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    Amazon 11.11 indirimlerinde yeni fırsat dalgası başladı: İşte öne çıkan ürünler

    Amazon'un 11.11'e özel Flaş Fırsatlar indirimine giren ürünleri bugün saat 15.00'te yenilendi. İşte Flaş Fırsatlar'ın yeni ürünleri ve kaçırmamanız gereken ürünler.

    Amazon 11.11 indirimlerinde yeni fırsat dalgası başladı: İşte öne Tam Boyutta Gör
    Amazon, 11.11 kampanyası kapsamında Flaş Fırsatlar'a giren ürünler bugün saat 15.00'te yenilendi. 15.00-18.00 saatleri arasında geçerli olan kampanyada akıllı telefonlardan oyuncu bilgisayarlarına, oyun konsollarından ev aletlerine kadar birçok üründe indirimli fiyatlar sunuluyor.

    Amazon'un 11.11 kampanyasındaki yeni fırsat dalgasında Apple, DJI, Lenovo, PlayStation, Xiaomi, Shark, Bosch ve LEGO gibi markaların ürünleri dikkat çekiyor. Kampanyada iPhone 18 Pro Max 512 GB 158.999 TL ve RTX 5060 ekran kartlı Lenovo LOQ oyuncu bilgisayarı 73.600 TL fiyatla satışa sunuluyor. Çift kollu ve distribütör garantili PlayStation 5 paketi 62.999 TL'ye satılıyor. Akıllı telefon kategorisinde POCO X8 256 GB 28.999 TL, Xiaomi Redmi Note 17 256 GB ise 18.999 TL fiyatla öne çıkıyor.

    Amazon 11.11'e özel Flaş Fırsatlar (15.00-18.00)
    Ürün ve Link Fiyat
    iPhone 18 Pro Max 512 GB 158.999₺
    POCO X8 256 GB 28.999₺
    Xiaomi Redmi Note 17 256 GB 18.999₺
    Lenovo LOQ Ryzen 7 RTX 5060 73.600₺
    PlayStation 5 Çift Kollu Bundle Distribütör Garantili 62.999₺
    Dexim DMT013 27" 240Hz 1ms Fast IPS Gaming Monitör 4.499₺
    Samsung 55 İnç MicroLED R85 Televizyon 59.899₺
    Roborock Qrevo 2 Pro Robot Süpürge 39.999₺
    Thrustmaster T98 Ferrari 296 GTB Yarış Direksiyonu Seti 6.999₺
    Shark FlexStyle Saç Şekillendirici 17.199₺
    Bosch AdvancedRotak Çim Biçme Makinesi 16.999₺
    Kärcher K4 Basınçlı Yıkama Makinesi 8.260₺
    SCHONER® 22KW Taşınabilir Elektrikli Araç Şarj İstasyonu 18.999₺
    Valencia Klasik Gitar 4.199₺
    Stevig 4 Camp Klasik Vakumlu Çelik Termos 2 LT 949₺

    .Amazon 11.11 kampanyasındaki tüm fırsatlara buradan ulaşabilirsiniz.


    *Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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