Amazon, 14 bin kişiyi işten çıkardığını açıkladı

Tam Boyutta Gör Amazon, kurumsal iş gücünde yaklaşık 14 bin pozisyonu ortadan kaldırdığını açıkladı. Şirket, maliyetleri kontrol altına almak ve yapay zeka yatırımlarını büyütürken operasyonel katmanları azaltmak istiyor. Amazon’un geçen yıl sonu itibarıyla toplamda 1,56 milyon tam ve yarı zamanlı çalışanı bulunuyordu. Kurumsal iş gücü ise yaklaşık 350 bin kişiden oluşuyor.

Kesinti kurumsal tarafı vurdu

Reuters’ın önceki haberine göre Amazon’un salı günü itibarıyla 30 bin kurumsal pozisyonu kesebileceği yönündeki planları, pandemi döneminde aşırı işe alımların telafi edilmesi amacıyla gündeme gelmişti. Şirket, son aylarda kitap, cihaz ve hizmetler birimi ile Wondery podcast bölümü dahil olmak üzere farklı departmanlarda kademeli işten çıkarmalar gerçekleştirmişti. Bu iddiaların ardından ise şirket, geçtiğimiz saatlerde kurumsal taraf için 14 bin kişiyi işten çıkardığını duyurdu

Amazon CEO’su Andy Jassy, Haziran ayında yaptığı açıklamada, üretken yapay zeka araçlarının şirketin kurumsal iş gücünü önümüzdeki yıllarda azaltacağını belirtmişti. Şirketler, maliyetleri düşürmek ve insan gücüne bağımlılığı azaltmak amacıyla yazılım kodlarını üretmek ve rutin görevleri otomatikleştirmek için yapay zeka ajanlarını giderek daha fazla kullanıyor. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan şirket için bir belgede ise Amazon’un önümüzdeki yıllarda ABD’de 600 binden fazla çalışanı robot sistemlerle ikame etmeyi hedeflediğini ortaya koymuştu.

Amazon’un resmi açıklamasında, yapılan değişikliklerin şirketin bürokrasiyi azaltmak, katmanları kaldırmak ve kaynakları müşteri odaklı stratejik yatırımlara yönlendirmek amacıyla gerçekleştirildiği vurgulandı. Açıklamada, etkilenen çalışanların çoğuna iç pozisyonlarda başvuru yapmaları için 90 gün süre tanınacağı, bulunamayan veya başvurmak istemeyenler için ise tazminat, işe yerleştirme hizmetleri ve sağlık sigortası desteği sağlanacağı belirtildi.

