Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Amazon, 14 bin kişiyi işten çıkardığını açıkladı

    Teknoloji devi Amazon, maliyetleri kontrol altına almak ve yapay zeka yatırımlarına odaklanmak için kurumsal iş gücünde yaklaşık 14 bin pozisyonu azaltacağını açıkladı.

    Amazon, 14 bin kişiyi işten çıkardığını açıkladı Tam Boyutta Gör
    Amazon, kurumsal iş gücünde yaklaşık 14 bin pozisyonu ortadan kaldırdığını açıkladı. Şirket, maliyetleri kontrol altına almak ve yapay zeka yatırımlarını büyütürken operasyonel katmanları azaltmak istiyor. Amazon’un geçen yıl sonu itibarıyla toplamda 1,56 milyon tam ve yarı zamanlı çalışanı bulunuyordu. Kurumsal iş gücü ise yaklaşık 350 bin kişiden oluşuyor.

    Kesinti kurumsal tarafı vurdu

    Reuters’ın önceki haberine göre Amazon’un salı günü itibarıyla 30 bin kurumsal pozisyonu kesebileceği yönündeki planları, pandemi döneminde aşırı işe alımların telafi edilmesi amacıyla gündeme gelmişti. Şirket, son aylarda kitap, cihaz ve hizmetler birimi ile Wondery podcast bölümü dahil olmak üzere farklı departmanlarda kademeli işten çıkarmalar gerçekleştirmişti. Bu iddiaların ardından ise şirket, geçtiğimiz saatlerde kurumsal taraf için 14 bin kişiyi işten çıkardığını duyurdu

    Amazon CEO’su Andy Jassy, Haziran ayında yaptığı açıklamada, üretken yapay zeka araçlarının şirketin kurumsal iş gücünü önümüzdeki yıllarda azaltacağını belirtmişti. Şirketler, maliyetleri düşürmek ve insan gücüne bağımlılığı azaltmak amacıyla yazılım kodlarını üretmek ve rutin görevleri otomatikleştirmek için yapay zeka ajanlarını giderek daha fazla kullanıyor. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan şirket için bir belgede ise Amazon’un önümüzdeki yıllarda ABD’de 600 binden fazla çalışanı robot sistemlerle ikame etmeyi hedeflediğini ortaya koymuştu.

    Amazon’un resmi açıklamasında, yapılan değişikliklerin şirketin bürokrasiyi azaltmak, katmanları kaldırmak ve kaynakları müşteri odaklı stratejik yatırımlara yönlendirmek amacıyla gerçekleştirildiği vurgulandı. Açıklamada, etkilenen çalışanların çoğuna iç pozisyonlarda başvuru yapmaları için 90 gün süre tanınacağı, bulunamayan veya başvurmak istemeyenler için ise tazminat, işe yerleştirme hizmetleri ve sağlık sigortası desteği sağlanacağı belirtildi.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Mercedes CLA Türkiye'de

    Profil resmi
    HAMZA0 3 gün önce

    alıyorum bir tane

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ön panel nedir kaskodan cam değişimi ya vedud zikri dsg 2 den 3 e geçerken ses common interface 5v only nasıl kullanılır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 17 Pro
    Apple iPhone 17 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 12
    Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 12
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum