatı

    Amazfit Cheetah 2 Pro akıllı saat modeli 1.32 inçlik 466x466 piksellik AMOLED ekrana sahip. 60Hz tazeleme hızı olan ekran 3000 nit parlaklık seviyesi sayesinde dış ortamlarda konforlu bir görüş sunuyor. 2.5D sağlamlaştırılmış cam parmak izine karşı kaplamaya sahipken 48mm kasa ölçüsü ve 45.6 gram ağırlık mevcut.

    Bluetooth 5.2 ve Wi-Fi 2.4GHz bağlantıları sunan saat sesli görüşmeleri destekliyor. Zepp Coach uygulaması 3000Km ve maraton arasındaki tüm mesafeler için uyarlanabilir planlar hazırlarken hız, laktat bükülme noktası, koşu gücü, ayağın yere değdiği zamanlar, yürüyüş, tahmini bitiş zamanları gibi değerleri takip edebiliyor. Çift bant GPS yongası ise 6 farklı uydu sistemine bağlanabiliyor.

    Gelişmiş BioTracker 6.0 sensörü ile nabız, kandaki oksijen, stres seviyeleri, uyku, hazır olma seviyeleri, maksimum oksijen tüketimi takip edilebilirken uygulama üzerinde kullanıcılar detaylı istatistiklere erişebiliyor.

    Standart kullanımda 20 güne kadar, yoğun kullanımda 10 güne kadar kullanılabilen saat her zaman açık ekran ile 8 güne kadar, GPS modu ile de 31 saate kadar süre sunuyor. Çift modlu bir fener, 32GB depolama, 170 antrenman modu, 5ATM dayanıklılık gibi özellikleri olan Amazfit Cheetah 2 Pro modeli 450$ fiyat etiketine sahip.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    evdeki eşyaların sürekli bozulması ne anlama gelir diyanet amarok yakıt tüketimi olanzapin kullananların yorumları akü ters bağlanırsa ne olur snapchat puan hilesi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 17 Pro
    Apple iPhone 17 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo Ideapad Slim 3
    Lenovo Ideapad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum