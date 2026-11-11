Amazon 11.11 indirimlerinde yeni fırsat dalgası başladı: İşte öne çıkan ürünler

Yapay Zeka Özeti:
- Amazon'un 11.11 Flaş Fırsatlar kampanyasında beklenen yeni indirim dalgası saat 15.00 itibarıyla başladı. Saat 18.00'e kadar sürecek bu özel dönemde akıllı telefonlardan oyuncu bilgisayarlarına ve ev aletlerine kadar pek çok kategoride önemli indirimler yer alıyor. Apple, PlayStation, Lenovo ve Xiaomi gibi dev markaların popüler ürünleri, cazip fiyatlarıyla teknoloji meraklılarının beğenisine sunuluyor. Stoklarla sınırlı bu fırsatları kaçırmamak için acele edin.
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Amazon'un 11.11 kampanyasındaki yeni fırsat dalgasında Apple, DJI, Lenovo, PlayStation, Xiaomi, Shark, Bosch ve LEGO gibi markaların ürünleri dikkat çekiyor. Kampanyada iPhone 18 Pro Max 512 GB 158.999 TL ve RTX 5060 ekran kartlı Lenovo LOQ oyuncu bilgisayarı 73.600 TL fiyatla satışa sunuluyor. Çift kollu ve distribütör garantili PlayStation 5 paketi 62.999 TL'ye satılıyor. Akıllı telefon kategorisinde POCO X8 256 GB 28.999 TL, Xiaomi Redmi Note 17 256 GB ise 18.999 TL fiyatla öne çıkıyor.
|Ürün ve Link
|Fiyat
|iPhone 18 Pro Max 512 GB
|158.999₺
|POCO X8 256 GB
|28.999₺
|Xiaomi Redmi Note 17 256 GB
|18.999₺
|Lenovo LOQ Ryzen 7 RTX 5060
|73.600₺
|PlayStation 5 Çift Kollu Bundle Distribütör Garantili
|62.999₺
|Dexim DMT013 27" 240Hz 1ms Fast IPS Gaming Monitör
|4.499₺
|Samsung 55 İnç MicroLED R85 Televizyon
|59.899₺
|Roborock Qrevo 2 Pro Robot Süpürge
|39.999₺
|Thrustmaster T98 Ferrari 296 GTB Yarış Direksiyonu Seti
|6.999₺
|Shark FlexStyle Saç Şekillendirici
|17.199₺
|Bosch AdvancedRotak Çim Biçme Makinesi
|16.999₺
|Kärcher K4 Basınçlı Yıkama Makinesi
|8.260₺
|SCHONER® 22KW Taşınabilir Elektrikli Araç Şarj İstasyonu
|18.999₺
|Valencia Klasik Gitar
|4.199₺
|Stevig 4 Camp Klasik Vakumlu Çelik Termos 2 LT
|949₺
.Amazon 11.11 kampanyasındaki tüm fırsatlara buradan ulaşabilirsiniz.
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