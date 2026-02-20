Apple Watch Ultra rakibi Amazfit T-Rex Ultra 2 tanıtıldı

Amazfit T-Rex Ultra 2 özellikleri ve fiyatı
Amazfit T-Rex Ultra 2 akıllı saat modeli Derece 5 titanyumdan imal edilmiş çerçevesi ve tuşlarının yanında fiber ile desteklenmiş polimer gövdesi sayesinde zorlu dış ortam koşullarında kullanılabiliyor, su altında 10ATM basınca kadar dayanabiliyor.
1.5 inçlik AMOLED ekran safir kaplama ile çizilmelere karşı dayanıklı. 3000 nit parlaklık değeri dış ortamlarda etkileyici bir görüş deneyimi sunuyor. 6 farklı uydu desteği ile çok hassas konumlama yapabilen saat ayrıca Zepp uygulamasına indirilen çevrim dışı renkli haritalar sayesinde 100 kilometreye kadar rota çizebiliyor.
Çift LED fener ile acil durumlarda SOS sinyalleri gönderilebilirken Bluetooth üzerinden görüşme de yapılabiliyor. 32GB depolama belleğine sahip olan model 870mAh batarya tipik kullanımda 30 gün, GPS modunda 50 saat kullanılabiliyor. Amazfit T-Rex Ultra 2 akıllı saat modeli 550$ fiyat etiketi ile satılacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
vay be gayet iyi