Amazfit Cheetah 2 Pro maratonlar için tasarlandı

Tam Boyutta Gör İsminden de anlaşılacağı üzere Amazfit markasının koşuculara özel akıllı saat serisi Amazfit Cheetah, bugüne kadar en güçlü ve donanımlı modelini duyurdu. Amazfit Cheetah 2 Pro modeli Boston ve Londra maratonları öncesinde piyasaya çıkıyor.

Amazfit Cheetah 2 Pro özellikleri ve fiyatı

Amazfit Cheetah 2 Pro akıllı saat modeli 1.32 inçlik 466x466 piksellik AMOLED ekrana sahip. 60Hz tazeleme hızı olan ekran 3000 nit parlaklık seviyesi sayesinde dış ortamlarda konforlu bir görüş sunuyor. 2.5D sağlamlaştırılmış cam parmak izine karşı kaplamaya sahipken 48mm kasa ölçüsü ve 45.6 gram ağırlık mevcut.

Bluetooth 5.2 ve Wi-Fi 2.4GHz bağlantıları sunan saat sesli görüşmeleri destekliyor. Zepp Coach uygulaması 3000Km ve maraton arasındaki tüm mesafeler için uyarlanabilir planlar hazırlarken hız, laktat bükülme noktası, koşu gücü, ayağın yere değdiği zamanlar, yürüyüş, tahmini bitiş zamanları gibi değerleri takip edebiliyor. Çift bant GPS yongası ise 6 farklı uydu sistemine bağlanabiliyor.

Gelişmiş BioTracker 6.0 sensörü ile nabız, kandaki oksijen, stres seviyeleri, uyku, hazır olma seviyeleri, maksimum oksijen tüketimi takip edilebilirken uygulama üzerinde kullanıcılar detaylı istatistiklere erişebiliyor.

Standart kullanımda 20 güne kadar, yoğun kullanımda 10 güne kadar kullanılabilen saat her zaman açık ekran ile 8 güne kadar, GPS modu ile de 31 saate kadar süre sunuyor. Çift modlu bir fener, 32GB depolama, 170 antrenman modu, 5ATM dayanıklılık gibi özellikleri olan Amazfit Cheetah 2 Pro modeli 450$ fiyat etiketine sahip.

