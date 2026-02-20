Giriş
    Apple Watch Ultra rakibi Amazfit T-Rex Ultra 2 tanıtıldı

    Amazfit T-Rex Ultra 2 akıllı saat modeli 1.5 inçlik AMOLED ekran, Derece 5 titanyum çerçeve, fiber ile desteklenmiş polimer gövde, 3000 nit parlaklık gibi özelliklerle geliyor. 

    Amazfit T-Rex Ultra 2 tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Son dönemde Apple Watch Ultra akıllı saat modeline rakip olacak modelleri ardı ardına piyasaya süren Amazift, üçüncü modelini de hazırladı. Amazfit T-Rex 3 ve T-Rex 3 sonrasında Amazfit T-Rex Ultra 2 piyasaya çıkıyor.

    Amazfit T-Rex Ultra 2 özellikleri ve fiyatı

    Amazfit T-Rex Ultra 2 akıllı saat modeli Derece 5 titanyumdan imal edilmiş çerçevesi ve tuşlarının yanında fiber ile desteklenmiş polimer gövdesi sayesinde zorlu dış ortam koşullarında kullanılabiliyor, su altında 10ATM basınca kadar dayanabiliyor.

    1.5 inçlik AMOLED ekran safir kaplama ile çizilmelere karşı dayanıklı. 3000 nit parlaklık değeri dış ortamlarda etkileyici bir görüş deneyimi sunuyor. 6 farklı uydu desteği ile çok hassas konumlama yapabilen saat ayrıca Zepp uygulamasına indirilen çevrim dışı renkli haritalar sayesinde 100 kilometreye kadar rota çizebiliyor.

    Çift LED fener ile acil durumlarda SOS sinyalleri gönderilebilirken Bluetooth üzerinden görüşme de yapılabiliyor. 32GB depolama belleğine sahip olan model 870mAh batarya tipik kullanımda 30 gün, GPS modunda 50 saat kullanılabiliyor. Amazfit T-Rex Ultra 2 akıllı saat modeli 550$ fiyat etiketi ile satılacak.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Hollywood'u ayağa kaldıran yapay zeka videosu

    Profil resmi
    maligezgin 2 gün önce

    vay be gayet iyi

