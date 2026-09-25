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    Amazfit çift taraflı güneş paneli olan akıllı saatini tanıttı

    Amazfit T-Rex Dual Solar akıllı saat modelinde yer alan ön ve arka güneş panelleri yoğun kullanım dönemlerinde kullanım sürelerine önemli bir destek sağlıyor.    

    Amazfit T-Rex Dual Solar Tam Boyutta Gör
    Günümüzde akıllı saatlerin kullanım sürelerini uzatmak için güneş enerjisi alternatifi giderek yaygınlaşıyor. Amazfit markası bu kez hem önde hem de arkada güneş panelleri barındıran yeni akıllı saatini tanıttı.

    Amazfit T-Rex Dual Solar özellikleri ve fiyatı

    1.32 inçlik AMOLED ekrana sahip olan Amazfit T-Rex Dual Solar akıllı saat modelinin en ilginç özelliği çift taraflı güneş panelleri. Ön kısımdaki panel 50000 lux ışığa günde 3 saat maruz kaldığında 9 gün daha ekstra kullanım sunuyor. Arka panel daha büyük ve daha fazla enerji depolayabiliyor.

    Dayanıklılık odaklı akıllı saat 5. derece titanyum çerçeveye ve safir kristal ekran kaplamasına sahip. Ekran 3000 nit pik parlaklığa ulaşabilirken 10ATM dayanıklılık sayesinde su altında da kullanılabiliyor. Tam renkli haritalar yanında 100 rotaya kadar saklayabilme özelliği olan saat uygulama gerekmeden kendi içerisinde rota oluşturabiliyor.

    Antrenmanlar için çalışma yükü, yorgunluk ve dinlenme puanlarını tutabilen saat farklı platformlardan çalışma planları çekebiliyor ve bunları Strave ile eşitleyebiliyor. Entegre bir fener ve SOS modu olan akıllı saat 25 güne kadar kullanılabilirken GPS açık 41 saat süre sunuyor. Güneş panelleri bu süreleri arttırıyor. Amazfit T-Rex Dual Solar akıllı saat modeli 650$ fiyat etiketine sahip.

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