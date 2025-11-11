Amazon 11.11 İndirimlerinden Seçtiğim Ürünler

Amazon, 11.11 indirimleri başladı. İndirimler gün boyu devam edecek. Bununla birlikte bu içeriğimizde Amazon fırsatları arasında dikkatimizi çeken ürünleri sizler için derleyip yorumladık.
Seçtiğimiz İndirimli Ürünler
- Samsung Galaxy S25 FE: 33.149 TL
- TCL 65 inç Akıllı TV 65Q6C 4K QD-Mini LED 144Hz TV (2025 Modeli): 51.543 TL
- Koorui G2722P 27 İnç Monitör, 200Hz Oyun Monitörü, IPS QHD: 7.999 TL
- M5 Çipli MacBook Pro 16 GB RAM, 512 GB SSD: 87.399 TL
- DDPAI N5 DUAL, 4K, Wi-Fi, GPS , Araç İçi + Arka Kamera Siyah: 3.859 TL
- Presonus Eris 3.5 (2. Nesil) 3.5" Referans Hoparlör 50 Watt: 6.091 TL
- Ultenic U10 Pro Kablosuz Dikey Süpürge, 30000Pa Beyaz: 4.762 TL
- PHILIPS EP2220/10 Tam Otomatik Espresso Makinesi: 8.159 TL
- Claw's Nexus Air Pixart PMW3325 Sensör Kablosuz Gaming Mouse: 664TL
- Stevig 4 Camp Klasik Vakumlu Kulplu Çelik Termos 1.5 lt: 759TL
